Wissenschaftler enthüllen, warum das Erdbeben in Myanmar und Thailand so schlimm ist – und warnen, dass das Schlimmste noch bevorstehen könnte

Es wird befürchtet, dass Tausende ihr Leben verloren haben, nachdem ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 Myanmar und Thailand erschüttert hat.

Nach Angaben des US Geological Survey (USGS) sind nach dem Erdbeben in der Nähe von Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars , wahrscheinlich zwischen 10.000 und 100.000 Menschen ums Leben gekommen .

Die zerstörerische Kraft des Erdbebens geht von einer gewaltigen tektonischen Verwerfung aus, die mitten durch das Land verläuft.

Und nachdem 12 Minuten nach dem ersten Beben ein zweites Beben der Stärke 6,4 die Region erschütterte, warnen Wissenschaftler, dass das Schlimmste noch bevorstehen könnte.

Myanmar liegt direkt auf der Sagaing-Verwerfung – einer hochaktiven Erdbebenzone, die sich über 1.200 Kilometer durch das Herz des Landes erstreckt.

In dieser Region gleiten die Indische und die Sunda-Platte mit einer Geschwindigkeit von 49 mm pro Jahr aneinander vorbei.

Wenn diese Platten aneinander haften, bauen sie eine enorme Energiereserve auf, die dann in einem heftigen Erdbeben mit sogenanntem Slip-Strike-Effekt freigesetzt wird, wie es heute Morgen der Fall war.

Die Erdbeben, die von dieser Verwerfung ausgehen, sind heftig und extrem flach, was bedeutet, dass sie in den umliegenden Bevölkerungszentren enorme Schäden anrichten können.





Dieses gesamte Gebiet hat sich kürzlich bewegt. Es handelt sich um die gesamte Orogenese von Myanmar zurück in den Iran. Die heftigen Kollisionen sind es, die die Berge aufbauen.

Langsam entsteht Druck auf die Verwerfungen, und dann wird die Energie auf einmal freigesetzt. Hinzu kommt das Spalten der Indischen Platte. Die ozeanische Platte unter dem Iran kollabiert, sodass in diesem gesamten Gebiet viele geologische Veränderungen stattfinden, und ich gehe davon aus, dass dies noch lange anhalten wird.

Die Frage ist nicht, ob diese Länder betroffen sind, sondern wann. Viele dieser Länder wurden seit dem letzten Zyklus im 18. und 20. Jahrhundert getroffen. Diese Region wird also voraussichtlich große Erdbeben erleben. Ich habe bereits eine Liste aller Länder veröffentlicht, die im letzten Zyklus betroffen waren. Manche sind 80 bis 100 Jahre alt, manche länger.

Nach Angaben des USGS ereignete sich das Beben um 13:20 Uhr Ortszeit (06:20 GMT) in Zentral-Myanmar. Das Epizentrum befand sich nur 17,2 Kilometer von Mandalay entfernt.

In Thailand gingen in Gebäuden Alarme los , als das Erdbeben gegen 13.30 Uhr Ortszeit zuschlug.

Während Millionen von Menschen noch unter dem Schock litten, erschütterte zwölf Minuten später ein zweites Erdbeben der Stärke 6,4 die Region.

Auch in der südwestchinesischen Provinz Yunnan waren Erdbeben zu spüren, wie die Erdbebenbehörde von Peking mitteilte. Die Erschütterung habe eine Stärke von 7,9 gehabt.

Professor Bill McGuire, emeritierter Professor für geophysikalische und klimatische Gefahren am University College London, sagte: „Myanmar ist eines der seismisch aktivsten Länder der Welt, daher ist dieses Beben keine Überraschung.“

„Es scheint sich an der großen Sagaing-Verwerfung ereignet zu haben, die die Grenze zwischen zwei tektonischen Platten markiert und in Nord-Süd-Richtung in der Nähe mehrerer großer Bevölkerungszentren verläuft.“

Bei dem Erdbeben handelt es sich um ein sogenanntes Slip-Strike-Beben, das von zwei tektonischen Platten ausgelöst wird, die sich plötzlich aneinander vorbeibewegen.

Wenn die Platten in der Verwerfungsregion aneinander haften bleiben, staut sich die gesamte Kraft der beiden tektonischen Regionen in einem kleinen Bereich.

