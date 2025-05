Vor 5.000 Jahren herrschten Riesen über das alte Ägypten (Videos)

Ein altägyptischer Pharao namens Sa-Nakht – aus der dritten Dynastie – war der erste „Riese“ des alten Ägypten.

Sa-Nacht herrschte etwa 1.000 Jahre vor der Thronbesteigung von Ramses II. über die Zivilisation am Nil. Ramses, der vor Tausenden von Jahren mit einer Größe von etwa 1,75 m als extrem groß galt, wurde von der Größe des Pharaos Sa-Nacht in den Schatten gestellt.

Sa-Nakht oder Sanakht ist für Experten seit Jahren ein Rätsel, da Informationen über seine Herrschaft, seinen Machtantritt, seinen Tod und seine Art als Pharao unklar bleiben. Die Erkenntnisse, die Experten im Laufe der Jahre zusammentragen konnten, stammen aus einigen Relikten, die mehr als 5000 Jahre überdauert haben.

Betrachtet man die Aufzeichnungen des altägyptischen Historikers Manetho und die Turiner Königsliste, so herrschte Sa-Nacht 18 Jahre lang über das altägyptische Reich. Viele Archäologen argumentieren jedoch, dass seine genaue Thronbesteigung ein Rätsel bleibt.

Seine Existenz wird durch Siegelfragmente bezeugt, die in der Mastaba K2 in Beit Khallaf gefunden wurden, sowie durch ein Graffito – eine absichtliche Markierung, die durch Kratzen oder Gravieren auf einer großen Fläche wie einer Wand angebracht wurde.

In den letzten Jahren wurde die Position des Sa-Nacht als Gründer der Dritten Dynastie im alten Ägypten, wie sie von Manetho und dem Turiner Kanon des Königs aufgezeichnet wurde, dank zahlreicher archäologischer Entdeckungen in Abydos ernsthaft untergraben, was zu einer nie dagewesenen Verwirrung um den altägyptischen Pharao führte.

Ok, also, was wissen wir?

Wir wissen, dass er für seine Zeit ein wahrer GIGANTER war.

Man geht davon aus, dass Archäologen 1901 im kleinen Dorf Beit Khallaf die Überreste von Sa-Nakht ausgruben. Die Skelettreste gehörten einem Mann mit einer Größe von fast 2 Metern.

Dies hätte Pharao Sa-Nakht zu einem wahren Giganten gemacht.

Laut früheren Untersuchungen lag die durchschnittliche Körpergröße der Männer zu dieser Zeit bei etwa 1,70 Metern, so der Co-Autor der Studie, Michael Habicht.

Laut Charles S. Myers war Sa-Nachts Schädel in seinem Buch „Die Knochen von Hen Necht, einem ägyptischen König der dritten Dynastie“ recht groß und geräumig. Obwohl sein Schädelindex ungewöhnlich breit und fast brachyzephal war, waren die Proportionen seiner langen Knochen tropisch angepasst, wie bei den meisten anderen alten Ägyptern dieser Zeit.

Die atemberaubende Größe von Sa-Nacht war mit nichts zuvor Gesehenem zu vergleichen. Tatsächlich war er so groß, dass er Ramses II. überragen hätte , den größten bekannten altägyptischen Pharao – etwa 1,75 m groß –, der 1000 Jahre nach Sa-Nacht über das alte Ägypten herrschte.

Eine im Magazin The Lancet veröffentlichte Studie mit dem Titel „Diabetes & Endocrinology“ deutet darauf hin, dass der altägyptische Pharao möglicherweise unter Gigantismus litt. Experten der Universität Zürich, die die Überreste sorgfältig analysiert haben, gehen davon aus, dass es sich um das älteste Beispiel für Gigantismus in der Menschheitsgeschichte handelt.

Entgegen der landläufigen Meinung hat Sa-Nakhts Größe ihm möglicherweise keine sozialen Vorteile verschafft, da in den frühen Dynastien des alten Ägypten kleine Statuen bevorzugt wurden, da „viele kleine Leute im königlichen Dienst standen“, so das Fazit der Experten in der Studie.

„Die Gründe für diese Neigung sind nicht immer eindeutig“, schlussfolgert der Co-Autor der Studie, Michael Habicht, ein Ägyptologe vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich.

