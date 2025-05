GRUSELIGE VIDEOS: Gleitschirmflieger wird in einen „Wolkenstrudel“ gesaugt, ist von Kopf bis Fuß mit Eis bedeckt und erfriert fast, als er in acht Kilometern Höhe schwebt

Ein virales Video, das im Internet die Runde macht, zeigt einen chinesischen Gleitschirmflieger, der kurz davor ist, zu erfrieren, nachdem er in einen „Wolkenwirbel“ gesaugt wurde, der ihn in 8 Kilometern Höhe festsitzen ließ, von Kopf bis Fuß mit Eis bedeckt.

Die New York Post berichtete:

„Der Gleitschirmflieger, der in lokalen Berichten als Liu Ge identifiziert wird, behauptet, die eisige Tortur habe sich abgespielt, nachdem er am Samstag zu seinem Flug über das Qilian-Gebirge in Nordchina aufgebrochen war, berichtete die Global Times.

Er behauptet, er habe kurz nach dem Sprung von einem Berggipfel in etwa 3.000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel die Kontrolle über das Segelflugzeug verloren und sei rasch in einen unter Null Grad kalten „Wolkensog“ hineingezogen worden.“

Man sieht, wie Liu versucht, sein Segelflugzeug zu steuern, während sein Gesicht mit Eis bedeckt ist.

„‚Ich spürte Sauerstoffmangel und meine Hände waren eiskalt‘, sagte Liu im Nachhinein. ‚Aber ich konnte über die Sprechanlage weiter kommunizieren.‘“

Die Temperaturen fielen auf etwa -40 Grad Fahrenheit, während der Sauerstoffgehalt auf ein gefährlich niedriges Niveau sank.

„Der Gleitschirmflieger sagte jedoch, er sei wie durch ein Wunder die ganze Zeit bei Bewusstsein geblieben und habe schließlich eine sichere Landung hinbekommen.“

Liu erlitt schwere Erfrierungen und erholt sich derzeit im Krankenhaus. Gegen ihn wird nun ermittelt, da die Flugsicherung seinen Flug nicht genehmigt hatte.

Video: