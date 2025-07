Als sich im Jahr 1900 hier auf Erden ein Machtwechsel vollzog, geschah gleichzeitig etwas bemerkenswert Wichtiges.

Tatsächlich begann der Machtwechsel, sobald die Wasser der Großen Flut von 1802 n. Chr. zurückgingen, und es dauerte etwa 80 Jahre, bis er sich etablierte. Vor der Großen Flut suchten die Menschen der Tatarenzeit Schutz in unterirdischen Großstädten. Nach der Flut wurden sie wieder an die Erdoberfläche umgesiedelt, meist in ländlichen Dörfern, da alle tatarischen Städte beim Rückgang der Fluten von Schlamm überschwemmt und unbewohnbar gemacht wurden. Von Gorgi Shepentulevski

Neben tatarischen Einwohnern, bekannt als Bogomilen, Katharer, Gnostiker, Schamanen, sibirische und europäische Hexen und Samurai; Eine neue Wurzelrasse wurde geschaffen und ließ sich nieder, um auf dem Land und in Dörfern zusammen mit alten tatarischen Einwohnern zu leben, die ihnen alle Lebensnotwendigkeiten vermittelten und sie durch schwierige Zeiten führten.

Bis 1850, als alle tatarischen Städte vom Schlamm befreit und noch nicht besiedelt waren, war die ganze Welt als Mazedonien bekannt, auch bekannt als Byzantinisches Reich.

Doch sobald die Städte befreit und vom Schlamm befreit waren, begann die Wiederbevölkerung der Städte und der Welt durch die Massenproduktion der geklonten weißen Rasse in den deutschen Klonfabriken, wo Millionen von Klonen geschaffen und in Städten angesiedelt wurden, zuerst in Europa und dann auf der ganzen Welt.

Und dann, nach 1850, als diese Klone in großen Städten angesiedelt wurden, begann die Abspaltung von Mazedonien, zuerst des Vatikans und Westeuropas und dann des Rests der Welt. Was einst das Mazedonien der ganzen Welt war, wurde in die heutigen 195 Länder aufgeteilt.

Wenn man in die Geschichte zurückblickt, stellt man fest, dass alle Länder der Welt ihre Unabhängigkeit erklärten, ohne dass ihnen diese gewährt wurde. Somit war ihre Unabhängigkeit illegal und wurde nicht anerkannt, denn um rechtmäßiger Eigentümer eines Landes zu sein, muss man in der Lage sein, sein eigenes Land aus dem Nichts zu erschaffen, so wie Gott es tat, als er Mazedonien schuf.

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

