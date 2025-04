Raumfahrt vor 1.800 Jahren

Im Jahr 175 n. Chr. schrieb ein syrischer Satiriker namens Lukian die unerhörteste „wahre Geschichte“ aller Zeiten – eine Erzählung über Raumfahrt, Mondkriege und Wale. Sein Buch sollte nicht geglaubt werden. Genau darum ging es ihm.

Lukians „Eine wahre Geschichte“ handelt von Entdeckern, die zum Mond segeln und dort ein Reich hybrider Kreaturen entdecken, die einen intergalaktischen Krieg gegen die Sonne führen. Später werden sie von einem 320 Kilometer langen Wal verschluckt, der ganze Städte in seinem Bauch beherbergt.

Doch das war nicht nur wilde Fantasie – es war brillante Satire. Lukian verhöhnte damit populäre „Historiker“ seiner Zeit, die lächerliche Lügenmärchen als Tatsachen ausgaben.

Er beginnt sein Buch sogar mit der Erklärung, es sei die einzig wahre Geschichte aller Zeiten … weil er offen zugibt, dass jedes Wort eine Lüge ist.

Fast 2.000 Jahre vor Star Wars oder Jules Verne erfand dieser antike Autor Weltraumschlachten, außerirdische Zivilisationen und interplanetare Reisen – alles, um die Leser zu lehren, die ihnen erzählten „Fakten“ kritisch zu hinterfragen.

Manche sagen, es sei die erste Science-Fiction-Geschichte der Welt. Andere nennen es den ersten satirischen Roman. So oder so war es seiner Zeit um Jahrhunderte voraus.

