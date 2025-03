Freigegebenes CIA-Dokument behauptet, die Bundeslade des Alten Testaments sei vor Jahren entdeckt worden

Ein verstaubtes, freigegebenes CIA-Dokument, das unter strenger Geheimhaltung steht, lässt eine Bombe platzen, die die Grundlagen von Geschichte, Religion und allem, was wir über die Antike zu wissen glaubten, erschüttern könnte.

Die Behauptung? Die Bundeslade – jene legendäre, goldverzierte Truhe, in der angeblich die Zehn Gebote aufbewahrt wurden, eben jene Tafeln, die Moses vom Berg Sinai mitnahm – ist nicht einfach nur verloren gegangen.

Diesem atemberaubenden Bericht zufolge wurde es gefunden . Nicht erst letzte Woche, nicht bei einer spektakulären Ausgrabung mit Fernsehteams im Schlepptau, sondern bereits 1988, und zwar von niemand geringerem als der CIA. Und wie haben sie das gemacht?

Nicht mit Schaufeln oder Satelliten, sondern mit Hilfe von Hellsehern . Ja, Sie haben richtig gelesen – Hellseher, Remote Viewer, Menschen, die behaupteten, sie könnten ihre Gedanken über Kontinente hinweg schleudern, um verborgene Wahrheiten zu ergründen.

Wenn das nach einer Mischung aus „ Jäger des verlorenen Schatzes“ und einem Spionagethriller aus dem Kalten Krieg klingt, liegen Sie richtig.

Beginnen wir ganz am Anfang. Um die Tragweite dieser Entwicklung zu begreifen, müssen wir wissen, was die Bundeslade ist . Denken wir zurück an das Jahr 1445 v. Chr., als die Israeliten, frisch aus Ägypten ausgezogen, unter Moses‘ Führung durch die Wüste zogen.

Laut dem Buch Exodus übergab Gott Moses nicht nur die Zehn Gebote – jene berühmten Regeln wie „Du sollst nicht töten“, „Du sollst nicht stehlen“ und „Ehre Vater und Mutter“ –, sondern auch die Pläne für ein heiliges Gefäß, in dem die Gebote aufbewahrt werden sollten.

Die Bundeslade war mehr als nur eine Aufbewahrungsbox; sie war ein Meisterwerk göttlichen Designs. Stellen Sie sich eine Truhe vor, etwa 1,20 Meter lang, 60 Zentimeter breit und 60 Zentimeter hoch, aus Akazienholz gefertigt und innen und außen mit reinem Gold überzogen.

Darauf befand sich der „Gnadenthron“, ein Deckel aus massivem Gold, flankiert von zwei Cherubim – geflügelten Engelsgestalten, deren Flügel sich einander zuwandten und einen Raum bildeten, in dem angeblich Gottes Gegenwart wohnte.

Die Steintafeln des Gesetzes, möglicherweise auch Aarons Stab und ein Gefäß mit Manna, je nachdem, welchem ​​biblischen Bericht man folgt. Dies war nicht nur eine Reliquie; es war eine physische Verbindung zwischen Mensch und Gott, ein tragbares Kraftwerk der Heiligkeit.

Jahrhundertelang hatte die Bundeslade einen Ehrenplatz im Allerheiligsten, dem innersten Raum der Stiftshütte und später des Tempels in Jerusalem.

Nur der Hohepriester durfte sich ihr nähern, und selbst dann nur einmal im Jahr, am Jom Kippur, dem Versöhnungstag. Dazu waren strenge Rituale mit Weihrauch und Blutopfern nötig, um ihn vor ihrer überwältigenden Heiligkeit zu schützen.

Die Bibel beschreibt ihn als ehrfurchtgebietend und gefährlich – man denke nur an Ussa, der totgeschlagen wurde, weil er ihn berührte, um ihn auf einem Wagen zu stabilisieren, oder an die Philister, die nach seiner Eroberung im Kampf von Tumoren geplagt wurden.

Er war ein Symbol für Gottes Bund mit seinem Volk, ein greifbares Versprechen von Schutz und Führung. Und dann, irgendwann um 586 v. Chr., verschwand er.

Die Babylonier unter Nebukadnezar stürmten Jerusalem, zerstörten den Tempel und raubten dessen Schätze. Was blieb der Bundeslade danach? Ein unbeschriebenes Blatt. Wurde sie eingeschmolzen? Von fliehenden Priestern versteckt?

In einen geheimen Zufluchtsort entführt? Historiker, Theologen und Schatzsucher verfolgen dieses Geheimnis seither.

Einer Legende zufolge wurde die Bundeslade von Menelik, dem Sohn König Salomons und der Königin von Saba, nach Äthiopien geschmuggelt.

Saba, Herrscherin eines Königreichs, das sich über das heutige Jemen und Äthiopien erstreckte, besuchte Salomon in Jerusalem, gebar sein Kind, und Jahre später kehrte Menelik an den Hof seines Vaters zurück.