Wenn diese Kraft schließlich die Reibung überwindet, wird die gesamte Energie innerhalb von Sekunden freigesetzt und löst gewaltige Erdbeben aus.

Obwohl das Epizentrum eines Erdbebens auf den meisten Karten als Punkt dargestellt ist, geht es in Wirklichkeit von einem viel größeren Verwerfungsgebiet aus.

In Fällen wie dem heutigen Ereignis erstreckt sich die Verwerfung normalerweise über ein großes Gebiet von 100 Meilen Länge und 12 Meilen Breite (165 km mal 20 km).

Mindestens seit Anfang letzten Jahres schlagen Geologen Alarm, dass in naher Zukunft ein tödliches „Megabeben“ an der Sagaing-Verwerfung bevorstehen könnte.

Im Januar stellten Geologen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften fest, dass der mittlere Abschnitt der Sagaing-Verwerfung stark „verriegelt“ war – das heißt, die Platten waren ungewöhnlich lange festgesteckt.

Dies deutete darauf hin, dass sich mehr Energie als normal aufbaute, und die Forscher warnten, dass die Sagaing-Verwerfung „in Zukunft anfällig für die Entstehung großer Erdbeben“ sei.

In ihrem Artikel schrieben die Wissenschaftler: „Diese Folgerung warnt die umliegenden Städte wie Mandalay vor der Gefahr eines erheblichen Megabebens.“

Zusätzlich zu dieser „Verriegelung“ führt die besondere Geologie der Verwerfungsregion dazu, dass Erdbeben, die dort entstehen, tendenziell noch zerstörerischer sind.

Je näher an der Erdoberfläche ein Erdbeben stattfindet, desto mehr der freigesetzten Energie wird auf Gebäude und Bauwerke übertragen und desto größer ist der Schaden, der entsteht.

Studien haben gezeigt, dass Erdbeben aus der Verwerfungszone im Durchschnitt in einer Tiefe von 25 km auftreten.

Laut USGS ereignete sich das heutige Erdbeben jedoch in einer Tiefe von lediglich 10 km.

Professor McGuire sagt: „Dies ist wahrscheinlich das stärkste Erdbeben auf dem Festland von Myanmar seit drei Vierteljahrhunderten, und die Kombination aus Größe und sehr geringer Tiefe wird das Schadensrisiko maximieren.“

Das erste Erdbeben war nur der Anfang der Probleme für Myanmar und die umliegende Region.

Nach der ersten großen Verschiebung verschiebt die Kraft die Druckverteilung in der umliegenden Erdkruste und erzeugt neue Spannungen.

Wenn dieses Drehen, Ziehen und Drücken für den nahegelegenen Felsen zu viel wird, bricht auch dieser und setzt in einem Nachbeben eine neue Energiewelle frei.

„Es hat bereits ein größeres Nachbeben gegeben und es sind weitere zu erwarten“, sagt Professor McGuire.

„Dadurch besteht die Gefahr, dass beschädigte Gebäude einstürzen, und die Arbeit der Rettungskräfte wird dadurch noch anspruchsvoller.“

Laut USGS verursachen Erdbeben in geringerer Tiefe typischerweise mehr Nachbeben als Erdbeben, die mindestens 30 Kilometer unter der Erdoberfläche stattfinden.

Ein großes Erdbeben erzeugt typischerweise über tausend Nachbeben unterschiedlicher Stärke.

Obwohl diese Beben typischerweise mindestens eine Größenordnung schwächer sind als die Hauptbeben, können sie besonders tödlich sein.

Nachbeben können dazu führen, dass bereits instabile Gebäude mitten in den Rettungsbemühungen einstürzen, wodurch das Leben der Rettungskräfte gefährdet wird.

Ebenso kann eine bereits geschwächte Infrastruktur durch Erdbeben, die Tage oder sogar Wochen nach dem Hauptereignis auftreten, zusätzlich beschädigt werden.

Einer der Hauptgründe für die tödlichen Folgen des Erdbebens in Myanmar ist jedoch der Mangel an erdbebensicherer Infrastruktur.

Dr. Roger Musson, ehrenamtlicher Forschungsmitarbeiter beim British Geological Survey, sagt: „Große Erdbeben sind in dieser Region selten, aber nicht unbekannt. Das letzte ähnliche Ereignis ereignete sich 1956, also mehr oder weniger seit Menschengedenken.“