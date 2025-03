Der erste Blutmond des Jahres rückt immer näher, und Eschatologen vibrieren förmlich vor Vorfreude. Könnte es morgen sein? Vielleicht während der Finsternis? Oder nur ein bisschen später?

Aber halten Sie sich fest, denn die wirkliche Rätselfrage kommt von den Außenseiterhistorikern. Sie schwärmen von einem mysteriösen Bauwerk im Iran – etwas, das „Sonnenkuppel“ genannt wird (verzeihen Sie unser wackeliges Arabisch).

Ein Video dieses Rätsels ist gerade im Internet aufgetaucht, und es ist kein Wunder, dass es so lange gedauert hat – der Iran ist eine Festung, ein Ort, an dem man mit der Kamera ins Verlies gelangt, wo man als amerikanischer Spion gebrandmarkt wird. Ein Blick auf das Material genügt, und man versteht, warum sie so paranoid sind.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Wenn Sie eine Karte auf den Tisch legen und die atemberaubendsten Artefakte der Welt daraufheften, ergibt sich ein bizarres Muster.

Die verrücktesten Funde – Riesenknochen, außerirdische Relikte und vieles mehr – scheinen sich unter den Stiefeln der rücksichtslosesten Regime des Planeten zu sammeln.

Nehmen wir Zecharia Sitchin , den Anunnaki-besessenen Schriftsteller. Wäre er durch den Dsungarischen Alatau gereist, hätte er seine Weltraumgötter gegen Geschichten über kolossale Skelette eingetauscht.

Aber viel Glück beim Einzug – Sowjetkasachstan auf der einen, China auf der anderen Seite. Er hätte seine Theorien in einem Gulag oder einem uigurischen Lager niedergeschrieben.

Auch Ägypten ist kein Zuckerschlecken. Zwar fährt man mit dem Bus zu den Pyramiden, aber wer unter Sisis Aufsicht vom Plan abweicht, riskiert sein Leben. Seine Vorgänger waren nicht gerade Heilige – manche versuchten sogar, den Kommunismus am Nil zu etablieren.

In Afrika ist es ähnlich, und auch Indien hat seine eigenen geheimnisvollen Ecken. Es ist fast so, als hätten globale Strippenzieher, die sich dieser verborgenen Schätze bewusst sind, tyrannische Handlanger eingesetzt, um die Neugierigen fernzuhalten – keine Touristen, keine Schnappschüsse, keine Fragen.

Nun zurück zum iranischen „Sonnendom“. Höhlen wie diese tauchen überall auf der Welt auf, und an touristisch erschlossenen Orten werden sie als „skurrile Karstformationen“ abgetan.

Aber dieses hier? Es ist kein gewöhnliches Loch im Boden. Es ist ein verdammtes Tor – wohin, weiß niemand. Ein vorsintflutlicher Tunnel? Ruinen einer verlorenen Riesenrasse ? Oder – wagen wir es auszusprechen – außerirdische Architekten?

Was auch immer es ist, es bringt Fans alternativer Geschichte in den Wahnsinn, und mit dem Blutmond am Horizont ist die Bühne bereit für einen kosmischen Showdown, der alles, was wir zu wissen glaubten, neu schreiben könnte. Bleiben Sie dran – es wird episch.

