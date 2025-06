FBI veröffentlicht Dokument mit Details zu außerirdischen Körpern, Raumschiffen und Planeten

In dem vom FBI freigegebenen Dokument heißt es: „…Ein Teil der Scheiben trägt Besatzungen, andere werden ferngesteuert, und die Körper der Besucher sowie das Raumschiff materialisieren sich automatisch, wenn sie in die Schwingungsfrequenz unserer dichten Materie eintreten…“

Zahlreiche Regierungen weltweit akzeptieren langsam die Vorstellung, dass die Weltbevölkerung ein Recht darauf hat zu erfahren, ob wir allein im Universum sind.

Tatsächlich war die Aufklärungsbewegung noch nie so stark wie heute. Unzählige Militärs, Regierungsvertreter und Astronauten sprechen sich offen für die Existenz außerirdischen Lebens und außerirdischer Raumschiffe aus.

Man geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten unter allen Regierungen der Welt einen großen Aufklärungsbedarf haben. Die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hatte erklärt, dass sie im Falle ihrer Wahl zur US-Präsidentin alle Dokumente zu Außerirdischen veröffentlichen und dem UFO-Phänomen auf den Grund gehen werde.

Jon Podesta, der rechte Mann von Ex-Präsident Barack Obama und Stabschef unter der Clinton-Regierung, twitterte, dass er 2014 am meisten bedauere, die „Veröffentlichung der UFO-Akten nicht durchgesetzt“ zu haben.

„ Es ist längst an der Zeit, den Vorhang zu diesem Thema zu lüften. Wir haben Aussagen von den glaubwürdigsten Quellen, von denjenigen, die Bescheid wissen müssen, über ein faszinierendes Phänomen, dessen Natur noch ungeklärt ist.“

Doch trotz ernsthafter Bemühungen um Offenlegung beharrt die Regierung der Vereinigten Staaten, auch unter Trump, noch immer darauf, dass ihr keinerlei Informationen im Zusammenhang mit dem Alien-/UFO-Phänomen bekannt seien.

Viele behaupten jedoch, dass die Regierung nicht für die bisherige Offenlegung verantwortlich sei. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein solches Thema weit darüber hinausgeht und sich auch auf mächtige Konzerne und eine kleine Gruppe internationaler Eliten erstreckt.

Viele Regierungen weltweit haben zahlreiche UFO-bezogene Dokumente freigegeben, was nur beweist, dass sie sich seit Jahren intensiv mit dem UFO-Phänomen beschäftigen. Doch nicht nur Regierungen haben geheime Informationen freigegeben, auch Behörden wie das FBI, die NSA und die CIA haben einige ihrer geheimsten Akten über UFOs und außerirdisches Leben im Universum freigegeben.

Um dem freigegebenen FBI-Dokument auf den Grund zu gehen: Das Original finden Sie unter diesem Link, der Sie zum Tresor der freigegebenen Dokumente des FBI führt.

Das freigegebene Dokument war an „bestimmte angesehene Wissenschaftler“, an „Luftfahrt- und Militärbehörden“ und an „eine Reihe öffentlicher Amtsträger“ gerichtet.

Bei dem freigegebenen Dokument handelt es sich um einen Brief, der von seinem Büro in San Francisco an den Direktor des FBI in Washington geschickt wurde und in dem UFOs und Außerirdische detailliert beschrieben werden.

„Oberstleutnant X_X von G2, San Francisco, teilte heute mit, dass ihm keine weiteren Informationen vorliegen und dass unser Büro in Seattle im Besitz aller ihm bekannten Informationen ist und die Angelegenheit in Tacoma, Washington, bearbeitet.“

In dem Brief ( Seiten 21 und 22 ) heißt es:

Ein Teil der Scheiben ist bemannt, andere werden ferngesteuert.

Ihre Mission ist friedlich; die Besucher denken darüber nach, sich auf diesem Planeten niederzulassen.

Diese Besucher sind menschenähnlich, aber viel größer.

Sie sind keine exkarnierten Erdenmenschen, sondern kommen aus ihrer eigenen Welt.

Die Scheiben verfügen über eine Art Strahlungsenergie.

Sie kommen nicht von irgendeinem „Planeten“, wie wir das Wort verwenden, sondern von einem ätherischen Planeten, der unseren eigenen durchdringt und für uns nicht wahrnehmbar ist.

Die Körper der Besucher und auch das Raumschiff materialisieren sich automatisch, wenn sie in die Schwingungsfrequenz unserer dichten Materie eintreten.

Sie treten nach Belieben wieder in den Äther ein und verschwinden so einfach spurlos aus unserem Blickfeld.

Die Region, aus der sie stammen, ist NICHT die Astralebene, sondern entspricht den Lakas oder Talas. Studenten esoterischer Dinge werden diese Begriffe verstehen.

Dies ist jedoch nur eine der vielen Akten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und die Besuche sehr detailliert beschreiben.

Vieles bleibt ein Rätsel. Die oben genannten Dokumente liefern zwar faszinierende Details über die Besuche, lassen aber dennoch viele Fragen offen, wie zum Beispiel: Ist es möglich, dass es dort draußen mehrere außerirdische Rassen gibt? Sind sie physisch oder extradimensional?

„Ja, es gab abgestürzte Raumschiffe und geborgene Leichen. Wir sind nicht allein im Universum; sie kommen schon seit langer Zeit hierher.“ ( Quelle ) ( Quelle ) – Apollo-14-Astronaut, Air-Force-Captain und Gründer des Institute of Noetic Sciences, Dr. Edgar Mitchell.