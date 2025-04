Tartaria: Jules Verne sagte die Zukunft nicht voraus. Er erinnerte sich an die Vergangenheit

Jules Vernes Werke sind mehr als nur Abenteuergeschichten; sie sind Warnungen, Geständnisse und vielleicht sogar verzweifelte Versuche, eine Wahrheit ans Licht zu bringen, die nie bekannt werden sollte.

Sein Wissen über Technologien, die seiner Zeit weit voraus waren, ist zu präzise, ​​zu unheimlich detailliert, um bloßer Zufall zu sein. U-Boote, bevor es U-Boote gab, Raumfahrt vor Raketen, unterirdische Städte vor dem modernen Tunnelbau; war Verne einfach ein brillanter Geschichtenerzähler oder war er etwas anderes?

Ein Freimaurer, der geschworen hatte, die Wahrheit offen zu verbergen? Oder ein überlebender Überrest der ausgelöschten Tartaren-Zivilisation, der versuchte, ihre verlorene Technologie zurück ins menschliche Bewusstsein zu schmuggeln, bevor sie für immer begraben wurde?

In „20.000 Meilen unter dem Meer“ stellt Verne Kapitän Nemo und sein U-Boot Nautilus vor, ein Schiff mit nahezu übernatürlichen Fähigkeiten. Es erzeugt seinen eigenen Strom, erhält Leben für unbegrenzte Zeit und navigiert mit einer für seine Zeit unvorstellbaren Präzision durch die Tiefen des Ozeans.

Was, wenn dies keine Spekulation, sondern Erinnerung war? Die Überreste tartarischer Technologie, geborgen aus einer Welt, die bewusst in Lügen versunken war? Wenn Tartaria so fortschrittlich war, wie manche glauben, dann könnten Schiffe wie die Nautilus reale, autonome, selbstangetriebene Maschinen gewesen sein, die beim großen Neustart unter den Wellen verloren gingen. Wollte Verne der Welt subtil vermitteln, dass diese Technologie einst existierte?

Oder verkaufte er, unter freimaurerischem Kommando, altes tartarisches Wissen als futuristische Fantasie, um die Öffentlichkeit vor der Vergangenheit zu schützen?

In „Von der Erde zum Mond“ beschreibt Verne ein Startsystem, das den Apollo-Missionen fast identisch ist – mit Florida als Startplatz, präzisen Flugbahnberechnungen und sogar der physischen Erfahrung der Raumfahrt. Hatte Verne sich das wirklich vorgestellt oder basierte er auf verborgenem Wissen?

Manche behaupten, die Freimaurer hätten seit langem Geheimnisse verlorener Zivilisationen besessen, die sie der Öffentlichkeit nur bruchstückhaft preisgegeben hätten, sodass die wahre Geschichte nie vollständig aufgedeckt wird.

Andere glauben, die Tartaren hätten bereits Formen der Raumfahrt beherrscht, die elektromagnetische Antriebe und Freie-Energie-Systeme nutzten, die aus der Geschichte gelöscht wurden. Wenn Verne selbst Tartaren war, war dies seine Art, die Welt an das Gestohlene zu erinnern?

Dann gibt es noch „Reise zum Mittelpunkt der Erde“, in dem Verne von riesigen unterirdischen Städten und verborgenen, von der Zeit unberührten Landschaften schreibt. Die Beschreibungen sind zu detailliert, zu eindringlich lebendig, um bloße Fantasie zu sein. Viele Tartaria-Forscher vermuten, dass sich die verlorene Zivilisation unter der Oberfläche erstreckte und verborgene Energiesysteme nutzte, die der modernen Wissenschaft widersprachen.

Vernes Buch liest sich weniger wie ein Roman als vielmehr wie eine Karte, die irgendjemand irgendwo verzweifelt vergessen wollte. Wenn die Welt unter unseren Füßen noch immer die Ruinen von Tartaria verbirgt, dann war Verne möglicherweise einer der letzten Menschen, die wirklich verstanden haben, was dort begraben lag.

Hätte Verne es gewagt, dasselbe zu tun, hätte er überlebt? Oder war er, wie Tesla, ein Mann außerhalb des Ortes und der Zeit, gezwungen, seine Wahrheit entweder in Fiktion zu kodieren oder sie für immer ausgelöscht zu sehen? Wäre er Freimaurer gewesen, dann wäre er möglicherweise an uralte Eide gebunden gewesen und gezwungen gewesen, die größten Geheimnisse in Geschichten zu verbergen, die als Fantasie abgetan werden sollten.

Wäre er jedoch ein Tatar gewesen, könnten seine Bücher etwas ganz anderes sein – Flaschenpost, in der Geschichte verstreute Hinweise, die nur darauf warten, von jemandem zusammengefügt zu werden.

Jules Verne sagte die Zukunft nicht voraus. Er erinnerte sich an die Vergangenheit. Und diejenigen, die die Geschichte neu schrieben, sorgten dafür, dass wir den Unterschied nie erfahren würden.

