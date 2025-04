Angesichts der zunehmenden Spannungen in der Welt und der steigenden Verteidigungsausgaben der Länder ist es kein Wunder, dass die Menschen angesichts der Möglichkeit eines dritten Weltkriegs ziemlich nervös sind.

Und auch die Weltuntergangsvorhersagen nehmen nicht ab. Anfang des Jahres näherte sich die Weltuntergangsuhr der Mitternacht an als je zuvor, und Präsident Donald Trump räumte ein, dass wir am Rande eines Dritten Weltkriegs stehen könnten.

Da künstliche Intelligenz eine der größten Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass dies ein Krieg ganz anderer Art wäre. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied von OpenAI warnte bereits vor den Gefahren der KI und dass die sich entwickelnde Technologie letztendlich „zum Aussterben der Menschheit führen“ könnte.

Und eine Studie bestätigte, dass 58 % der teilnehmenden KI-Experten glauben, dass die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens der Menschheit durch KI bei 5 % liegt .

Aber könnte es wirklich zu einem Dritten Weltkrieg kommen?

Als UNILAD Tech ChatGPT zuvor nach dem Risiko eines weiteren Kriegsausbruchs fragte , schätzte der Chatbot, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein 3. Weltkrieg mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 bis 15 % möglich sei. Obwohl dieser Wert niedrig ist, reicht er allein schon aus, um jeden zu beunruhigen.

Nachdem wir untersucht haben, welche Länder während eines Weltkrieges am gefährlichsten wären , was einen solchen Konflikt auslösen könnte und wie hoch die potenzielle Zahl der Todesopfer sein könnte, ist es an der Zeit, zu untersuchen, wie lange das Aussterben der Menschheit dauern würde.

Auf die Frage „Wie lange dauert es bis zum Aussterben?“ antwortete ChatGPT : „ Es kommt darauf an“ – aber es ist durchaus möglich.

Laut der Technologie des maschinellen Lernens könnte es Wochen bis Jahre dauern, bis die Population deutlich zurückgeht.

„Wenn es weltweit nicht zu einer nennenswerten Erholung kommt, könnte es zu einem möglichen Aussterben über Jahrzehnte hinweg kommen.“

Der Chatbot von OpenAI berücksichtigt bei seiner Antwort verschiedene Faktoren, unter anderem den umfassenden Einsatz von Atomwaffen und anderen verheerenden Technologien .

Wäre dies der Fall, könnten die unmittelbaren Auswirkungen eines Krieges innerhalb weniger Tage oder Wochen Millionen von Todesopfern fordern.

Dies würde wahrscheinlich zum völligen Zusammenbruch der Gesellschaft führen, wenn es zu einem nuklearen Winter, Hungersnöten und Krankheiten käme und die Weltbevölkerung über Monate bis Jahre hinweg schrumpfen würde.

Ein tatsächliches Aussterben würde nicht sofort eintreten, so ChatGPT. Stattdessen wären wahrscheinlich weitere globale Katastrophen wie ökologische Zusammenbrüche oder Pandemien nötig – ohne Anzeichen einer ausreichenden globalen Erholung –, um die Menschheit vollständig auszulöschen.

Doch so düster es auch erscheinen mag, ChatGPT weist darauf hin, dass die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Menschheit uns eine Chance geben könnten.