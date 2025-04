Mann ist sprachlos, als er auf Google Earth ein „unmögliches“, geometrisch perfektes Labyrinth entdeckt (Video)

Auf Google Earth sehen wir viele unmögliche Dinge. Da der Kartendienst eine Vogelperspektive auf unseren Planeten bietet, wird uns erst richtig bewusst, wie winzig wir sind. Wir sind nur kleine Flecken auf der Oberfläche unseres Planeten, doch in den Tiefen von Google Earth liegen einige wirklich faszinierende Dinge verborgen.

Auf YouTube ist thePOVchannel auf das scheinbar Unmögliche gestoßen und hat im amerikanischen Südwesten ein geometrisches Labyrinth gefunden.

Er bezeichnete es als den coolsten Fund, den er je gemacht hatte. Die Blöcke waren etwa 15 mal 16 Meter groß und lagen in einem perfekten Muster in den Hügeln. Als er sich auf die Spitze des Plateaus wagte, bemerkte er sofort interessante Lücken in den Sandsteinblöcken , von denen einige offenbar Hohlräume aufwiesen.

Die Beschreibung des Videos lautet: „Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Leben wir in einer Minecraft-, Roblox- oder Lego-Welt? Handelt es sich um einen antiken Steinbruch? Oder hat die Geologie das einfach so herbeigeführt?“ Ehrlich gesagt sieht es tatsächlich aus wie ein riesiger Block aus „Minecraft Movie“ .

Als wir dieses „unterirdische Labyrinth“ betraten, erklärte er, dass alle Brüche miteinander verbunden zu sein scheinen und dass einige Abschnitte mehrere Ebenen tief reichen.

Er war nicht nur ziemlich allein dort draußen, sondern befürchtete auch, dass in geschlossenen Räumen wie diesem größere Tiere Schutz vor der Sonne suchen könnten. Ja, einem Berglöwen hätten wir dort unten auch nicht gerne begegnet. Er quetschte sich durch die Lücken dieses unterirdischen Labyrinths und löste bei uns eine schwere Klaustrophobie aus.

Als er feststellte, dass es offenbar keine Spuren von Fußabdrücken gab, vermutete er, dass er möglicherweise der erste Mensch sei, der jemals dort hinuntergegangen sei , obwohl es nicht gerade die einladendste Touristenattraktion der Welt sei.

Der YouTuber beschrieb sein Erlebnis seinen Fans wie folgt: „Es geht einfach immer weiter. Es fühlt sich an, als wären wir gerade in einer ägyptischen Pyramide. Allein die Festigkeit dieser Blöcke und der richtige Winkel, in dem sie brechen.“

Er ließ seine Drohne fliegen, um einen besseren Blick von oben zu bekommen. Dabei fielen ihm die parallelen Linien auf, die diese massiven Blöcke in einem scheinbar natürlich entstandenen Labyrinth voneinander trennten. Leider war er enttäuscht, dort unten keine Petroglyphen zu finden .

Andere Zuschauer reagierten auf das Video und waren sprachlos. Einer schrieb: „Mit 66 Jahren werde ich wohl nie wieder so erkunden können wie Sie. Vielen Dank. Was für ein unglaublicher geografischer Fund! Ich kann nicht glauben, dass die Natur das geschaffen hat – solche rechten Winkel und geraden Linien!“

Ein anderer schrieb: „Meine Güte, das war einfach UMWERFEND! Ich habe mich in meinem Stuhl buchstäblich nach vorne zum Fernsehbildschirm gebeugt und die Armlehne mit beiden Händen umklammert! WOW!“

Ein Dritter fügte hinzu: „Nach all den Jahren lohnt sich YouTube endlich. Nichts ist mit diesem Video vergleichbar. Abenteuerlust. Das Handwerk und die Technik, um die Perspektive einzufangen. Eine ganze Welt voller Menschen als Publikum. Was für eine Bühne!! Was für ein toller Fund.“

Sein Kanal ist voller ähnlicher faszinierender Funde auf Google Earth. Wenn Sie also gerne atemberaubende Naturkonstruktionen betrachten, schauen Sie sich auch seine restlichen Inhalte an.

Video: