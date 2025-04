Unerwartete Materialien in einer antiken mexikanischen Pyramide entdeckt

Faszinierende Entdeckungen in unterirdischen Kammern unter der antiken Quetzalcoatl-Pyramide in Mexiko haben die Spekulationen über den ursprünglichen Zweck des Bauwerks neu entfacht.

Diese Pyramide der gefiederten Schlange in der antiken Stadt Teotihuacan, die vor etwa 1.800 bis 1.900 Jahren erbaut wurde, steht seit langem im Mittelpunkt verschiedener Theorien, darunter auch der Vorstellung, dass sie als antike Energiequelle diente.

Zuvor hatten Forscher am Ende eines über 100 Meter langen unterirdischen Tunnels Kammern mit flüssigem Quecksilber entdeckt. Dies führte bei manchen zu der Annahme, dass die verschwundene Zivilisation von Teotihuacan den Tempel als Tor zum Übernatürlichen betrachtete.

Der mexikanische Forscher Sergio Gomez vermutet , dass die reflektierende Natur des Quecksilbers – ähnlich wie Wasser und Spiegel – die Ureinwohner dazu veranlasste, diese Becken als Portale zur göttlichen Welt oder zur Unterwelt zu nutzen, möglicherweise für einen mesoamerikanischen Herrscher.

Obwohl die Entdeckung des Tunnels schon ein Jahrzehnt zurückliegt, ist das Interesse ungebrochen. Eine eher ungewöhnliche Theorie, die unter Verschwörungstheoretikern immer mehr Anhänger findet, geht davon aus, dass die Pyramide hochentwickelte Technologie beherbergte. Die Quecksilber- und Glimmerfunde seien Überreste dieses hochentwickelten Systems.

Bezeichnenderweise wurden in der Pyramide neben dem flüssigen Quecksilber auch Glimmerplatten freigelegt, ein glänzendes Silikatmineral, das für seine isolierenden Eigenschaften bekannt ist.

Gomez‘ Team interpretierte diese Materialien zunächst als Teil eines aufwendigen Rituals. Diese Erklärung konnte jedoch diejenigen nicht abschrecken, die vermuten, dass die kombinierten Materialien wesentliche Bestandteile eines Stromerzeugungsgeräts innerhalb der Struktur bildeten.

Das Vorkommen von flüssigem Quecksilber ist in antiken Bauwerken äußerst selten. Das Mausoleum des ersten Kaisers Qin in China ist die einzige andere bekannte Pyramide, die es enthält. Vor der Entdeckung von Teotihuacan wurden an einigen Olmeken- und Maya-Stätten in Mesoamerika nur Spuren von flüssigem Quecksilber gefunden.

Glimmer hingegen wurde in ganz Teotihuacan gefunden, wobei sich erhebliche Mengen in der Sonnenpyramide und im Tunnel unter der Pyramide der Gefiederten Schlange befanden.

Annabeth Hedrick, Spezialistin für mesoamerikanische Kulturen an der Universität Denver, weist auf die rituelle Bedeutung reflektierender Materialien hin: „Spiegel galten als Möglichkeit, in die übernatürliche Welt zu blicken und zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Viele Ritualgegenstände wurden mit Glimmer reflektierend gemacht.“

Das Mysterium wird noch dadurch verstärkt, dass der Glimmer weit entfernt herkommt. Eine der Hauptquellen in der Nähe von Teotihuacan liegt in Brasilien, etwa 7.200 Kilometer entfernt.

Darüber hinaus lässt das Fehlen von flüssigem Quecksilber in seinem natürlichen Zustand darauf schließen, dass die Einwohner von Teotihuacan es in einem komplexen und gefährlichen Prozess aus Zinnober, einem Quecksilbersulfid-Erz, durch Erhitzen extrahierten und sich dann der Herausforderung stellten, die giftige Flüssigkeit in die Tiefen der Pyramide zu transportieren.