In der ägyptischen Vergangenheit wurden zahlreiche Beispiele deutlich größerer Riesen gefunden, die berichtet, ausgegraben, in Kunstwerken dargestellt und vor der Öffentlichkeit verborgen wurden. Wir haben Berichte über Größen zwischen 2,13 und 4,88 Metern entdeckt. Sorgfältige Recherchen archäologischer Funde, archaischer Texte, Zeitungen sowie die Analyse von Hieroglyphendarstellungen und ägyptischer Kunst haben begonnen, Licht auf dieses Phänomen zu werfen.

Im gesamten Nahen Osten gibt es Legenden über Riesenmenschen, die auch in der Bibel erwähnt werden – darunter Moses, der aus Ägypten floh und von den mächtigen Kanaanitern im heutigen Israel und Libanon angegriffen wurde. Zeitungsberichte bestätigen die Existenz dieser Stämme, und Skelette und Knochen von enormer Größe wurden in diesem Gebiet des Bibellandes sowie in anderen Teilen Afrikas und des Nahen Ostens ausgegraben.

Die herrschende Elite des prähistorischen Khemit wurde stets als Übermenschen angesehen, manche mit länglichen Schädeln, andere als halbgeistige Wesen und manche als Riesen beschrieben. Einer archaischen Legende zufolge könnten die Pyramiden von Gizeh von einer Riesenrasse erbaut worden sein.

Diese Legende wurde in einem Vortrag des Okkultisten und Freimaurers Manly P. Hall (vermutlich aufgezeichnet in den 1980er Jahren) erzählt, und der Gigantenforscher Kristan T. Harris veröffentlichte sie in einem YouTube-Video.

Die Giganten von ‚Ad und der Megalithbau in Ägypten

Das Akhbār al-zamān, auch bekannt als das Buch der Wunder (ca. 900 – 1100 n. Chr.), ist eine arabische Zusammenstellung mittelalterlicher Überlieferungen über Ägypten und die Welt vor der Sintflut. Darin wird behauptet, die Menschen von ‚Ad seien Riesen gewesen, also war Shaddad höchstwahrscheinlich einer von ihnen. Außerdem heißt es, er habe „ die Monumente von Dahschur mit den Steinen erbaut, die zu Zeiten seines Vaters behauen worden waren “.

Zuvor hatte der Riese Harjit mit dem Bau begonnen. Später legte Qofṭarīm, ein anderer Riese, „Geheimnisse in die Pyramiden von Dahschur und andere Pyramiden, um nachzuahmen, was in früheren Zeiten getan worden war. Er gründete die Stadt Dendera “.

Daschur besteht aus der Roten Pyramide und der Knickpyramide, die während der Herrschaft von Pharao Snofru (2613–2589 v. Chr.) erbaut wurden. Dendera besteht aus reich verzierten Säulen, die der Göttin Hathor gewidmet sind.

Der Text fährt fort, dass Naqraus, der erste König Ägyptens (nach der Sintflut), mit seinen Gefährten „ Denkmäler errichtete, hohe Türme errichtete und Wunder vollbrachte “, während die Stadt Memphis das Werk einer späteren Gruppe von Riesen war, die für König Misraim, einen anderen Riesen, arbeiteten. Noch später wird das Werk weiterer dieser Kolosse beschrieben: „ Adīm war ein Riese von unüberwindlicher Kraft und der größte aller Männer. Er befahl den Abbau und Abtransport von Steinen zum Bau von Pyramiden, wie es in früheren Zeiten üblich war. “

Was also halten wir von diesen Geschichten? Manly P. Hall scheint diesen Text gekannt zu haben und versuchte, ihn in seinem Vortrag zusammenzufassen. Der Autor ist der Meinung, dass alles alte „Wissen“ es wert ist, anerkannt zu werden, da viele dieser Traditionen darauf beruhten, Wissen und Weisheit über Generationen hinweg weiterzugeben.

Die Anhänger des Horus, die den Urhügel von Gizeh geschaffen haben sollen, lange bevor die Pharaonen die ersten Pyramiden errichteten, werden manchmal als Riesen dargestellt. Frühe archäologische Ausgrabungen in Ägypten deuten darauf hin:

Gegen Ende des vierten Jahrtausends v. Chr. erschienen die Horus-Jünger als eine äußerst dominante Aristokratie, die ganz Ägypten beherrschte. Die Theorie der Existenz dieser Rasse wird durch die Entdeckung prädynastischer Gräber im nördlichen Hochägypten gestützt. Dort wurden anatomische Überreste von Individuen gefunden, deren Schädel und Körperbau größer waren als bei der einheimischen Bevölkerung. Die Unterschiede waren so groß, dass eine hypothetische gemeinsame Rassenzugehörigkeit ausgeschlossen war .

Professor Walter B. Emery (1903–1971) war der Ägyptologe, der in den 1930er Jahren Ausgrabungen in Sakkara durchführte und dort prädynastische Überreste entdeckte. Diese hatten dolichozephale Schädel, die größer waren als die der einheimischen ethnischen Gruppe, blondes Haar und einen größeren, kräftigeren Körperbau. Emery erklärte, diese Gruppe sei nicht ursprünglich in Ägypten gewesen, habe aber eine wichtige priesterliche und staatliche Rolle im Land gespielt. Diese Gruppe hielt sich vom einfachen Volk fern und verkehrte nur mit den aristokratischen Klassen. Sie galt als Teil der Shemsu Hor, der „Jünger (oder Anhänger) des Horus“.

Der Autor Freddy Silva hat in den Edfu-Bautexten auch eine verlockende Beschreibung dieser „Riesengötter“ entdeckt:

„ Die Ratschläge der Eingeweihten im Tempel von Edfu geben einen Einblick in das Aussehen der Baugötter. Die Eingeweihten wurden angewiesen, „mit den Ahau“ (‚stehenden Göttern‘) aufzustehen, die 9 Ellen groß waren. Das sind ungefähr 15 Fuß oder 4,6 Meter !“

Riesige Artefakte des ersten Pharaos

Der erste Pharao Ägyptens (ca. 3150 v. Chr.) hieß Menes (oder Narmer), ist aber besser bekannt als „Skorpionkönig“. Seine Statur ist nicht überliefert, doch auf der berühmten Narmer-Palette (ca. 3100 v. Chr.) wird er als sehr groß dargestellt. Während seiner Herrschaft entstanden überdimensionale Artefakte, die heute in einem Museum im englischen Oxford aufbewahrt werden.

Im Juli 2017 besuchte ich das Ashmolean Museum, um die geheimnisvollen schottischen Steinkugeln zu untersuchen. Ich nahm mir aber auch etwas Zeit, um mir die ägyptische Ausstellung anzusehen. Zu meiner Überraschung gab es dort ein offensichtlich riesiges Artefakt aus der ersten Dynastie und die Statue eines riesigen Pharaos aus der zweiten Dynastie, der vermutlich über 2,44 Meter groß war.

In der zentralen Vitrine fiel mir ein seltsames Objekt auf, das eindeutig nicht ägyptisch aussah. Die Form entsprach exakt der eines australischen Bumerangs, daher las ich die Informationstafel, auf der es als „Wurfstock“ beschrieben wurde. Die australisch-ägyptische Verbindung ist ein faszinierendes Forschungsgebiet, da ich die Gosford-Hieroglyphen nördlich von Sydney besucht habe, die auf einen frühen Kontakt zwischen diesen Kulturen hinweisen könnten.

In derselben Vitrine befanden sich einige wunderschön geschnitzte Feuersteinmesser, darunter eines, das so groß war, dass ich es zunächst nicht bemerkte, da es fast die gesamte Breite des Schranks einnahm. Es war mindestens zehnmal größer als die anderen und sah aus, als wäre es als Messer „benutzt“ worden. Die Informationstafel bezeichnet es als „wahrscheinlich zeremoniell“, da nur so seine enorme Größe zu erklären sei. Es wurde in Hierakonpolis unter den Fundamenten eines späteren Tempels aus der ersten Dynastie entdeckt. Warum es absichtlich so gründlich vergraben und versteckt wurde, ist unbekannt, aber es geschah möglicherweise zu zeremoniellen Zwecken, um die Götter zu ehren, die möglicherweise Riesen waren.

