Gefälschte Geschichte: Wer waren die Herrscher von Tartaria

Magog der Gründer – Der tatarischen Mythologie zufolge ist Magog der Urahn der tatarischen Blutlinie. Als erster Herrscher der nördlichen Stämme begründete er die Grundprinzipien Tartariens: Einheit durch Wissen, harmonische Architektur und die heilige Verwaltung der Energielinien.

Magog regierte in der Zeit nach der Sintflut und soll die Überlebenden zu einer neuen Hochzivilisation organisiert haben, die sich später über ganz Eurasien ausbreiten sollte.

Gilgamesch, der Titanenkönig – Gilgamesch, der sumerische Heldenkönig, wird in der tatarischen Theorie als halbgöttlicher Herrscher eines proto-tatarischen Stadtstaates neu interpretiert.

Seine epische Reise wird als Mission zur Bergung tief im Erdinneren verborgener Technologie aus der Zeit vor der Katastrophe interpretiert.

Als „Titanenkönig“ soll er Energiefelder freigesetzt, Sternentore bedient und fragmentierte Regionen des frühen tatarischen Netzwerks wieder verbunden haben.

Salomon, der Architekt-König – König Salomon, berühmt für seine Weisheit, wird in der tatarischen Überlieferung als Baumeister und Gitterhüter dargestellt, der über einen tatarischen Außenposten herrscht, der auf heiliger Geometrie und kosmischer Harmonie ausgerichtet ist.

Sein Tempel wird als Frequenzgerät angesehen, nicht nur als religiöses Bauwerk, und sein Bündnis mit Ingenieuren und Mystikern markierte ein goldenes Zeitalter der technologischen und spirituellen Synthese in West-Tartarien.

Kaiser Q’in Dara von Cathay – Dieser stilisierte Name, Q’in Dara, wird dem mythischen Kaiser des alten Cathay zugeschrieben, der in der tatarischen Theorie als Herrscher einer östlichen Hauptstadt voller Himmelsschiffe, Kristalltürme und Heilbrunnen gilt.

Er soll vor den bekannten chinesischen Dynastien regiert haben, und ihm wird die Stabilisierung des östlichen Gitters, die Harmonisierung der Energien im Himalaya und die Erschaffung sternförmig ausgerichteter Städte zugeschrieben, die von Zeit und Geheimnis begraben wurden.

Dschingis Khan (Temujin der Wiederhersteller) – In dieser Erzählung wird Dschingis Khan, auch bekannt als Temujin, als Wiederhersteller des antiken Tartariens und nicht nur als Eroberer neu interpretiert.

Er soll verborgene Städte, Ley-Linien-Karten und vergessene Luftschifftechnologien wiederentdeckt haben, die in ganz Zentralasien vergraben waren.

Sein Reich gilt als Wiederbelebung der Infrastruktur, der Kommunikationsnetze und der spirituellen Praktiken Tartariens, die nach früheren Neustarts in den Untergrund gegangen waren.

Kublai Khan (Khubal Xar) – Historisch als Kublai Khan bekannt, bezeichnet ihn die tatarische Theorie als Khubal Xar, den letzten Herrscher eines offen funktionierenden tatarischen Superstaates. Seine von Marco Polo beschriebenen Städte zeichneten sich durch Resonanzkuppeln, harmonische Gärten und lichtbasierte Technologien aus.

Khubal Xar hielt die Verbindungen zwischen den eurasischen Sektoren Tartariens aufrecht, bevor geopolitische Fragmentierung und Neustarts das globale Netzwerk zerstörten.

Priester Johannes (Ionathan des Allerheiligsten) – Obwohl in der traditionellen Geschichtsschreibung als Mythos betrachtet, wird Priester Johannes – in der Tartaren-Überlieferung in Ionathan umbenannt – als Herrscher einer geheimen christlich-tartarischen Enklave, möglicherweise in Afrika, Zentralasien oder der Antarktis, dargestellt.

Sein Königreich bewahrte uraltes Wissen, saubere Energiequellen und riesige Beschützer und lebte isoliert von den Zivilisationen nach dem Reset. Er symbolisiert das spirituelle Erbe Tartariens und hütet dessen tiefere Geheimnisse.

Tamerlan (Timar’Uz, der Geomantenkönig) – Tamerlan, neu interpretiert als Timar’Uz, gilt als einer der letzten Kaiser, der über uraltes tatarisches Bauwissen verfügte. Seine Städte – gewölbt, symmetrisch und mathematisch perfekt – gelten als Versuche, zerbrochene Gitterpunkte nach alten Prinzipien wieder zu verbinden.

Manche behaupten, er habe auf verborgene Aufzeichnungen unter Samarkand zugegriffen, darunter Schwingungspläne für schallbasierte Levitation und Energieerzeugung.

Kaiser Arslan Bey von Groß-Tartarien – Arslan Bey, ein rekonstruierter Name aus alten türkischen Quellen, wird von Tartaren-Theoretikern verwendet, um den letzten wahren Kaiser des vereinten Tartariens zu bezeichnen, der irgendwann zwischen dem 16. und frühen 19. Jahrhundert regierte.

Arslan Bey, der dem auf alten Karten abgebildeten Imperium Tartariae vorstand, regierte ein Reich mit gewölbten Energiezentren, Sternenfestungen und Luftschiffhäfen. Sein Reich wurde im Großen Neustart (Schlammflut, Brände und Kriege) ausgelöscht und sein Erbe unter der neu geschriebenen Geschichte begraben.

