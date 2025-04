Medienbericht: Überwachungskamera filmt legendären „Geisterreiter“, der eine mexikanische Straße entlangreitet?

Eine Überwachungskamera in Mexiko hat unheimliche Aufnahmen von einem legendären Geisterreiter namens El Charro Negro gemacht, der eine Straße entlangreitet.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die gruselige Szene letzten Dienstag gegen 1 Uhr morgens in der Stadt Tetecala.

Die Aufnahmen zeigen eine ruhige Straße, die Stille der frühen Morgenstunde wird plötzlich vom Geräusch näherkommender Hufschläge unterbrochen.

Als das Geräusch lauter wird, taucht scheinbar eine durchsichtige Gestalt auf einem ebenso geisterhaften Pferd aus den Schatten auf, verschwindet unter der Kamera hindurch und verschwindet.

Seit seiner Veröffentlichung im Internet hat sich das gruselige Video wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien Mexikos verbreitet.

Allein der Originalbeitrag wurde in der letzten Woche fast fünf Millionen Mal angesehen und löste alle möglichen Theorien darüber aus, was die Überwachungskamera in dieser Nacht aufgezeichnet hat.

Einige Zuschauer vermuteten, der mysteriöse Fremde sei El Charro Negro , ein folkloristischer schwarz gekleideter Reiter, der angeblich Menschen begegnet und ihnen Reichtümer im Tausch gegen ihre Seelen anbietet.

Andere Beobachter äußerten eine ähnliche Interpretation und gingen davon aus , dass die seltsame Gestalt der Teufel selbst sei. Skeptischere Personen argumentieren jedoch, dass der „Geist“ lediglich eine Person auf einem Pferd war. Was halten Sie von den rätselhaften Aufnahmen?

Video: