Medienbericht: Kuriose Rinderverstümmelung in Argentinien gemeldet

Ein argentinischer Rancher stand ratlos da, nachdem eine seiner Kühe auf mysteriöse Weise getötet worden war – eine Art, die an die berüchtigte Rinderverstümmelung erinnerte. Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde das tote Tier am Montagmorgen in der Gemeinde Santillan gefunden.

Nelson Billordo erinnerte sich, wie ihn ein Landarbeiter auf die seltsame Situation aufmerksam machte. Dieser stieß auf die tote Kuh und wunderte sich, dass es aussah, als hätte etwas versucht, ihr „das Gesicht abzureißen“. Als der Rancher nachforschte, war er erschüttert und verblüfft über das, was er sah.

In einer an die Rinderverstümmelung erinnernden Art und Weise wurden dem Tier Zunge und Augen mit chirurgischer Präzision entfernt. Die Schnitte, so Billordo, seien „verödet, und es blutete nirgends“.

Die Überreste der Kuh zogen keine Aasfresser an, die dem Tier offenbar aus dem Weg gingen. Der Rancher erklärte, „so etwas habe ich noch nie erlebt“ und bemerkte, dass sein Grundstück ziemlich abgelegen sei, was den menschlichen Tatverdächtigen ausschließe.

In Bezug auf die Seltsamkeit des Mordes stellte er fest, dass „ein normaler Mensch so etwas nicht tun würde“.

Was die mögliche Ursache des merkwürdigen Falles angeht, so deutete der Rancher zwar nicht direkt auf Außerirdische, schloss diese Möglichkeit aber auch nicht aus. „Entweder man glaubt es oder man platzt“, sinnierte Billordo.

„Man hört immer wieder, dass wir nicht allein auf der Erde sind, und es ist die Rede von UFO-Fällen – das ist nicht normal.“

Unglücklicherweise für den Rancher, wie für viele seiner Kollegen, deren Tiere diesem beunruhigenden Phänomen zum Opfer gefallen sind, ist es unwahrscheinlich, dass er jemals herausfinden wird, woran seine Kuh gestorben ist.

Er kann nur hoffen, dass der Täter nun satt ist und nicht wiederkommt.