Shemsu Hor, die himmlischen Architekten der Großen Sphinx, einem 800.000 Jahre alten Monument

Es gibt etwas, das uns sagt, dass die offizielle Chronologie der Menschheitsgeschichte völlig falsch ist. Es gibt Erkenntnisse, die darauf schließen lassen, dass es schon lange vor uns Zivilisationen auf der Erde gab, Zivilisationen, deren Wissen und Technologie unseren heutigen weit überlegen waren – eine hochentwickelte Gesellschaft, die die zahlreichen Rätsel unserer Zivilisationen und unserer antiken Geschichte lösen konnte.Antike Zivilisationstouren

Dennoch muss ich erwähnen, dass die Anhänger des Horus zweifellos eines der größten und geheimnisvollsten Rätsel für Forscher und Historiker der ägyptischen Geschichte bleiben.

Diese mythischen Wesen, die im Turiner Papyrus, der Stele von Palermo und anderen antiken Texten erwähnt werden, erzählen eine beunruhigende Geschichte, die einige etablierte Forscher als verstörend und als leere mythologische Erzählungen bezeichnen.

Die Wahrheit ist jedoch weitaus überraschender.

Hinweise auf die mysteriösen „Wesen“ finden sich in mehreren Texten. Wir erfahren von ihrer Existenz im alten Ägypten vor der ersten Pharaonendynastie.

Für Ägyptologen sind diese Wesen mythologische Wesen, das Ergebnis „wilder Geschichten“, die von vielen aus dem Kontext gerissen wurden, doch ihre Existenz scheint von äußerster Bedeutung zu sein.

Eine kürzlich durchgeführte, kontroverse Studie der Großen Sphinx von Ägypten hat die gängigen archäologischen Ansichten über ihr Alter, ihren Ursprung und ihre Erbauer in Frage gestellt.

Die auf der Internationalen Konferenz für Geoarchäologie und Archäominerologie in Sofia vorgestellte Studie mit dem Titel „GEOLOGISCHER ASPEKT DES PROBLEMS DER DATIERUNG DES BAUES DER GROSSEN ÄGYPTISCHEN SPHINX“ stellt eine umstrittene und revolutionäre Theorie auf, die besagt, dass die Große Sphinx von Ägypten mindestens 800.000 Jahre alt sein könnte. ( Quelle )

Laut Manichev und Parkhomenko, den Autoren der Studie, „ist die Datierung des Baus der Großen Ägyptischen Sphinx trotz der langen Forschungsgeschichte weiterhin ein Problem. Der geologische Ansatz in Verbindung mit anderen naturwissenschaftlich-naturwissenschaftlichen Methoden ermöglicht die Beantwortung der Frage nach dem relativen Alter der Sphinx. Die visuelle Untersuchung der Sphinx ließ Rückschlüsse auf die wichtige Rolle des Wassers aus großen Gewässern zu, das das Monument teilweise überflutete und durch Wellenschlag entstandene Vertiefungen in seinen senkrechten Wänden bildete.“ ( Quelle )

„Die Morphologie dieser Formationen weist Analogien zu ähnlichen, vom Meer geformten Mulden in Küstengebieten auf. Die genetische Ähnlichkeit der verglichenen Erosionsformen sowie die geologische Struktur und petrographische Zusammensetzung der Sedimentgesteinskomplexe führen zu dem Schluss, dass der entscheidende Faktor für die Zerstörung des historischen Monuments eher die Wellenenergie als der Sandabrieb im äolischen Prozess war.

Umfangreiche geologische Literatur bestätigt die Existenz langlebiger Süßwasserseen in verschiedenen Perioden des Quartärs vom Jungpleistozän bis zum Holozän. Diese Seen waren in den an den Nil angrenzenden Gebieten verbreitet. Die absolute Markierung der oberen großen Erosionsmulde der Sphinx entspricht dem Wasserspiegel, der im Jungpleistozän herrschte. Zu diesem geologischen (historischen) Zeitpunkt stand die Große Ägyptische Sphinx bereits auf dem Gizeh-Plateau.“

Dies bedeutet, dass die Geschichte des Alten Ägypten, wie wir sie kennen, dringend einer Aktualisierung bedarf, einer Aktualisierung, die den neuen Theorien und Beweisen der Forscher Rechnung trägt, die beschlossen haben, offizielle Ansichten in Frage zu stellen und nach alternativen Erklärungen zu suchen.

