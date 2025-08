Neuerscheinung am 15. Oktober 2024 „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“:

Diesen Einfluss haben die Programme der Matrix auf unser aller Leben! In der Matrix, die wir bewohnen, gibt es unterschiedliche Programme, die eine Illusion oder Desillusion bewirken.

Wie im Fernsehen oder bei einem Computer hat ein jedes Programm eine bestimmte Auswirkung bzw. einen absichtlichen Nutzen. Folgen Sie mir in diesem „Programmführer“ zu den Tiefen und Höhen der menschlichen Wahrnehmung, die das Bewusstsein täuschen oder schärfen, je nachdem, welche Informationen uns über ein Programm zur Verfügung stehen.

Lesen Sie die Untersuchungen und Entschlüsselungen der hyperdimensionalen Torsionsfeldphysik, über die Quantenphysik, die Hindu-Mystik, ob die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer ist, welche alternativen Theorien der menschlichen Schöpfung es gibt, was die Anunnaki, die Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit gemeinsam haben, was es mit der Archonten- und Reptilien-Theorie auf sich hat, die Entstehung, deren Sinn auf der Erde und wie sie Teil unserer Körper sind, was genau die Saturn-Mond-Matrix innerhalb des holographischen Universums in uns auslöst und was wir tatsächlich in der Realität wahrnehmen.

Natürlich darf der Vatikan mit seiner Agenda, den Lügen, den Symbolen und seiner Verdrehung der Geschichte, die Rolle der Jesuiten im Hinblick auf den Jahrhunderte andauernden Krieg gegen Germanien, und die Rolle des Antichristen, des falschen Propheten, nicht fehlen.

Zu guter Letzt analysieren wir die Alte Welt Ordnung, was alles in der Vergangenheit geschah, den Reset der Zeitleiste, unterdrückte Technologie, die Neubesiedlung der Städte und wie das Narrativ verdreht und manipuliert wurde, um so eine weitere Illusion zu erschaffen. Schalten Sie ein und durchschauen wir zusammen die Programme der Matrix!

Vorwort

„Illusionen sind auch eine Realität.“

(Georg Wilhelm Exler)

In diesem „Programmheft“ möchte ich Ihnen, liebe Leser, eine Auswahl von Theorien präsentieren, die jede für sich real oder fiktiv erscheint, also als Teil der Matrix fungiert, und entweder einen tatsächlichen Einfluss auf unser aller Leben hat oder der Ablenkung, Unterhaltung, aber doch der Beeinflussung dienen soll.

Sehr passend ist die Bedeutung des Wortes „Programm“: Programm (französisch programme), „schriftliche Bekanntmachung“, aus griechisch prógramma „Vorgeschriebenes“, „Vorschrift“. Denn Etliches, von dem Sie nun lesen werden, wird vor allem im Internet, aber mittlerweile auch in Büchern fast schon dogmatisch vorgetragen, und ein alternatives Narrativ, das diese Programme hinterfragt, wird mit allen Mitteln bekämpft. Es ist eben vorgeschrieben, und eine Vorschrift ist genau so und nicht anders – der Mainstream lässt grüßen.

Dass irgendetwas mit unserer Realität nicht stimmt, spürte ich zum ersten Mal als Heranwachsender. Ich erinnere mich noch heute, als ich vom Schulbus nach Hause ging und mir mein Gefühl im Inneren sagte, ich sei hierhergekommen, freiwillig, um bei einer ganz großen Sache dabei zu sein. Ich konnte damit zunächst nichts anfangen, und erst 2011, nach einer Panikattacke und dem Ausstieg aus dem Hamsterrad von Geld, Karriere und Beruf und dem Einstieg ins ehrenamtliche Engagement, durch die Hilfe am Mitmenschen und durch mein neues Interesse für den Aufbau der Realität, Stichwort holographisches Universum, den Maya-Kalender und die verborgene Geschichte der Menschheit, öffneten sich mir die Augen und Sinne dafür, dass hier etwas von jemandem verheimlicht wird, dass wir von etwas ferngehalten werden und wir jeder für sich und gemeinsam, eine Lösung finden sollen.

