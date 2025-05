Wissenschaftler verblüfft über mysteriöse schwebende Metallkugel in Kolumbien (Video)

Wissenschaftler in Mexiko können sich Berichten zufolge nicht erklären, was mit einer metallischen Kugel los ist, die über einer Stadt in Kolumbien schwebt. Einige behaupten, sie könnte außerirdischen Ursprungs sein.

Aufnahmen der Kugel, die über Buga in Kolumbien fliegt, gingen in den letzten Wochen viral. Ein Video zeigt, wie sie vom Himmel fällt und in einem Waldgebiet landet.

„In die Kugel – die angeblich etwa 2 kg wog und sich bei ihrem Fund kalt anfühlte – waren eine Reihe antik anmutender Symbole eingraviert, darunter Runen und Zeichen aus dem Ogham- und mesopotamischen Schriftsystem“, berichtet die New York Post.

Die Post berichtet weiter über die Bergung der Kugel:

Einer der Männer, die die Kugel gefunden hatten und der nur Jose genannt wurde, habe sich tagelang krank gefühlt, nachdem er die Kugel berührt hatte, sagte el Potro.

„Als ich Wasser darauf goss, begann es zu rauchen und das Wasser verdampfte sofort“, fügte er hinzu.

Die silberne Metallkugel wurde anschließend vom Radiologen Jose Luis Velazquez untersucht, der sagte, er habe keine sichtbaren Schweißnähte oder Verbindungen finden können.

„Es ist künstlichen Ursprungs, da es keine Schweißspuren aufweist und seine innere Struktur aus hochdichten Elementen besteht. Weitere Tests sind nötig, um seinen Ursprung festzustellen“, sagte Dr. Velazquez in einem Bericht eines mexikanischen Nachrichtensenders.

„Röntgenaufnahmen zeigten außerdem 18 kleine Punkte innerhalb der Kugel, die in einem Muster angeordnet waren“, berichtet die Post.

Berichten zufolge nutzten die Forscher künstliche Intelligenz, um die Symbole auf der Kugel zu entschlüsseln und enthüllten eine Botschaft, die lautet: „Der Ursprung der Geburt durch Vereinigung und Energie im Kreislauf der Transformation, Treffpunkt von Einheit, Ausdehnung und Bewusstsein – individuellem Bewusstsein.“

Laut der Post behauptete die Forschungsgruppe, die den Ball untersuchte, dass die Botschaft einen Bezug zum Umweltschutz habe: „Wir interpretieren ihn als eine Botschaft an die Menschheit, die zu einem kollektiven Bewusstseinswandel aufrufen soll, um Mutter Erde zu helfen – insbesondere angesichts der aktuellen Probleme mit Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung.“

Während einige Einheimische glauben, dass es sich bei der Kugel um einen UFO-Fund außerirdischen Ursprungs handeln könnte, meinte Julia Mossbridge, Biophysikerin an der University of San Diego, dass sie „für mich wie ein wirklich cooles Kunstprojekt aussieht“.

„Wir treten in eine Zeit ein, in der wir nicht mehr die Kontrolle haben, die wir dachten“, sagte Mossbridge gegenüber Fox News und fügte hinzu, dass die Menschen dazu neigten, Dinge abzutun, wenn „etwas auftaucht, das nicht in unser Weltbild passt“.

„Wenn ein Künstler so etwas tut, warum tut er das? Nun, ich denke, es ist zum Teil derselbe Grund. Weil wir lernen, dass wir nicht verstehen, was in unserem Himmel und in unseren Gewässern vor sich geht. Und dass da etwas passiert, das im Grunde größer ist als wir“, sagte sie.

Mossberg fügte hinzu, dass eine Gruppe wie das Galileo-Projekt der Harvard University feststellen könne, ob die Kugel „eindeutig nicht von Menschenhand geschaffen“ sei.