Auf dem Rückweg nach Äthiopien stahl er angeblich die Bundeslade und versteckte sie in Aksum, wo sie heute in der Kirche der Heiligen Maria von Zion ruhen soll, bewacht von einem einzigen Mönch, dem es verboten ist, sie zu verlassen oder darüber zu sprechen.

Eine andere Theorie vermutet, dass es unter dem Tempelberg in Jerusalem in einer geheimen Kammer vor der babylonischen Belagerung vergraben wurde. Andere munkeln von Höhlen in Jordanien, Bergen in Arabien oder sogar einem Gewölbe unter dem Vatikan. Es gab nie handfeste Beweise – keine ausgegrabenen goldenen Cherubim, keine antiken Inschriften, die den Weg wiesen. Bis die CIA mit einer unerwarteten Wendung in die Sache eingriff.

Springen wir nun in die 1980er Jahre, eine Zeit, in der die US-Regierung keine Angst vor seltsamen Machenschaften hatte. Der Kalte Krieg war in vollem Gange, und die Geheimdienste suchten verzweifelt nach jedem Vorteil gegenüber den Sowjets – und genau hier kam das Projekt Sun Streak ins Spiel.

Es war kein typisches Spionagespiel mit Abhörmaßnahmen und Doppelagenten; es war ein Sprung ins Paranormale.

Die CIA rekrutierte gemeinsam mit dem US-Geheimdienst Defense Intelligence Agency (DAI) „Remote Viewer“ – Personen, die behaupteten, ihr Bewusstsein in ferne Orte projizieren und Dinge jenseits der normalen Sinne sehen und beschreiben zu können. Man könnte es als mentale Zeitreise oder astrale Spionage bezeichnen.

Diese Hellseher wurden mit allen möglichen Aufgaben betraut, von der Lokalisierung von Geiseln terroristischer Gruppen bis hin zur Verfolgung sowjetischer U-Boote.

Das Programm, das aus früheren Projekten wie Stargate hervorging, war streng geheim, experimentell und – seien wir ehrlich – ein bisschen verrückt. Aber es war kein Witz; es gab Geld, Aufsicht und eine Dokumentation, von der einiges durch die Freigabe der Dateien im Jahr 2000 an die Öffentlichkeit gelangte.

In einer dieser Akten, einem Trainingsbericht vom 5. Dezember 1988, platzt die Bundeslade in die Geschichte. Lernen Sie „Betrachter Nr. 032“ kennen, einen Hellseher, dem nichts als ein paar Koordinaten ausgehändigt wurde – ohne Kontext, ohne Hinweise darauf, wonach er suchte. Seine Aufgabe? Er sollte seinen Geist auf das Ziel projizieren und Bericht erstatten. Was er beschrieb, ist ein echter Schauer.

„Das Ziel ist ein Behälter“, schrieb er. „In diesem Behälter befindet sich ein weiterer Behälter. Das Ziel besteht aus Holz, Gold und Silber … und ist mit [einem sechsflügeligen Engel] geschmückt.“

Halt, genau – das ist die Arche bis ins kleinste Detail, bis hin zu den Seraphim, den vielflügeligen Wächtern aus der biblischen Überlieferung. Er blieb nicht bei dem Objekt stehen:

„Dieses Ziel liegt irgendwo im Nahen Osten, da die Sprache der anwesenden Personen Arabisch zu sein schien.“

Er sah gewölbte Gebäude – vielleicht Moscheen? – und Menschen, „fast ganz in Weiß gekleidet“ mit „schwarzem Haar und dunklen Augen“. Eine Gestalt mit Schnurrbart stach hervor. Die Bundeslade, sagte er, sei „verborgen – unterirdisch, dunkel und nass“, ihr Zweck sei es, „Menschen zusammenzubringen“, verbunden mit „Zeremonie, Erinnerung, Ehre, Auferstehung“.

Sie trage „Spiritualität, Informationen, Lehren und historisches Wissen, das weit über unser heutiges Wissen hinausgeht“, werde von „Wesen“ bewacht und dürfe nur von „Autorisierten“ zum „richtigen Zeitpunkt“ geöffnet werden.

Die Notizen des Betrachters sind eine wahre Fundgrube unheimlicher Details. Neben seinem schriftlichen Bericht kritzelte er Skizzen: eine Moschee mit Kuppeldach, ein Rad, acht wie Wächter aufgereihte „Mumien“ und einen geflügelten Seraphim, direkt aus Jesajas Visionen. Verwischt und kryptisch wirken diese Zeichnungen wie Traumfragmente – oder wie ein flüchtiger Blick auf etwas Reales.

