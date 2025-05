Wieder aufgetauchte geheime CIA-Dokumente enthüllen Details zu „zwei außerirdischen Stützpunkten“, die auf der Erde versteckt sind

Es ist eine der größten Fragen, die sich die Menschheit jemals stellen muss: Gibt es Außerirdische? Und werden wir ihnen jemals begegnen?

Seit Jahrhunderten fragen wir uns, ob wir allein im Universum sind, und obwohl viele Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass es dort draußen Außerirdische gibt, haben wir sie bisher nicht gefunden.

Das denken wir zumindest.

Einem freigegebenen CIA- Bericht zufolge gibt es offenbar Außerirdische. Tatsächlich könnte es hier auf der Erde zwei außerirdische Stützpunkte geben .

Alles begann in den 1970er und 80er Jahren, als die CIA Experimente mit Menschen durchführte, die glaubten, sie hätten über übersinnliche Fähigkeiten und könnten Informationen über weit entfernte Objekte verstehen.

Es war Teil des Stargate-Programms der CIA, das während des Kalten Krieges Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten rekrutierte .

Die Experimente waren als Remote Viewing bekannt und in einem Bericht mit dem Titel „Beschreibung der mit dem Personal verbundenen ET-Basen“ wurde eine Person gebeten zu erklären, was sie wahrgenommen hatte.

In der Dokumentation wurde von außerirdischen Stützpunkten in Alaska , Südamerika oder Afrika und auf Titan berichtet.

„Bisher sind wir auf drei Arten von Wesen gestoßen, die mit Stützpunkten an verschiedenen Orten im Sonnensystem in Verbindung stehen“, schrieben sie.

Die Person behauptete außerdem, an den beschriebenen Orten „Wesen“ gesehen zu haben, darunter eines mit einem „sehr unmenschlichen“ Aussehen.

Währenddessen behauptete das Testsubjekt, dass auf der Titan-Basis, dem größten Mond des Saturn, menschliche Wissenschaftler an verschiedenen Projekten arbeiteten.

Das Dokument enthält zahlreiche Skizzen von Personen, die gebeten wurden, die Orte zu beschreiben.

Einer davon scheint ein felsiger Berg zu sein, der als Mount Hayes in Alaska interpretiert wird und bekanntermaßen im Zentrum zahlreicher UFO-Sichtungen steht.

Innerhalb der Basis beschrieb die Person ein „Wesen“, das an einer Konsole arbeitete.

Sie berichteten: „Das Wesen an der Konsole schien eine menschliche Gestalt zu haben, es fehlten jedoch eindeutige Merkmale.“

Das Stargate-Programm begann in den frühen 1970er Jahren, wurde jedoch 1995 eingestellt, da es keine zuverlässigen Ergebnisse liefern konnte.

Auch wenn das Dokument möglicherweise nichts allzu Bedeutendes zutage fördert, gab es einige interessante Entwicklungen hinsichtlich der Möglichkeit außerirdischen Lebens.

K2-18b ist ein Planet, der einen roten Zwergstern im Sternbild Löwe umkreist.

Er ist etwa 2,6-mal so groß wie die Erde und wurde vor 10 Jahren vom Kepler-Weltraumteleskop der NASA entdeckt.

Während in der Atmosphäre von K2-18b bereits Wasserdampf entdeckt wurde, hat das James-Webb-Weltraumteleskop vor kurzem Gase wie Methan, Kohlendioxid und insbesondere Dimethylsulfid nachgewiesen.

Professor Nikku Madhusudhan sagte gegenüber The Sun: „Es gibt in der Literatur keinen Mechanismus, der erklären kann, was wir ohne Leben sehen.“

„Diese Frage stellt sich die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Sie ist ein Schock für das System. Es braucht Zeit, sich von der Ungeheuerlichkeit dieser Situation zu erholen“, sagte er.