Zahlreiche Forscher widersprechen den gängigen Ansichten der Ägyptologie. Diese „Alternativdenker“ glauben, dass die altägyptische Zivilisation viel älter ist, als die etablierte Geschichtsschreibung uns erzählt. Gaston Maspero, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Ägyptologie, warf eine wichtige Frage zu den gängigen Ansichten über die Geschichte des alten Ägypten auf.

Woher kamen die alten Ägypter? Was ist ihr wahrer Ursprung? Maspero gelang es mit unglaublichem Geschick, das Profil eines Forschers mit dem eines erfahrenen Archäologen zu kombinieren und kam zu dem Schluss, dass die Menschen, die dieses komplexe „Glaubenskorpus“ schufen, bereits im heutigen Ägypten präsent waren, lange bevor die ersten Dynastien „sterblicher“ Pharaonen über das Land des alten Ägypten herrschten.

Um den Ursprung, die Glaubensvorstellungen und die unglaublichen Geschichten hinter den alten Ägyptern zu verstehen, müssen wir unsere Denkweise ändern und unsere Geschichte aus einer völlig anderen Perspektive betrachten.

Gaston Maspero besuchte Ägypten 1880 im Rahmen einer französischen Mission. Wie viele andere vor und nach ihm war auch er fasziniert von der immensen Schönheit des Gizeh-Plateaus, der Pyramiden und vor allem der Großen Sphinx, einem Monument, das ihn faszinierte. Nach dieser Reise widmete sich Maspero intensiv dem Studium der altägyptischen Zivilisation.

… Die Große Sphinx Harmakhis bewacht seit der Zeit der Horus-Anhänger deren nördliches Ende. Aus massivem Fels am äußersten Rand des Bergplateaus gehauen, scheint er seinen Kopf zu heben, um als Erster über das Tal hinweg den Aufgang seiner Vatersonne zu beobachten. Nur die groben Umrisse des Löwen sind noch auf seinem wettergegerbten Körper zu erkennen. Der untere Teil der Kopfbedeckung ist heruntergefallen, sodass der Hals zu dünn erscheint, um das Gewicht des Kopfes zu tragen. – The Dawn of Civilization: Egypt and Chaldea, 1894 ( Quelle )

Manche von Masperos Glaubensvorstellungen mögen für viele Archäologen und Forscher überraschend klingen, doch Maspero spiegelte lediglich die Glaubensvorstellungen und die Beziehung der alten Ägypter zu ihren Vorfahren wider und unterstrich die Bedeutung des vordynastischen Ägypten und der Zeit der Anhänger des Horus, der Rasse halbgöttlicher Wesen, die vor den sterblichen Pharaonen über die Länder des alten Ägypten herrschten.

Doch schon lange vor Maspero blickten andere aus einer völlig anderen Perspektive auf die Geschichte der alten Ägypter zurück.

Manetho (3. Jahrhundert v. Chr.) war ein ägyptischer Priester und Historiker, der während der Herrschaft von Ptolemaios I. und Ptolemaios II. lebte. Wie viele andere nach ihm bezog er sich in seinem Werk Aegyptiaca (Geschichte Ägyptens) auf diese Götter und Halbgötter, die über Ägypten herrschten.

Manetho gründete vor Menes vier Dynastien, zwei der Götter, eine der Halbgötter und eine vierte Übergangsdynastie, die auf sieben Hauptgottheiten zurückgeführt werden kann: Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth und Horus, die 12.300 Jahre lang über Ägypten herrschten. Nach ihnen herrschte eine zweite Dynastie über das alte Ägypten unter der Führung von Toth. Sie bestand aus 12 „göttlichen Pharaonen“, die über 1.500 Jahre regierten.

Nach dieser Dynastie kamen 30 Halbgötter an die Macht. Diese wurden üblicherweise mit den Anhängern des Horus identifiziert und als Falken symbolisiert und herrschten 6.000 Jahre lang über das alte Ägypten.

Nach der Herrschaft dieser „überirdischen“ Wesen herrschte das Chaos über Ägypten, bis es Menes gelang, die Ordnung wiederherzustellen und das alte Ägypten zu einen.

