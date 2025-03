Das Orakel des Bauern: Samuel Benners 150-Jahre-Prophezeiung und die bevorstehende wirtschaftliche Abrechnung (Video)

Historiker, die sich auf die Untersuchung der gewaltigen Weite der Menschheitsgeschichte spezialisiert haben, argumentieren oft, dass das 19. Jahrhundert trotz seiner Entfernung zur Gegenwart auffallend nah an dem bleibt, was wir als „unsere Tage“ bezeichnen könnten.

Das 19. Jahrhundert liegt gerade einmal zwei Jahrhunderte zurück, wirkt aber aus der Perspektive der Jahrtausende betrachtet noch recht jung – eine Zeit, die noch immer mit der Moderne verbunden ist und uns immer wieder fasziniert und überrascht.

Diese Wahrnehmung wird durch die unermüdliche Neugier der Internetnutzer verstärkt, die mit bemerkenswerter Häufigkeit erstaunliche Relikte aus dieser Zeit ausgraben und vergessenen Winkeln der Vergangenheit neues Leben einhauchen.

Eine solche Entdeckung sorgte kürzlich in Online-Communitys für Aufregung: eine eigenartige und scheinbar prophetische Tabelle, auf die Hobbydetektive und Geschichtsinteressierte gleichermaßen gestoßen sind.

Es handelt sich nicht um irgendeine Tabelle – es ist eine so obskure Erfindung, dass selbst die erfahrensten Experten der technischen Analyse, die Kenner von Charts und Markttrends, gestehen, sie noch nie zuvor gesehen zu haben.

Diese Tabelle stammt von einem bescheidenen amerikanischen Farmer namens Samuel Benner und erschien erstmals 1875 in seinem Buch „ Prophecies of the Ups and Downs of Prices“ .

Benner, eher ein Mann des Bodens als ein Gelehrter oder Finanzier, schuf ein Werkzeug, das moderne Beobachter sprachlos macht.

Dieser bescheidene Bauer scheint mit verblüffender Präzision 150 Jahre in die Zukunft geblickt zu haben. Seine Tabelle skizzierte nicht nur vage Wirtschaftsmuster – sie zeigte mit unheimlicher Genauigkeit große globale Umwälzungen auf.

Der Wirtschaftsabschwung von 1900 bis 1903? Genau. Die Große Depression von 1929? Volltreffer. Die wirtschaftlichen Folgen des Zweiten Weltkriegs, die Energiekrise von 1979, der asiatische Finanzcrash von 1997 bis 1998 und sogar die globale Finanzkrise von 2008 bis 2011 – all das scheint mit den rhythmischen Zyklen übereinzustimmen, die Benner in sein mittlerweile legendäres Diagramm eingraviert hat.

Wie hat er das geschafft? Blickte er im flackernden Licht einer Laterne in eine Kristallkugel? Stolperte er durch einen Riss in der Zeit, ein zufälliger Zeitreisender des 19. Jahrhunderts? Oder war er einfach ein Genie, das sich als ländlicher Jedermann ausgab und ein intuitives Gespür für wirtschaftliche Entwicklungen besaß, die seiner Position widersprachen?

Niemand kann es mit Sicherheit sagen, aber die Beweise sind unübersehbar: Benners Tabelle funktioniert. Und sie funktioniert auch heute noch.

Seinen Prognosen zufolge steht der nächste große wirtschaftliche „Bada-Boom“ unmittelbar bevor und wird für 2025/26 erwartet – eine Prognose, die angesichts der bisherigen Bilanz einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Diese Enthüllung löst zwei faszinierende Spekulationsstränge aus. Da ist zunächst die Krise selbst.

Was wird es auslösen? Ein Börsencrash? Ein geopolitischer Aufruhr? Ein technologischer Umbruch, den niemand kommen sah? Die Tabelle liefert keine Einzelheiten, nur die schiere Unvermeidlichkeit seines Eintreffens. Das Schweigen über das „Warum“ verstärkt das Mysterium – und die Vorfreude – nur noch.

Der zweite Aspekt ist noch provokanter: Warum ist diese Tabelle jetzt wieder aufgetaucht, nachdem sie so lange in Vergessenheit geraten war? Im 19. Jahrhundert waren Bücher wie die von Benner seltene und kostbare Schätze, die in limitierter Auflage gedruckt und von denen, die sie sich leisten konnten, eifersüchtig gehütet wurden.

Stellen Sie sich eine Gruppe gerissener Finanziers vor, die in schummrigen Salons über „ Prophecies of the Ups and Downs of Prices“ brüteten und feststellten, dass die Vorhersagen stichhaltig waren.

Es wäre ihnen nicht schwergefallen, das Buch still und leise aus dem Verkehr zu ziehen – es aus Bibliotheken zu holen, in Privatsammlungen zu horten und seine Erkenntnisse zu nutzen, um die Wellen der Wirtschaftsbooms und -krisen zu reiten, während der Rest der Welt blindlings stolperte.

Über Generationen hinweg hätte Benners Werk ihre Geheimwaffe sein können, ein Wegweiser zum Reichtum, der an eine kleine Elite weitergegeben wurde.

Doch nun, im Jahr 2025, rückt die Tabelle plötzlich ins digitale Rampenlicht. Warum gerade jetzt? Die einfachste Erklärung ist zugleich die beunruhigendste: Die Vorhersagekraft der Tabelle hat möglicherweise ihren Zweck verloren. Vielleicht ist das Leck kein Zufall, sondern ein Zeichen dafür, dass ihre Bedeutung schwindet.

Könnte es sein, dass die von Benner so geschickt kartierten Zyklen kurz vor dem Durchbruch stehen und einer seismischen Verschiebung weichen – einem globalen „Neustart“, der eine neue sozioökonomische Ordnung einleitet? Wenn dem so ist, könnten sich die Regeln, nach denen wir gelebt haben, die Muster, denen wir vertraut haben, bald auflösen und durch etwas völlig Unbekanntes ersetzt werden.

Das Wiederauftauchen des Tisches könnte weniger ein Geschenk als eine Warnung sein: Das Ende einer Ära ist nahe, und was als Nächstes kommt, widerspricht selbst Benner-Babas prophetischer Vision.