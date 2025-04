Gefälschte Geschichte: Das alte Ägypten hat nie existiert

Archäologie ist ebenso gefälscht wie Geschichte, und Archäologie und Geschichte gehen Hand in Hand. Wenn Geschichte gefälscht ist, muss auch die Archäologie gefälscht werden, denn gefälschte Geschichte und wahre Archäologie widersprechen sich und sind nicht miteinander vereinbar.

Wenn man einen Tempel wie diesen in Ägypten sieht, ist das einzig Echte auf diesem Foto die geschmolzene Treppe im Korridor.

Alles andere wurde mehr oder weniger modifiziert und verändert, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so zu verändern, dass es zu ihrer erfundenen Erzählung vom sogenannten Alten Ägypten passt. Von Gorgi Shepentulevski

Dies war eine gängige Praxis, nicht nur in Ägypten mit Tempeln und der Sphinx, sondern weltweit, um eine brandneue Welt der virtuellen Realität und erfundener Geschichten zu erschaffen und uns von unseren wahren Wurzeln abzuschneiden.

Das sogenannte „Alte Ägypten“ ist gefälscht, genau wie der ägyptische Pharao. Und was wir auf diesem Foto an der Wand sehen, ist nicht das Originalbild, sondern wurde im 20. Jahrhundert nach dem großen Umbruch verändert, als der Machtwechsel auf der Erde stattfand und die Neue Weltordnung etabliert wurde!

Dieser sogenannte ägyptische Tempel auf dem Foto oben war ursprünglich eine Getreidemühle, -siebung und -lagerung.

Er wurde verändert, gefälscht und aus alten Anlagen, die sie übernommen hatten, nachgebaut und so gestaltet, dass sie „antik“ wirkten. Dabei handelte es sich um eine Anlage zum Mahlen, Sieben und Lagern von Getreide.

Die Hieroglyphen des alten Ägypten sind eine im 20. Jahrhundert erfundene, nicht existierende Geschichte, die die Zivilisation des alten Ägyptens erschaffen sollte, indem Getreidemühlen, -siebungen und -lagerstätten wie die auf dem Foto nachgebaut und in altägyptische Tempel verwandelt wurden!

Das alte Ägypten hat nie existiert, und die sogenannten ägyptischen Pharaonen wurden erst im 20. Jahrhundert erfunden.

Das Foto unten zeigt ursprünglich eine Getreidemühle, -siebung und -lagerstätte, die im 20. Jahrhundert in einen ägyptischen Tempel umgewandelt wurde!

Stimmt das was der Autor oben behauptet, oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

Anm. zum Titelbild:

In den Sozialen Medien wird von den Internet-Theoretikern der Old World behauptet, die Treppe sei geschmolzen:

„Die Treppe zum Hathor-Tempel ist für die Archäologie ein absolutes Rätsel. Die aus reinem Granit gebauten Steinstufen scheinen geschmolzen zu sein. Es ist schwer vorstellbar, was solche massiven Steinstufen zum Schmelzen gebracht haben könnte.

Die Temperaturen, die zum Schmelzen von massivem Gestein wie diesem nötig wären, müssen enorm hoch gewesen sein. Es wird gesagt, dass ein Teil von Dendera auf einer noch älteren Stätte errichtet wurde, und obwohl nie ein schlüssiger Beweis gefunden wurde, gab es Spekulationen über einen Atomkrieg im alten Ägypten.“

Der Forscher Brien Foerster, der mehrfach direkt vor Ort war, schreibt trocken auf seiner Facebook-Seite: „Nicht geschmolzen, sondern Sandstein.“

Wenn man sich nämlich die Aufnahmen genauer ansieht und heran zoomt, kann man genau erkennen, dass es keinerlei Schmelz- und Brandspuren gibt. Es sind lediglich verfallende und erodierte Lehmziegel.

