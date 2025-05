Netzfund:

ELON MUSK ist keine reale Person, er wurde erfunden. Sie wollen Beweise? Das stammt aus einem Buch von Wernher von Braun, dem Vater der Raketenwissenschaft, der für die NASA arbeitete. Er schrieb es natürlich vor seinem Tod.

Denkt daran, dass Elon für Space X verantwortlich ist, ein Unternehmen, dessen Hauptziel es ist, zum Mars zu gelangen.

Hier sind noch ein paar Seiten aus dem Buch, in dem die Kuppel/das Firmament erwähnt wird. Wie viele Beweise braucht ihr denn noch? Wirklich?

DAS FIRMAMENT:

Genesis 1:6

Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten der Wasser, die scheide das Wasser des Himmels vom Wasser der Erde.

Das Firmament ist die feste Kuppel über uns.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firmament

Zod: „Ich bin durch ein Meer von Sternen gereist, um zu dir zu gelangen.“

Wiederum trennt das Firmament die Wasser von oben und unten. Woraus bestehen Ozeane? Aus Wasser. Die Sterne sind über uns in der Kuppel befestigt und funkeln, weil sie sich im Wasser und in der Kuppel spiegeln. Damit meint er also die Sterne, die am Firmament befestigt sind.

Dasselbe gilt für die Simpsons, wenn der Kommentator sagt: „Der Ball zerschmettert den Himmel und reißt die Ozeane ins Stadion.“

Und direkt vor aller Augen sagen sie dir die Wahrheit über die wahre Realität.

„Die Simpsons haben diese TRAUM-REALITÄT gerade aufgebrochen.“ Sie benutzten das Wort Traum, weil Homer damals träumte, aber auch, weil wir alle in einem Traum leben.

Die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht das, was wir denken. Indem sie uns die Realität zeigen, zerstören sie diese Traumrealität, indem sie uns die Wahrheit direkt vor die Nase halten, ohne dass wir es bis jetzt bemerkt haben.

Das Firmament erklärt auch, warum der Himmel blau ist: Wenn du Wasser in den Händen hältst, welche Farbe hat es? Es ist klar, richtig? Fülle einen großen Behälter, welche Farbe erhältst du dann?

Genau, blau. Siehst du, der Himmel ist blau, weil das Wasser oben durch das Firmament vom Wasser unten getrennt ist, genau wie es uns die Bibel sagt. Und so beobachten wir es auch. Sieht der Nachthimmel pechschwarz oder dunkelblau aus? Ich denke, es ist beides, es hängt wirklich vom Mondlicht ab.

Mehr über die Fake-Raumfahrt und Alien-Agenda von Hollywood lesen Sie im Buch „Der Hollywood-Code 2„.