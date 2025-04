Apollo-Astronaut sagt, Außerirdische hätten einen Atomkrieg auf der Erde verhindert, um unsere Existenz zu sichern (Video)

Der sechste Mann auf dem Mond – Edgar Mitchell stellte ohnmächtige Behauptungen über außerirdisches Leben auf, als er erklärte, dass die Existenz der außerirdischen Besucher vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werde – nicht etwa aus Angst vor weitverbreitetem Unglauben, sondern eher aus der Angst, dass die monetarisierten Interessen der Großkonzerne in den Hintergrund geraten könnten, wenn wir die Chance bekämen, diese Technologie zu besitzen.

Berichten zufolge hat Edgar Mitchell, der sechste Mensch, der angeblich den Mond betrat, Einzelheiten über außerirdisches Leben und dessen Präsenz auf der Erde preisgegeben, die viele für absurd hielten.

Diese Behauptungen stammen jedoch nicht von jemandem ohne fundierten Hintergrund. Edgar Mitchell kann auf eine sehr solide Vergangenheit zurückblicken. Der ehemalige NASA-Astronaut schloss 1952 sein Studium am Carnegie Institute of Technology mit einem Abschluss in Industriemanagement ab. Er setzte sein Studium fort, während er bei der US Navy diente.

Dort gelang es ihm, seine militärische Karriere mit einer weiterführenden Ausbildung zu verbinden, indem er 1961 im Rahmen der Marine-Postgraduiertenschule einen weiteren Bachelor-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik erlangte.

Darüber hinaus ging Mitchell 1964 an das Massachusetts Institute of Technology und erlangte dort neben seinem Studium der Luft- und Raumfahrt einen Doktortitel in Naturwissenschaften.

Zwei Jahre später, 1966, wurde Edgar Mitchell zur NASA versetzt und dort zum Astronauten ausgebildet. Während seiner Zeit bei der NASA verbrachte Mitchell unglaubliche 216 Stunden und 42 Minuten im Weltraum.

Er ist einer der höchstdekorierten Astronauten in der Geschichte der NASA, einer der wichtigsten Gründe, warum wir seine Worte über außerirdisches Leben im Universum berücksichtigen müssen.

Man entwickelt sofort ein globales Bewusstsein, eine Orientierung am Mitmenschen, eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt und den Drang, etwas dagegen zu unternehmen. Von dort draußen auf dem Mond wirkt die internationale Politik so kleinlich. Man möchte einen Politiker am liebsten am Kragen packen, ihn eine Viertelmillion Meilen weit wegzerren und sagen: „Sieh dir das an, du Hurensohn!“ Edgar Mitchell

Kurioserweise erklärte der ehemalige Apollo-Astronaut Mitchell 1996 in einem Interview mit Dateline NBC, er habe Regierungsvertreter aus drei anderen Ländern getroffen, die persönlich außerirdischen Wesen von anderen Planeten im Kosmos begegnet seien.

Dies waren keine bloßen Informationen aus zweiter Hand. Darüber hinaus erklärte Mitchell in dem Interview, die Beweise für außerirdischen Kontakt seien STARK und streng geheim und hochentwickelte außerirdische Zivilisationen würden mit der US-Regierung zusammenarbeiten und ihnen Technologie zur Verfügung stellen.

Video:

Im Jahr 2015 sprach Mitchell erneut über außerirdisches Leben auf unserem Planeten. In einem Interview mit Mirror Online erklärte Dr. Mitchell:

„White Sands war ein Testgelände für Atomwaffen – und daran waren die Außerirdischen interessiert.“

Sie wollten etwas über unsere militärischen Fähigkeiten erfahren. Aus eigener Erfahrung mit den Menschen weiß ich, dass die Außerirdischen versucht haben, uns vom Krieg abzuhalten und Frieden auf der Erde zu schaffen.

„… während der Atomtests in White Sands glaubten mehrere Zeugen, außerirdische Raumschiffe über den Atompilzen schweben gesehen zu haben, die durch die Detonation der Atombomben entstanden waren.“

Andere Offiziere von Stützpunkten an der Pazifikküste erzählten mir, dass ihre [Test-]Raketen häufig von außerirdischen Raumschiffen abgeschossen wurden. Damals herrschte dort reges Treiben.

Mitchell glaubte, dass Außerirdische sehr an Atomtests auf der Erde beteiligt und interessiert seien. Er glaubte sogar, dass außerirdische Aufklärungsteams zur Erde geschickt wurden, um unsere militärische Stärke zu bewerten, und dass außerirdische Raumschiffe hin und wieder Raketen sabotierten und Versuche unternahmen, Atomwaffen zu testen.

Mitchell war jedoch nicht der Einzige, der solche Behauptungen aufstellte. Tatsächlich behaupteten in der Vergangenheit zahlreiche Missionskontrollbeamte im Pazifikraum, seltsame Lichter beobachtet zu haben – scheibenförmige Objekte, die in seltsamen Mustern und unregelmäßigen Flugbahnen über Atomtestgeländen flogen.

Interessanterweise wird die Geschichte über außerirdisches Leben und unseren Planeten mit jeder Aussage Mitchells noch tiefgründiger.

In einem Interview mit dem Observer wurde Mitchell gefragt: „ Was genau machten die abgestürzten Außerirdischen in Roswell?“ Er antwortete, er glaube, dass sie (die Außerirdischen) unsere Aktivitäten auf dem Testgelände des Atomtestgeländes White Sands beobachtet hätten .

Darüber hinaus behauptete Mitchell, dass die Existenz der außerirdischen Besucher vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werde – und zwar nicht aus Angst vor weitverbreitetem Unglauben, sondern eher aus der Angst, dass die monetarisierten Interessen der Großunternehmen in den Hintergrund geraten könnten, wenn wir die Chance bekämen, diese Technologie zu beherbergen.

Was halten Sie von Mitchells Behauptungen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Regierungen weltweit die Tatsache vertuschen, dass hochentwickelte außerirdische Zivilisationen Technologien mit der Menschheit austauschen und die Entwicklung beobachten, während die Menschheit sich dem Zeitalter nähert, in dem interplanetare Reisen Realität werden?