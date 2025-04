Wissenschaftler behaupten, dass alles im Universum eine riesige holographische Projektion ist

„Alles im Universum ist eine riesige holografische Projektion“ – das klingt nach etwas, was man in „Matrix“ hören würde .

Doch es gibt Wissenschaftler, die von ganzem Herzen davon überzeugt sind, dass der Weltraum nicht nur eine riesige dreidimensionale Kiste voller Zeug ist.

Stattdessen könnten wir in einer Welt leben , in der alles projiziert wird – bekannt als „Theorie des holographischen Universums“.

Was ist die Theorie des holographischen Universums?

Die Theorie des holographischen Universums geht davon aus, dass unser gesamtes Universum ein riesiges Hologramm ist. Das bedeutet, dass die Realität, die wir erleben, möglicherweise eine dreidimensionale Projektion von Informationen ist, die auf einer zweidimensionalen Oberfläche gespeichert sind.

Ein Hologramm ist also ein zweidimensionales Bild, das bei richtiger Betrachtung dreidimensional aussieht.

Es ist, als ob man eine Kreditkarte auf einer flachen Oberfläche betrachtet. Sie scheint Tiefe zu haben. Und die Theorie besagt, dass etwas Ähnliches mit unserem Universum passieren könnte.

In den 70er Jahren entstand das Informationsparadoxon der Schwarzen Löcher, nachdem Stephen Hawking laut Live Science die Theorie aufgestellt hatte, dass Schwarze Löcher Strahlung aussenden, die „keine Information“ enthält, was letztendlich zu ihrem Verschwinden führt.

Dies bedeutete jedoch, dass die Wissenschaftler nicht wussten, wohin all die Informationen über die Materie gingen, die in das Schwarze Loch fiel. In der Physik ist es üblich, dass Informationen nicht zerstört werden.

Damals stellten die Physiker Gerard ‚t Hooft und Leonard Susskind die Theorie auf, dass die Informationen nicht wirklich verloren gingen, sondern auf der Oberfläche des Schwarzen Lochs an seinem Ereignishorizont und nicht in seinem Inneren gespeichert seien.

Nach dieser möglichen Enthüllung wurde vermutet, dass möglicherweise alle Informationen im Universum irgendwo auf einer zweidimensionalen Oberfläche gespeichert sind und dass das, was wir in 3D sehen und erleben, eine Art Projektion ist, genau wie ein Hologramm.

Professor Marika Taylor, eine theoretische Physikerin von der Universität Birmingham, sagte, man sollte sich das Universum als eine hohle Kugel vorstellen.

Die Galaxien sind im Inneren der Kugel enthalten, die Struktur der Oberfläche hat jedoch zwei Dimensionen.

„Es ist sehr schwer, sich das vorzustellen. Es ist jedoch auch ziemlich schwer, sich vorzustellen, was im Inneren eines Atoms passiert“, sagte der Forscher der Daily Mail.

„Wir haben im frühen 20. Jahrhundert gelernt, dass Atome Quantenregeln folgen, die sich ebenfalls stark von unserer alltäglichen Realität unterscheiden.

„Die Holografie führt uns in eine noch extremere Welt, in der nicht nur die Kräfte quantenhafter Natur sind, sondern auch die Anzahl der Dimensionen von unserer wahrgenommenen Realität abweicht.“

Auch wenn es sich hierbei nur um eine Theorie handelt, hoffe ich, dass die Fans von „Matrix“ sich nicht hinreißen lassen.

Professor Taylor erinnert uns daran: „ Die Matrix -Filme regen zum Nachdenken an, fangen aber wahrscheinlich nicht alle Ideen der Holografie ein.“

Mehr über die Programme der Matrix in unserer Realität erfahren Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.