Wissenschaftler entdecken mysteriöse Radiowellen unter dem Eis der Antarktis

Eine Gruppe von Forschern hat in der Antarktis seltsame Radiowellen entdeckt, die unter dem Eis hervortreten.

Den in den Physical Review Letters veröffentlichten Ergebnissen zufolge wurden die mysteriösen Radiowellen von der Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) entdeckt.

Während dieses Experiments analysierten die Forscher mithilfe verschiedener Instrumente Signale, die zur Erde gelangten.

Ziel war es, mithilfe von Ballons die Instrumente hoch in die Atmosphäre zu schicken und so neue Erkenntnisse über kosmische Ereignisse im gesamten Universum zu gewinnen.

Der Grund für die Wahl der Experimente in der Antarktis liegt laut der Pressemitteilung darin, dass dort kaum oder gar keine Störungen durch andere Radiowellen auftreten.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass stattdessen Radiowellen aus der Eisschicht austraten.

Stephanie Wissel, außerordentliche Professorin für Physik, Astronomie und Astrophysik an der Penn State und eine der Forscherinnen, die in einer Pressemitteilung der Universität erwähnt werden, gab bekannt, dass sie die Radiowellen bei der Suche nach einem als Neutrinos bekannten Teilchen entdeckt hätten.

„Die Radiowellen, die wir registriert haben, traten in einem sehr steilen Winkel auf, etwa 30 Grad unter der Eisoberfläche“, sagte Wissel in der Pressemitteilung.

Wissel erklärte weiter, dass die Radiowellen eigentlich nicht wahrnehmbar gewesen sein sollten.

Die Wellen hätten Tausende von Kilometern Fels durchqueren müssen und wären im Gestein versunken.

In der Pressemitteilung sagte sie außerdem, dass das Forscherteam keine Antwort auf die Frage habe, wie diese Neutrinos entdeckt wurden.

Laut Wissel sind Neutrinos für das Verständnis des Universums wichtig, da sie von energiereichen Quellen emittiert werden und normalerweise schwer zu erkennen sind.

Wissel sagte, dass in jedem Moment eine Milliarde Neutrinos durch Sie hindurchgehen könnten, ohne dass sie mit Ihnen interagieren.

„Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir sie entdecken, bedeutet das, dass sie den ganzen Weg zurückgelegt haben, ohne mit irgendetwas anderem zu interagieren. Wir könnten ein Neutrino vom Rand des beobachtbaren Universums entdecken“, sagte Wissel.

Sobald diese Partikel entdeckt sind, können sie Daten und Informationen über kosmische Ereignisse liefern, die selbst die leistungsstärksten Teleskope nicht liefern können.

Laut Wissel wird der Ballon 40 Kilometer oder 29 Meilen über das Eis hinausgeschickt, um Emissionssignale aufzufangen.

Die Forscher verglichen ihre Erkenntnisse jedoch mit zwei anderen Experimenten und stellten fest, dass deren Ergebnisse nicht übereinstimmten.

Das bedeutet, dass sie keine Neutrinos, sondern etwas ganz anderes gefunden haben.

Wissel sagte, es habe einige Theorien gegeben, wonach es sich dabei um dunkle Materie handeln könnte, dies könne jedoch nicht bestätigt werden und bleibe ein Rätsel.

„Ich vermute, dass in der Nähe von Eis und auch in Horizontnähe einige interessante Funkausbreitungseffekte auftreten, die ich nicht ganz verstehe, aber wir haben sicherlich einige davon untersucht und konnten bisher auch noch keine davon finden“, sagte Wissel.

