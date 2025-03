Geheimes Raumschiff der Space Force kehrt zur Erde zurück, nachdem es 434 Tage im Orbit verbracht und mysteriöse Tests durchgeführt hat

Das Raumflugzeug der USSF ist gestern gelandet.

Ein geheimnisvolles Raumschiff, das über ein Jahr im All verbringt und mysteriöse Tests durchführt, ist sicherlich nur die Handlung eines Science-Fiction-Films. Könnte auch ein bisschen Romantik oder vielleicht Action drin sein?

Aber genau das passiert auch im wirklichen Leben.

Ja, ein geheimes Raumschiff der Space Force ist jetzt zur Erde zurückgekehrt, nachdem es satte 434 Tage im Orbit verbracht hat, um einige mysteriöse Tests durchzuführen.

SpaceX startete das von Boeing hergestellte X-37B Orbital Test Vehicle-7 (OTV-7) im Jahr 2023 still und leise vom Kennedy Space Center der NASA in Florida .

Anschließend verließ das unbemannte Raumflugzeug die Umlaufbahn und landete gestern (7. März) auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

Die US Space Force (USSF) erklärte in einer Stellungnahme , sie habe die X-37B dort gelandet, um „ihre Fähigkeit zum schnellen Starten und Wiederherstellen ihrer Systeme an mehreren Standorten“ zu üben.

Offizielle Stellen fügten hinzu, dass es sich um den siebten erfolgreichen Testflug eines dieser Fahrzeuge handele.

Die USSF fügte hinzu, dass während der Umlaufbahn eine Reihe von Test- und Versuchszielen erreicht wurden, wodurch die „robuste Manövrierfähigkeit der X-37B demonstriert und gleichzeitig durch das Testen von Experimenten mit Weltraumbeobachtungstechnologie zur Charakterisierung des Weltraumbereichs beigetragen wurde“.

Der Leiter der Raumfahrtoperationen, General Chance Saltzman, sagte: „Mission 7 hat Neuland betreten, indem sie die Fähigkeit der X-37B demonstrierte, ihre Test- und Experimentierziele in allen Umlaufbahnen flexibel zu erreichen.

„Die erfolgreiche Durchführung des Aerobraking-Manövers unterstreicht das Engagement der US Space Force, die Grenzen neuartiger Weltraumoperationen auf sichere und verantwortungsvolle Weise zu erweitern.“

Während wir einfachen Muggel vielleicht nicht ganz begreifen, was das Raumflugzeug da oben und draußen machte, wurden mit ihm offenbar „Experimente zur Weltraumbeobachtungstechnologie“ durchgeführt.

Dadurch soll das Wissen der USSF (des von Trump geschaffenen militärischen Zweigs) über die Weltraumumgebung verbessert werden.

Offensichtlich ist diese Art von Technologie für die Fähigkeit der USSF, Weltraumoperationen durchzuführen, „entscheidend“.

Der Programmdirektor der X-37B, Lt. Col. Blaine Stewart, kommentierte die Erfolge dieser 434 Tage im Orbit wie folgt: „Der Betrieb von Mission 7 in einem neuen Orbitalregime, ihr neuartiges aerodynamisches Bremsmanöver und ihre Erprobung von Experimenten zur Weltraumüberwachung haben ein aufregendes neues Kapitel im X-37B-Programm geschrieben.

„Zusammen betrachtet stellen sie einen bedeutenden Meilenstein in der fortlaufenden Entwicklung der dynamischen Missionsfähigkeit der US Space Force dar.“