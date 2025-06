Schließlich, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich Alexanders des Großen heilige Armee aus über 5 Meter großen Riesen, die die Alte Weltordnung verwalteten und beschützten, in Alexanders Land, Hyperborea und in die unterirdischen Städte zurückzog, wurde das mazedonische Weltreich, auch bekannt als Byzanz (Vizantia), auf allen Kontinenten der Erde besiegt, und genau im Jahr 1900 kam es zum Machtwechsel von der Alten Weltordnung, verwaltet und regiert von Alexander dem Großen, zur Neuen Weltordnung, regiert von Satan! Von Gorgi Shepentulevski

Aus diesem Grund ist die Zahl 19 heute die beliebteste, berühmteste und gefeiertste Zahl der Welt, denn genau im Jahr 1900 fiel das mazedonische Byzantinische Reich und der Machtwechsel von der Alten Weltordnung zur Neuen Weltordnung, regiert von Satan, fand hier auf Erden statt!

Als im Jahr 1900 der Machtwechsel unter Satans Herrschaft stattfand, zogen sich die makedonischen Wächter und Beschützer der Welt in unterirdische Megastädte sowie in Alexanders Land und Hyperborea zurück, und diejenigen, die auf der Erde blieben, sowie die neue Wurzelrasse wurden zu Sklaven, Arbeitern und Dienern von Satans Schöpfung gemacht, und seither wurde die Verwendung der Wörter Makedonien oder Makedonier kontinuierlich ausgerottet und verboten.

Bis 1900 lebten tatarische Riesenmenschen von 5 m Größe in ihren Städten zusammen mit uns Menschen der beiden anderen nachfolgenden Wurzelrassen zwischen 1,5 m und 3 m Größe und wandelten zusammen mit uns auf der Erde, und diese Riesen wurden aufgrund ihrer Statuen und übernatürlichen Fähigkeiten als Götter bezeichnet, und sie herrschten als unsere Beschützer über die Welt.

Doch als es zum Machtwechsel kam, verließen sie die Erde und zogen sich in ihre unterirdischen Städte sowie nach Hyperborea und Alexanders Land zurück.

Einer dieser tatarischen Riesen war Gorgi Kastriot, wie im vorherigen Beitrag erklärt, ein heiliger Krieger, der gegen die Osmanen kämpfte. Der von den Osmanen gegebene Spitzname Iskender Beg bedeutet in der wörtlichen Übersetzung aus dem Türkischen Prinz Alexander.

Über diesen Rückzug der Riesen gibt es in Geschichtsbüchern einen schriftlichen Bericht, und zwar bei Josephus Flavius, einem jüdischen Historiker, sowie bei Tacitus, einem römischen Historiker.

Josephus Flavius ​​schrieb in seinem Buch „Jüdische Kriege“, dass, als die Römer nach Jerusalem zogen, viele Flugmaschinen am Himmel über Jerusalem waren und die Menschen in Jerusalem eine Stimme hörten, die sagte: „Die Götter verlassen die Erde.“

So gilt die gesamte heutige Weltordnung, einschließlich der gesamten Sicherheits- und Militärstruktur und Bewaffnung der Herrscher der Neuen Welt, Gorgi Kastriot, Ptolemäus und vieler anderer unter der Führung Alexanders des Großen, noch immer als unbestrittene Götter mit unendlicher Überlegenheit über die gesamte provisorische Ordnung der Welt, unter dem wachsamen Auge von Alexanders Land aus.

Alexanders mazedonisches Weltreich auf diesem winzigen Stück Land, das wir heute „Erde“ nennen, fiel nie und wurde nie besiegt, sondern zog sich lediglich in Alexanders Land zurück und erwartete seine Rückkehr zu einem unbekannten zukünftigen Zeitpunkt…

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

