Wetterwarnung für das Wochenende: Saharastaub bringt Samstag Blutregen

Warnstufe Orange! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Wochenende mit sogenanntem Blutregen in Deutschland.

Der mit Saharastaub vermischte Regen könnte sich am Samstag auf Autos bemerkbar machen, sagte ein Sprecher.

Das kommende Wetterphänomen sei am Himmel bereits an dünnen und dichten Wolken mit gelblichem Schimmer zu erkennen gewesen. Der rote Regen werde vor allem im Südwesten von Baden-Württemberg erwartet. Wie intensiv das Phänomen ausfällt, lässt sich derzeit allerdings laut DWD nicht bestimmen.

Durch eine Durchmischung der Luftmassen könne es am Samstag zudem mancherorts gewittern. Am Sonntag werde der Saharastaub dann entweder abgeregnet oder durch Wind fortgetragen sein, sagt der DWD.

Nachdem am Freitag der bisher wärmste Tag des Jahres erwartet wird, sinken die Temperaturen danach am Wochenende.

Zunächst wartet das Wetter noch mit hohen Werten auf, wie etwa 22 Grad Celsius in Baden-Württemberg. Am Sonntag liegen die Temperaturen dort dann nur noch bei rund 10 Grad an der Donau und bis zu 16 Grad im Ortenaukreis.

Am Montag werden etwa gleichbleibende Temperaturen erwartet und weitere Regenschauer, dann aber ohne Saharastaub.

Saharastaub über Deutschland ist nicht neu. Studien zeigen jedoch: Für manche Menschen besteht Gefahr. Wer sich schützen sollte.

Die Kleinstpartikel können zu einer deutlichen Verschlechterung der Luftqualität führen

Das kann auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Blutrote Regentropfen fallen vom Himmel, die Luft wirkt milchig und gelblich-rot. Was klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, ist in Teilen Europas jedes Jahr aufs Neue Realität. Ursache ist der sogenannte Saharastaub: Die feinen Staubpartikel aus der afrikanischen Wüste werden durch starke Winde über weite Strecken transportiert. Nach Deutschland gelangt der Staub meist im Frühjahr, wenn die Bedingungen günstig sind.

Doch haben die feinen Partikel in der Luft Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Eines vorweg: Saharastaub ist kein neues Phänomen, sondern weht seit Jahrhunderten zu uns herüber – und das zehn bis 15 Mal im Jahr. Aktuelle Studien zeigen jedoch tatsächlich, dass bei Wüstenstaubereignissen vermehrt Atemwegserkrankungen auftreten.

Neue Studie: Saharastaub kann Zellen schädigen

Die gemeinsamen Untersuchungen mehrerer Leibniz-Institute deuten darauf hin, dass die mikrobiellen Bestandteile des Saharastaubs zu seiner zellschädigenden Wirkung beitragen. Entzündungsfördernde Botenstoffe, sogenannte Zytokine, würden stark erhöht.

Das Umweltbundesamt verweist auf seiner Internetseite außerdem auf Experimente aus dem asiatischen Raum, bei denen festgestellt wurde, dass die Partikel das Risiko für entzündliche Lungenschäden und Allergien bei Kindern und Erwachsenen erhöhen. Außerdem gebe es Studien zum Zusammenhang zwischen Wüstenstaubbelastung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Im Vergleich zum Feinstaub, der bei Verbrennungsprozessen entsteht und zum Beispiel in Autoabgasen enthalten ist, seien die mineralischen Partikel jedoch deutlich weniger gesundheitsschädlich. Aber: Wüstenstaub könne die Toxizität von Feinstaub in städtischer Umgebung noch erhöhen.

Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma, Allergiker und Menschen, die viel Sport im Freien treiben, sollten besonders vorsichtig sein. Laut Deutschem Wetterdienst enthält der Staub große Mengen kleiner Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, die bei längerer Einwirkung in die Lunge gelangen und bei empfindlichen Personen zu Beschwerden führen können. Für Allergiker gilt: Pollen verbinden sich mit dem Feinstaub in der Luft und werden dadurch aggressiver.

Darüber hinaus gebe es in Regionen Südeuropas, in denen derartige Ereignisse deutlich häufiger auftreten, Hinweise auf eine erhöhte Sterblichkeit nach einer Saharastaubepisode. Der beste Schutz vor Wüstenstaub besteht darin, sich während des Ereignisses so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen. Ein Luftfilter kann helfen, die Feinstaubkonzentration im Raum niedrig zu halten.