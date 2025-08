Elon Musks Bohrfirma baut einen „Tesla-Tunnel“ unter Nashville

Elon Musks Tunnelbauunternehmen The Boring Company hat Pläne zum Bau einer sogenannten Tesla-Tunnelschleife unter Nashville vorgestellt.

Im unterirdischen Gütertunnel werden Tesla-Fahrzeuge eingesetzt, um Menschen in etwa acht Minuten von der Innenstadt zum internationalen Flughafen Nashville zu transportieren.

Dies geschah, nachdem Musks Boring Company 2021 ihren ersten unterirdischen Tesla- Tunnel in Las Vegas realisiert hatte, der Menschen zum Las Vegas Convention Center (LVCC) brachte. In jüngerer Zeit wurden die emissionsfreien Tunnel erweitert, um nahegelegene Resorts mit dem LVCC zu verbinden.

In der Schleife werden von Menschen gesteuerte Tesla -Fahrzeuge für den On-Demand-Elektrotaxi-Service eingesetzt, das Unternehmen plant jedoch, irgendwann fahrerlose Fahrzeuge einzuführen.

Laut The Boring Company wird mit dem Bau der Nashville-Tunnel „sofort“ begonnen, doch der Präsident des Unternehmens, Steve Davis, sagte, es werde nicht einfach.

„Schwieriger Ort zum Tunneln. Wenn wir nach den einfachsten Orten zum Tunneln suchen würden, wäre es nicht dieser Ort“, sagte er.

„Sie haben extrem hartes Gestein, also viel härter als es sein sollte, aber es ist ein technisches Problem, das ziemlich einfach zu lösen ist.“

Der Bau des Tunnels soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein, obwohl es bei früheren Projekten zu erheblichen Verzögerungen kam.

Das Unternehmen hatte sich zuvor um ähnliche Projekte in Kalifornien und Illinois bemüht, doch die Vorschläge scheiterten, nachdem gewählte Amtsträger in beiden Regionen Umweltprüfungen des Projekts verlangt hatten.

Zuvor hatte die Arbeitsschutzbehörde OSHA die Boring Company mit einer Geldstrafe von über 112.000 Dollar belegt, nachdem Bauarbeiter über Verätzungen und Schäden am Boden in den Tunneln geklagt hatten. Das Unternehmen bestreitet diese Vorwürfe.

Unterdessen versicherte der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, den Einheimischen umgehend, dass die Tunnel „keine Kosten“ für die öffentliche Hand verursachen und stattdessen „vollständig privat“ von Musks Unternehmen und seinen Partnern finanziert würden.

„Sie hätten mit ihrer nächsten U-Bahn überall hinfahren können, aber sie haben etwas Einzigartiges an Tennessee gesehen. Und wir sind dankbar“, sagte er laut WLPN .

Trotz Lees Dankbarkeit wurden die Pläne von anderen Politikern kritisiert. Der demokratische Abgeordnete von Nashville, Justin Jones, behauptete, ihm sei die Teilnahme an der Ankündigung „verwehrt“ worden, obwohl den Republikanern die Teilnahme gestattet worden sei.

„Dieses Projekt, das der staatlichen Genehmigung bedarf, ist ein weiterer Versuch von Bill Lee und seinen Unternehmensspendern, sich zu bereichern und gleichzeitig öffentliche Dienstleistungen und echte Infrastrukturbedürfnisse der Arbeiterklasse zu vernachlässigen, die in die Innenstadt pendeln, um in Bars, Hotels und Restaurants zu arbeiten“, sagte er in einer Erklärung auf Instagram .

„Es ist bekannt, dass Musks Boring Company gegen Arbeitsschutzgesetze verstößt und die Wasserqualität beeinträchtigt. Aus diesem Grund haben andere Städte seine Tesla-Tunnel abgelehnt oder abgelehnt und befürchten, in Frage gestellt zu werden.“

Video: