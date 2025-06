Hungriger wilder Elefant verschlingt Snacks in einem thailändischen Lebensmittelladen (Video)

Ein Lebensmittelladen in Thailand bekam Anfang der Woche unerwarteten Besuch: Ein hungriger wilder Elefant schlenderte in den Laden und begann, Snacks zu verschlingen.

Der seltsame Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am Montagnachmittag in einem Geschäft am Rande des Khao Yai Nationalparks.

Ein Verkäufer bediente gerade einen Kunden und war überrascht, als das riesige Tier den Laden betrat.

Der Elefant namens Plai Biang Lek lebt im nahegelegenen Nationalpark und ist dafür bekannt, den Laden auf der Suche nach Nahrung mutwillig zu verlassen.

In diesem Fall hatte Plai Biang Lek nur an Snacks gedacht, als der Dickhäuter durch die Gänge des Ladens streifte, sich an verschiedenen Leckereien gütlich tat und dabei ein Chaos anrichtete, indem er Produkte und Regale umwarf.

Sowohl der Kunde als auch der Verkäufer flohen verständlicherweise aus dem Laden und alarmierten die Behörden über die Mätzchen des Elefanten, die etwa zehn Minuten dauerten, bevor auch das satte Tier den Laden verließ.

Aufnahmen des ungewöhnlichen Besuchs gingen seitdem online viral, und viele zeigten sich amüsiert über Plai Biang Leks jüngstes Missgeschick.

Video: