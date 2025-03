Thailands „Area 51“: Vlogger besucht Region, in der Einheimische behaupten, sie hätten „mindestens einmal“ UFOs gesehen (Video)

Berichten zufolge glauben die Einheimischen, dass sie außerirdische Stimmen in ihren Köpfen hören, wenn sie vor einer Buddha-Statue in Khao Kala, Thailands „Area 51“, meditieren.

Sind UFOs und Außerirdische unter uns? Diese Frage stößt zwar oft auf polarisierende Meinungen, doch für die meisten Bewohner der thailändischen Bergregion Khao Kala gibt es nur eine Antwort.

Für sie existieren die außerirdischen Wesen nicht nur, sondern die Einheimischen behaupten, sie hätten „mindestens einmal“ in ihrem Leben UFOs gesehen. Content Creator Travis Leon Price berichtete von seinen Erfahrungen in der Region, die oft als Thailands „Area 51“ bezeichnet wird – benannt nach der streng geheimen Einrichtung der US-Luftwaffe, in der viele glauben, dass dort außerirdische Raumschiffe und außerirdische Körper lagern.

Was glaubt ihr, was sie sind?“, schrieb Price und teilte ein Video . Darin unterhält er sich mit einem Einheimischen, der behauptet, fast täglich UFOs zu sehen. Anschließend führt der Einheimische Price durch die Gegend, wo es einen UFO-Club und Buddha-Statuen gibt, an denen Menschen meditieren.

Gegen Ende des Videos schließt sich Price nachts anderen an, um UFO-Sichtungen zu beobachten. Er nimmt ein Video auf, das ein paar funkelnde Lichter am Himmel zeigt.

Was sagten die sozialen Medien?

„Ich sehe die Kugeln auch. Ich habe ein Flugradar und verfolge Satellitenkoordinaten, um sicherzugehen, dass ich etwas sehe, das ich nicht erklären kann. Die Kugeln könnten durchaus auch militärische Drohnen oder andere geheime Fahrzeuge sein, aber im Moment nenne ich sie Kugeln“, schrieb jemand.

Ein anderer fügte hinzu: „Ich habe diese Dinger persönlich gesehen. Sie sehen aus wie Sterne und bewegen sich in jede Richtung, nicht zu schnell, aber sie bewegen sich eindeutig hinein, und es sind keine Flugzeuge. Man kann sie überall sehen. Ich habe sie in vielen Ländern gesehen, weil ich immer zu den Sternen schaue. Ich frage mich, was sie sind.“

Ein Dritter kommentierte: „Ich möchte diesen Ort unbedingt besuchen!!“ Ein Vierter schrieb: „Haben Sie einen Reiseführer, der die Reise organisiert, oder müssen Sie nur zum Beobachten auf den Berg kommen?“

Über Khao Kala:

In einem Artikel aus dem Jahr 2019 berichtete CNN , dass die Anhänger glauben, Stimmen zu hören, wenn sie auf dem Khao Kala-Hügel meditieren. Die Einheimischen behaupten, dass die Stimmen mit den Menschen in der Sprache sprechen, die sie denken.

Sie warnen die Besucher jedoch auch, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sie ein UFO sehen oder „außerirdische Stimmen“ hören werden. Sie sagen, das Auftauchen dieser „außerirdischen“ Objekte sei spontan.

Letztes Jahr, im Jahr 2024, veranstaltete die UFO-gläubige Sekte Thailands erstes UFO-Musikfestival. „Ich sagte nur, dass die Außerirdischen wahrscheinlich von diesem Ereignis wussten und die Gelegenheit nutzen würden, um zu zeigen, dass sie real sind“, sagte ein Teilnehmer der Veranstaltung, Siwadon Chantanasewi, gegenüber der South China Morning Post (SCMP) . „Ich dachte, sie würden vorbeifliegen, vielleicht nur kurz vorbeischauen. Ich hatte dieses starke Gefühl“, fügte Chantanasewi hinzu.

Der Teilnehmer behauptete später, ein UFO gesehen zu haben. „Da erschien das UFO rechts von uns. Es war ein sehr großes Schiff. Es war das hellste Objekt am Himmel“, fügte er hinzu.