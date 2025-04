Gefälschte Geschichte: Der Grundriss von Teotihuacan ähnelt einer riesigen Computerplatine

Der Grundriss von Teotihuacan ähnelt einer riesigen Computerplatine, wobei die Sonnenpyramide und die Mondpyramide als kolossale Prozessorchips dienen.

Diese geheimnisumwitterte antike Stadt war bereits überwuchert, als die Azteken sie wiederentdeckten. Was wirklich fasziniert, sind die Tonnen von Glimmer, die in ihre Strukturen eingearbeitet sind.

Dieser stammt aus dem über 3.000 Meilen entfernten Brasilien. Dieses Mineral mit außergewöhnlichen elektrischen Eigenschaften weist auf das fortgeschrittene Verständnis der Erbauer für Elektrizität und Energie hin.

Wurde Teotihuacan entworfen, um irgendeine Form von Energie zu nutzen?

Denken Sie bei Ihrer Erkundung dieser außergewöhnlichen Stätte über den bemerkenswerten Intellekt nach, der dieses komplizierte Wunderwerk geschaffen hat.

