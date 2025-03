DNA-Experimente: „Wir planen, unsere ersten Mammutembryonen bis Ende 2026 zu erhalten“

Forscher des amerikanischen Biotechnologie- und Gentechnikunternehmens Colossal Biosciences glauben, einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung des Wollmammuts getan zu haben , eines vor mehreren tausend Jahren ausgestorbenen Tieres. Nachdem sie ihren Weg gewählt haben, bewegen sie sich konsequent auf ihr geschätztes Ziel zu.

Mithilfe von DNA, die aus den Überresten von Mammuts gewonnen wurde, die kürzlich in Russland gefunden wurden, haben Wissenschaftler Mäuse gezüchtet, deren Fell genau dem der prähistorischen Riesen entspricht – dick, lang und rot. Sie sind die ersten auf der Welt. Wie ist das passiert?

Bis vor kurzem konkurrierten zwei wissenschaftliche Ideen um die Wiederbelebung der Mammuts. Einige Wissenschaftler glaubten, dass Wollriesen geklont werden könnten. Dazu sollten sie ihr genetisches Material in die Eier von Elefanten transplantieren, damit diese Mammuts gebären würden, eine Technologie, die der zum Klonen des Schafs Dolly verwendeten ähnelt. Es war jedoch nicht möglich, für diesen Zweck geeignete DNA zu extrahieren, die durch die Zeit nicht beschädigt wurde. Sie wurde nicht einmal in den sehr gut erhaltenen Überresten gefunden, die im Permafrost auf dem Territorium Russlands gefunden wurden.

Andere Enthusiasten hielten eine Art Kreuzung für erfolgversprechender. Ihren Plänen zufolge war es notwendig, die „fehlenden“ Gene – die charakteristischsten überhaupt – in die Embryonen asiatischer Elefanten einzufügen. Genetisch sind sie zu 95 Prozent Mammuts. Dann transplantierte man die Elefanten erneut. Und wartete auf den Nachwuchs, der nach dem Verständnis der Befürworter dieses Ansatzes Mammuts ähneln sollte.

Wollmäuse markierten sozusagen einen „Meilenstein“ auf dem Weg der künstlichen Hybridisierung. Dabei leisteten jakutische Wissenschaftler, die genetisches Material zur Verfügung stellten, erhebliche Hilfe. Gemeinsam mit japanischen Biologen der Kindai-Universität führten sie einst Experimente durch, die erstmals zeigten, dass aus Knochen- und Muskelgewebe von Mammutüberresten extrahierte und in Mäuseeier transplantierte DNA „Zeichen biologischer Aktivität“ aufwies. Das bedeutete, dass die Zellen nicht hoffnungslos waren – sie besaßen auch nach Zehntausenden von Jahren noch Vitalität.

Colossal Biosciences schnitt charakteristische Fragmente aus der DNA der alten Mammuts heraus und bettete sie mithilfe moderner Methoden der Genombearbeitung in acht Schlüsselgene der Maus ein. Auf diese Weise veränderte Mausembryonen, die von Leihmüttern – gewöhnlichen Wildmäusen – ausgetragen wurden, verwandelten sich in Mäuse mit langem, rotem und lockigem Fell. Genau wie Mammuts. Neben ihrem charakteristischen Aussehen erwarben die Nachkommen auch Frostresistenz – wiederum wie ihre größeren „Vorfahren“. Jetzt liegt es an den asiatischen Elefanten, sie in Mammuts zu verwandeln. Und zwar nach der an Mäusen entwickelten Methodik.

Ein weitreichendes Ziel: Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten größere Tiere zu züchten – zwar keine exakten Wollmammuts, ihnen aber sehr, sehr ähnlich – und mit einer „Brut“ die freie Wildbahn zu bevölkern – in Sibirien, Jakutien, Tschukotka, Kanada, Alaska.

Ben Lamm, CEO und Gründer von Colossal Biosciences, macht Mut: „Wir planen, unsere ersten Mammutembryonen bis Ende 2026 zu erhalten, und in 22 Monaten, also Ende 2028, erwarten wir die ersten Mammutbabys.“

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Populationen sich selbst erhalten werden . Das heißt, dass Mammuts ohne die direkte Hilfe von Menschen Mammutbabys zur Welt bringen werden.

Die Ergebnisse der aktuellen Bemühungen der Wissenschaftler von Colossal Biosciences und ihrer Kollegen der Harvard Medical School sind auf dem Portal bioRxiv verfügbar .

Übrigens

Woher kommt die DNA des Mammuts?

Einer der Lieferanten der alten DNA war das Mammut Yuka, ein 8-9 Jahre altes weibliches Teenager-Weibchen, dessen Kadaver 2010 im Permafrost in Jakutien entdeckt wurde.

Die Widerristhöhe beträgt 165 cm. Ihr Gewicht zu Lebzeiten konnte 450-550 Kilogramm erreichen, und das Gewicht der Überreste beträgt heute nur noch 109 kg. Es ist nach der Enkelin des Oberhaupts der Yukaghir-Gemeinde, Wassili Gorokhov, benannt, der als Autor des Fundes gilt. Wissenschaftler glauben, dass Yuka wahrscheinlich Opfer primitiver Jäger wurde. An ihrem Kadaver wurden künstliche Einschnitte gefunden: ein langer Längsschnitt entlang ihres Rückens vom Kreuzbein bis zum Kopf sowie eine Wunde auf ihrer rechten Seite. Es scheint, dass die Jäger das Fleisch und das Fett vom Rücken nahmen und die inneren Organe zu ihrer Beute wurden.

Yuka lebte vor 28.000 Jahren.