Der bekannteste Hinweis auf die Anhänger des Horus findet sich im Königlichen Kanon von Turin, einem fragmentarischen Papyrus, der uns berichtet, dass diese geheimnisvollen Wesen Ägypten etwa 6.000 Jahre lang beherrschten, in einer Zeitspanne zwischen der Herrschaft der Götter und den frühen Pharaonendynastien.

Dieser unschätzbar wertvolle antike Text, der im Ägyptischen Museum in Turin, Italien, aufbewahrt wird, wird auch als Königlicher Papyrus von Turin bezeichnet und enthält eine Liste der Herrscher des Alten Ägyptens vor und nach der Herrschaft der „Anhänger des Horus“.

Das antike Dokument enthält eine Liste der Herrscher des Alten Ägypten von Menes (oder Narmer) bis zur unruhigen 17. Dynastie. Obwohl Anfang und Ende der Liste verloren gegangen sind, findet sich auf der Rückseite des Papyrus eine detaillierte Liste der Herrscher des Alten Ägypten vor dem „ersten sterblichen Pharao“ – Herrscher des Alten Ägyptens, die „göttlich“ oder „halbgöttlich“ waren und keine sterblichen Menschen wie Menes.

Interessanterweise war es laut der Website Gigalresearch der Forscher und Philosoph Schwaller de Lubicz (1887-1961), der die Übersetzung von „Shemsu Hor“ als „Anhänger des Horus“ allgemein „durchsetzte“, die seitdem von Tausenden anderen übernommen wurde. Er verstand also, dass sehr fortschrittliche Menschen in prähistorischer Zeit nach Ägypten kamen und plötzlich all das Wissen mitbrachten

Eine der größten Fragen ist: Wie sollen Wissenschaftler den Königskanon von Turin interpretieren? Was ist mit den mysteriösen Wesen, die vor der Zeit der Pharaonen über Ägypten herrschten? Waren diese Wesen reale Herrscher aus Fleisch und Blut? Oder handelt es sich um mythologische Herrscher, die gar nicht existierten?

Mainstream-Archäologen scheinen die historische Bedeutung dieses unglaublich wertvollen antiken Textes zu untergraben und ignorieren Inhalte, die nicht in ihr Geschichtsbild passen, völlig. Der Grund dafür ist einfach: Wenn der antike Text nicht mit ihrer Geschichtsdarstellung übereinstimmt, muss er irrelevant, gefälscht oder erfunden sein.

Dies gilt jedoch nicht nur für antike Texte, die die Geschichte in Frage stellen. Dasselbe geschieht mit Forschern, die gängige archäologische Ansichten in Frage stellen. In dieser Liste finden wir Forscher wie Robert Schoch, John Anthony West, Robert Bauval, Graham Hancock und Semir Osmanagic, die nicht nur die Geschichte, sondern auch die Grundfesten unserer Gesellschaft in Frage gestellt haben.

Obwohl heute niemand genau sagen kann, wer die Pyramiden von Gizeh oder die Große Sphinx erbaut hat, ist es für viele eine feste Überzeugung und wird akzeptiert, dass diese unglaublichen Monumente des Gizeh-Plateaus Tausende, wenn nicht Hunderttausende Jahre älter sind als die altägyptische Zivilisation.

Viele Forscher halten es für durchaus möglich, dass die Anhänger des Horus und ihre Vorgänger einige der rätselhaftesten Monumente geschaffen haben, die wir heute in Ägypten sehen.

Wenn wir aus den im Artikel erwähnten antiken Texten und Autoren etwas gelernt haben, dann ist es, dass die heutigen Gelehrten extrem selektiv geworden sind. Sie akzeptieren nur das, was in ihre „enge“ Sicht der Menschheitsgeschichte passt, während sie potenzielle Theorien, die unser gesamtes Wissen über die Menschheitsgeschichte revolutionieren könnten, ablehnen und tadeln.

Ein Beweis für die selektive Herangehensweise der etablierten Gelehrten ist die Tatsache, dass heutige Ägyptologen immer noch Manethos Datierung verwenden, die für alles, was die „offiziell“ anerkannten Dynastien betrifft, als absolut zuverlässig gilt, während sie alles, was die prähistorischen Dynastien betrifft, meiden.