NASA-Astronaut fängt mit 28.000 km/h die Erde ein – „Überraschung“ für die Zuschauer (Video)

Der NASA-Astronaut teilt regelmäßig Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum.

Einer der größten Fortschritte der modernen Technologie besteht darin, dass wir nicht nur Menschen ins All schicken können, sondern dass die Menschen im All auch Videos mit uns Erdlingen teilen können.

Der NASA- Astronaut Don Pettit hat Aufnahmen gemacht, während er auf der Internationalen Raumstation (ISS) unseren Planeten umkreiste.

Das Video zeigte seinen Blick auf die Erde vor dem Andocken an das Sojus-Raumschiff, das einen amerikanischen und zwei russische Astronauten zur ISS brachte.

Von Pettit auf Instagram und Twitter gepostete Aufnahmen zeigen den Höhenwechsel der Station, wobei der Astronaut in der Mitte des Videos eine „Überraschung“ verspricht.

In der Bildunterschrift schrieb er: „Änderungen der Fluglage während der Breitengradänderungen für @iss in Vorbereitung auf das gestrige Andocken von Sojus. Etwas lang, aber halten Sie Ausschau nach der Überraschung in der Mitte.“

Bei der „Überraschung“ handelt es sich um wunderschöne Aufnahmen von grünen Polarlichtern aus der Luft, die das Nordlicht praktisch von oben zeigen.

Pettit teilte in seinem Beitrag auch mit, dass das Andocken der Sojus dazu führte, dass sich die Raumstation um 180 Grad drehte und mit 28.000 km/h rückwärts flog, der Geschwindigkeit, mit der die Internationale Raumstation andockte.

Das Sojus-Raumschiff startete gestern (8. April) von Kasachstan und brachte den amerikanischen Astronauten Jonny Kim zusammen mit den russischen Kosmonauten Sergei Ryzhikov und Alexei Zubritsky zur ISS.

Laut Al Jazeera begibt sich das Trio auf den Weg zur ISS, um dort während einer achtmonatigen Mission 50 wissenschaftliche Forschungsmissionen durchzuführen .

Ryzhikov, Zubritsky und Kim werden voraussichtlich im Dezember zur Erde zurückkehren.

Beim Andocken der Sojus-Maschine, mit der sie zur ISS gelangten, gelang es Pettit, einzigartige Aufnahmen der Polarlichter von oben zu machen.

Eine Person kommentierte das Filmmaterial auf Instagram unter Pettits Beitrag mit den Worten: „Sir, Sie sollten eine Dokumentation mit all dem Videomaterial machen, das Sie zusammengestellt haben. Ich würde mir das gerne auf einer großen Leinwand ansehen. Das ist phänomenal.“

In einem anderen Kommentar hieß es: „Don, das ist wirklich mein liebster Zeitraffer, den du bisher gemacht hast – Wahnsinnsansichten.“

Ein Dritter antwortete auf Twitter auf Pettits Beitrag und schrieb: „Nicht lang, jede Sekunde wert, die Überraschung am Ende war toll.“

„Wir werden deine Fotos und Videos von der ISS vermissen. Willkommen zurück auf der Erde.“

Ein genaues Datum steht noch nicht fest, doch Pettits Mission soll sechs Monate dauern, seine Ankunft an der ISS soll im September 2024 erfolgen.

Die NASA gab in ihrer ersten Mitteilung bekannt, dass er irgendwann im Frühjahr dieses Jahres zur Erde zurückgebracht werden würde, gab später jedoch bekannt, dass der Astronaut noch in diesem Monat wieder landen würde.

Pettit wurde bereits im April 1996 als NASA-Astronaut ausgewählt, ist mit 69 Jahren der älteste aktive Astronaut der NASA und befindet sich derzeit in seinem dritten Einsatz im Weltraum.

In dieser Zeit verbrachte er über ein Jahr im Weltraum und absolvierte über 13 Stunden Weltraumspaziergänge.