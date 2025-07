Aus diesem Grund wurde das Buch Henoch verboten (Video)

Das Buch Henoch birgt dunkle Geheimnisse, die jahrhundertelang verborgen waren.

Es gibt ein Buch in der gesamten Menschheitsgeschichte, das behauptet, Antworten auf alle Fragen zum Ursprung des Universums zu enthalten. Und wegen dieser Antworten wurde dieses Buch verboten und blieb über 2.000 Jahre lang verschollen.

Das Buch Henoch ist kein gewöhnliches altes Manuskript. In seinen verblassten Seiten verbergen sich Geheimnisse, die mächtige Mächte zu bewahren versuchten. Diese Geheimnisse stellen die Grundlagen von Religion, Geschichte und sogar die Natur der Existenz selbst in Frage.

Was könnte so gefährlich und so zutiefst beunruhigend sein, dass Generationen religiöser Autoritäten, Regierungen und Geheimgesellschaften alles riskieren würden, um es aus dem öffentlichen Wissen zu löschen? (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Die mysteriösen Ursprünge des Buches Henoch

Das Buch Henoch soll vor über 2.000 Jahren geschrieben worden sein, doch es verweist auf Ereignisse und Wesen, die viel älter erscheinen – sie reichen bis in eine Zeit vor der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte zurück. Der Text wird Henoch, dem Urgroßvater Noahs, zugeschrieben und beschreibt Reisen in jenseitige Sphären, Begegnungen mit Wesen, die nicht von dieser Welt sind, und Offenbarungen über die Ursprünge des Bösen.

Seine Erzählung ist nicht nur eine Nacherzählung alter Mythen . Es enthüllt eine verborgene Wahrheit über den Kosmos – Wahrheiten, die die großen Religionen lieber verborgen halten.

Verbotenes Wissen über gefallene Engel und kosmischen Krieg

Einer der gruseligsten Aspekte des Buches Henoch betrifft die „ Wächter “, eine Gruppe von Engeln, die auf die Erde herabstiegen und göttliche Gesetze brachen, indem sie sich mit menschlichen Frauen paarten, eine Rasse von Riesen schufen und die Menschheit verdarben.

Diese Erzählung ist zwar alt, weist aber starke Ähnlichkeiten mit modernen Verschwörungstheorien über Außerirdische, geheime genetische Experimente und verborgene Mächte auf, die die Menschheit hinter den Kulissen manipulieren.

Das Buch Henoch enthüllt nicht nur diese verbotene Kreuzung, sondern auch einen geheimen himmlischen Krieg – einen Krieg zwischen göttlichen Wesen und gefallenen Mächten, die das Schicksal der Erde bestimmten.

Warum wurde es verboten?

Das Buch Henoch wurde einst in frühchristlichen und jüdischen Kreisen weithin gelesen und geachtet . Doch mit der Verhärtung religiöser Lehren wurde sein radikaler Inhalt zu einer Bedrohung für die Mächtigen.

Die Berichte über Engel, die Gott trotzten, über verbotenes Wissen und einen kosmischen Kampf, der die traditionelle Erzählung in Frage stellte, wurden als ketzerisch bezeichnet. Religiöse Führer fürchteten, dies könnte ihre Autorität untergraben und den Glauben von Millionen erschüttern.

Infolgedessen wurde das Buch aus dem offiziellen Bibelkanon gestrichen. Die Behörden vernichteten Kopien, löschten Verweise und unterdrückten die Kenntnis über seine Existenz – und löschten es damit für Jahrhunderte aus der Geschichte.

Eine Vertuschung, die sich über Jahrtausende erstreckt

Was erschreckend ist, ist die Gründlichkeit der Unterdrückung. Über zweitausend Jahre lang verschwand das Buch Henoch aus dem allgemeinen Bewusstsein , wurde in geheimen Sammlungen versteckt oder geriet völlig in Vergessenheit.

Einige wenige erhaltene Kopien wurden erst vor kurzem in abgelegenen Regionen und alten Bibliotheken wiederentdeckt – beispielsweise in der äthiopisch-orthodoxen Kirche, die jahrhundertelang eine Version aufbewahrte.

Warum schützten diese Hüter das Buch, während der Rest der Welt es ablehnte? Die Antwort könnte in der Angst liegen, dass die Enthüllungen des Buches nicht nur religiöse Lügen, sondern eine weitaus größere kosmische Verschwörung aufdecken könnten.

Der Einfluss des Buches auf Geheimgesellschaften

Einige Forscher behaupten, das Buch Henoch habe esoterische Gruppen und Geheimgesellschaften inspiriert, die an außerirdische Einflüsse auf die Menschheit in der Antike glaubten.

Symbole, Rituale und Mythen aus dem Buch scheinen in den Praktiken von Gruppen widerzuspiegeln, die im Verborgenen agieren – weit außerhalb der Reichweite der öffentlichen Kontrolle.

Diese Gesellschaften besaßen möglicherweise Bruchstücke verbotenen Wissens und hüteten es, während sie hinter verschlossenen Türen das Weltgeschehen gestalteten.

Moderne Enthüllungen und warum sie den Mächtigen immer noch Angst machen

In unserem Informationszeitalter tauchen immer wieder Fragmente der Geheimnisse des Buches Henoch auf. Whistleblower, Verschwörungstheoretiker und Untergrundforscher behaupten, das Wissen darüber stehe in Verbindung mit modernen Mysterien – UFOs , Vertuschungen durch die Regierung und verborgener Technologie.

Allerdings weisen die Behörden derartige Behauptungen oft schnell zurück und diskreditieren sie. Manchmal bringen sie diejenigen, die zu tief graben, aggressiv zum Schweigen.

Könnte die Wahrheit im Buch Henoch mehr bedrohen als nur religiöse Erzählungen ? Könnte sie offenbaren, wer unsere Welt wirklich kontrolliert – und warum manches Wissen um jeden Preis verborgen bleiben muss?

Das dunkle Erbe verbotener Wahrheiten

Beim Verbot des Buches Henoch ging es nicht nur um die Unterdrückung eines religiösen Textes. Es stellt einen Krieg um das Wissen selbst dar – einen Kampf zwischen denen, die die Menschheit in Unwissenheit lassen wollen, und denen, die nach verbotenen Wahrheiten suchen.

Das Buch wagt es, die Ursprünge des Bösen, die Natur der Engel und die kosmischen Kräfte, die das Schicksal der Menschheit beeinflussen, zu hinterfragen.

Fazit: Trauen Sie sich, das Verbotene zu lesen

Heute ist das Buch Henoch im Bewusstsein der Öffentlichkeit kaum noch zu finden und bietet einen verlockenden Einblick in Geheimnisse, die mächtige Mächte für immer auslöschen wollten.

Es zu lesen bedeutet, Jahrhunderte der Zensur in Frage zu stellen und sich einer Realität zu stellen, die viele nicht akzeptieren wollen.

Bist du bereit, dich dem zu stellen, was man dir vorenthalten möchte? Manche Geheimnisse verändern nicht nur die Geschichte – sie bedrohen die Zukunft all unserer Überzeugungen.

Hintergrund:

Das Buch Henoch: Uralte Geheimnisse über Engel, Menschen und Nephilim

Henoch ist eine der interessantesten Persönlichkeiten, die auf Erden lebten. Er war der 7. Nachkomme Adams. Aufgrund seines Glaubens brauchte er den Tod nicht erfahren. Er wurde zu Gott entrückt und auf Erden nicht mehr gefunden.

In seinem Buch berichtet er über die gefallenen Wächter-Engel und deren mit Menschenfrauen gezeugten Kinder, die Nephilim. Diesen Engeln sagte er ihre von Gott gegebene Strafe an und die kommende Sintflut, die auch ihre Kinder und Kindeskinder in den Wassern sterben lassen würde.

Das Henoch-Buch beeinflusste die Autoren der Bibel wie kaum ein anderes. Dass das Henoch-Buch bereits vor Christi Geburt existierte beweisen jüngste Entdeckungen von Kopien dieses Buches unter den in Qumran gefundenen Schriftrollen vom Toten Meer. Das Datum dieser Originalschrift geht auf das 2. oder 3. Jahrhundert v. Chr. zurück.

Deshalb kann gesagt werden, dass die apokalyptischen Schilderungen in diesem Buch älter sind als die Offenbarungen des Johannes und die des Propheten Daniel.

Christen des 1. Jahrhunderts sahen das Buch Henoch als inspiriert, wenn nicht sogar als authentisch an. Die äthiopische, christliche Kirche nahm dieses Buch mit in die Bibel auf. Es ist davon auszugehen, dass Noah das Buch Henoch in der Arche aus der alten Welt durch die Sintflut hindurch in die neue Welt mitnahm.