Was die CIA als Nächstes unternahm, verrät das Dokument nicht. Schickten sie Agenten in den Nahen Osten? Zuckten sie die Achseln und legten das Dokument zu den Akten? Es heißt lediglich, die Arche sei 1988 „entdeckt“ worden – eine kühne Behauptung ohne weitere Beweise – zumindest keine, die uns bekannt sind.

Und hier ist der Clou: Zuschauer Nr. 032 wusste nicht, dass er die Arche suchte. Die Koordinaten waren nicht bekannt, das Ziel nicht näher spezifiziert. Falls er es erfunden hat, hat er eine Beschreibung geliefert, die mit verblüffender Präzision mit Bibel und Legende übereinstimmt.

Wohin führt uns das also? Der Nahe Osten ist ein riesiges Gebiet – könnte es Jerusalem sein, wo die Bundeslade zuletzt stand? Das Labyrinth aus Tunneln und Kammern des Tempelbergs gibt seit langem Anlass zu Spekulationen, doch Grabungen dort sind politisch ein Minenfeld. Was ist mit dem Berg Nebo in Jordanien, von wo aus Moses das Gelobte Land erblickte, oder den Höhlen von Qumran am Toten Meer?

Die Erwähnung des Mediums von Arabisch und Moscheen könnte auf alles hinweisen, vom Irak bis zum Jemen. Dann ist da noch Äthiopien, der Joker.

Die Aksum-Legende passt zur „unterirdischen, dunklen und feuchten“ Atmosphäre – man denke an eine Kirchenkrypta – und die muslimische Bevölkerung spricht neben Amharisch auch Arabisch.

Doch Gelehrte wie Edward Ullendorff, der während des Zweiten Weltkriegs einen Blick in die St. Maria von Zion erhaschen konnte, bezeichneten die Bundeslade als Blindgänger, eine hölzerne Nachbildung, die sich nicht von unzähligen anderen in äthiopischen Kirchen unterschied. „Sie war nicht alt und schon gar nicht das Original“, soll er laut Historiker Tudor Parfitt gesagt haben. Ein Fehlschlag für Äthiopien – oder vielleicht auch nicht, falls das Original tiefer verborgen liegt.

Diese CIA-Bombe gelangte kürzlich dank des Podcasts „Ninjas Are Butterflies“ in die breite Öffentlichkeit , wo Moderator Josh Hooper zufällig auf die Datei bei CIA.gov stieß.

„Ich dachte, es wäre eine Fälschung“, sagte er ungläubig. „Dann las ich es – was sehe ich da? Das ist unheimlich.“

Wirklich unheimlich. Die Vorstellung, dass eine Regierungsbehörde, bewaffnet mit Hellsehern, ein seit 2.600 Jahren ungelöstes Rätsel gelöst haben könnte, ist schwer zu verdauen.

Projekt Sun Streak war kein Zufall – es lief jahrelang mit gemischten Ergebnissen. Manche sagen, es habe verwertbare Informationen hervorgebracht; andere nennen es eine skurrile Fußnote in der Geheimdienstgeschichte. So oder so: Dieses Dokument ist keine Falschmeldung – es ist echt, öffentlich und sorgt für Gesprächsstoff.

Spielen wir Detektiv. Wenn die Bundeslade da draußen ist, was macht sie dann? Die Rede des Zuschauers von „Auferstehung“ und „historischem Wissen, das weit über unser Wissen hinausgeht“ deutet auf mehr als ein Museumsstück hin.

Ist sie eine spirituelle Zeitkapsel, die darauf wartet, Geheimnisse preiszugeben, sobald die Welt bereit ist? Und die „Wesen“, die sie bewachen – sprechen wir von Engeln, Sprengfallen oder etwas anderem? Das Schweigen der CIA seit 1988 ist ohrenbetäubend – haben sie sie gefunden und vertuscht? Das Interesse verloren?

Oder entschieden, dass sie zu heiß ist, um sie anzufassen? Stellen Sie sich die Folgen vor: Der Nachweis der Bundeslade könnte die Archäologie auf den Kopf stellen, biblische Berichte bestätigen und einen geopolitischen Feuersturm darüber entfachen, wer Anspruch auf sie erheben darf.

Was ist Ihre Meinung? Handelt es sich hier um die Wahrheit – einen übersinnlichen Volltreffer auf den größten verlorenen Schatz der Geschichte – oder um einen faszinierenden Zufall aus einer vergangenen Spionageära? Die Bundeslade ist uns seit Jahrtausenden entgangen und wie ein Geist durch die Zeit geglitten. Vielleicht ist sie noch da draußen, vergraben in einer feuchten Höhle, ihre goldenen Flügel glitzern im Dunkeln.

Vielleicht weiß die CIA mehr, als sie zugibt. Oder vielleicht ist alles nur eine Fata Morgana, ein verlockendes Echo von Glauben und Staunen. Eines ist sicher: Diese Geschichte hat Substanz und wird so schnell nicht verschwinden.