Mit zunehmender Zeit, um genau zu sein, nach 12 Jahren, 29.000 veröffentlichten Texten auf meinem Blog „pravda-tv.com“ und neun Büchern, möchte ich Ihnen nun eine neue Auswahl präsentieren von den Programmen, die meiner Meinung nach auf Sie einwirken sollen.

Das Buch baut sich gemächlich auf, von dem Fundament unserer Matrix, wie Wellen, Kymatik, Maße, Winkel oder der Fibonacci-Folge bis hin zu der Funktion der Zirbeldrüse und wie blind oder sehend wir tatsächlich sind.

Ab dem 5. Kapitel taucht das Buch in Sphären ein, die recht abstrakt klingen, denn ob die Anunnaki, der Planet Nibiru und der Ursprung der Menschheit wirklich in der uns in den alternativen Medien dargereichten Form existent sind, ist diskussionswürdig. Denn diese Wesen sind in guter Gesellschaft, denn die Archonten und Reptilien sollen zusammen mit den Mächtigen der Welt oder als deren Marionetten die Geschicke der Welt lenken. Wenn Sie dann noch die Saturn- und Mond-Matrix in den Topf werfen, ist der Brei der Manipulation perfekt, wenn es denn diese Beeinflussung der Menschen überhaupt gibt!

Was den Vatikan, die Symbolik, die Geheimnisse, wie zum Beispiel die Herkunft von Jesus, betrifft, muss einiges aufgedeckt werden, denn auch die Absichten dieser dunklen Organisation sind wohlbekannt, und der Machtapparat hat seine Fühler nicht nur nach seinen eigenen Schäfchen ausgestreckt, sondern und vor allem mit Hilfe der Jesuiten nach Deutschland, um nicht nur die Historie zu verfälschen, sondern auch die Bewohner dieses wunderschönen Landes zu drangsalieren, ähnlich wie das „Nichts“ in Michael Endes Buch „Die Unendliche Geschichte“.

Natürlich darf in diesem Buch nicht das neue Programm der Matrix fehlen: „Old World“ oder die „Alte Welt Ordnung“, eine neue, coole Internettheorie aus den USA, die es bis in die Buchregale Deutschlands geschafft hat. Leider wissen die wenigsten, dass diese Sichtweise eine Kopie der Tartaria-Theorie aus Russland ist. Wer das hinterfragt, wird von den Autoren und Gläubigen – genau wie vom Mainstream der Andersdenkende – als Extremist oder als „rechts“ betitelt und automatisch als Gatekeeper in eine Ecke gestempelt.

Im Grunde glauben einige Aufgewachte, sie seien nun aufgeklärt worden, dabei wurde ihnen lediglich wieder ein neues Programm aufgetischt. Die Täuschung ist so mannigfaltig, clever and lässig, dass es ja nicht sein kann, dass es möglicherweise nur eine weitere Programmierung der Matrix ist.

Denken Sie neu! Schauen Sie, wie Sie das Spiel wieder kontrollieren können! Alles ist möglich. Programm ab!

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Ma-trix

„Alle Materie ist bloß zu einer langsamen Schwingung verdichtete Energie; wir alle sind ein Bewusstsein, das sich selbst subjektiv erfährt. So etwas wie den Tod gibt es nicht; das Leben ist nur ein Traum und wir sind unsere eigene Einbildung.“

(Bill Hicks)

Sie sind alle gleich! Aus allen Mainstream-Quellen erfahren wir dasselbe, wenn es um die Natur der Realität geht. Alle Mainstream-Politiker, Wissenschaftler, Pädagogen und Medienpersönlichkeiten vertreten nur eine Perspektive und Meinung, wenn es um diese Art von Dingen geht. Wenn Sie etwas sagen wie: „Diese Realität ist nichts weiter als ein hochentwickeltes Virtual-Reality-Videospiel“, werden Sie von allen scheinbar „anderen“ Aspekten der Mainstream-Welt auf dieselbe Ablehnung stoßen – sie sind in diesem Punkt alle genau gleich, ebenso wie bei einer Vielzahl anderer Themen.

Die religiösen und wissenschaftlichen Institutionen werden jeden, der so etwas sagt, ebenso ablehnen – obwohl alle religiösen Bücher und weite Teile der Wissenschaft dies behaupten. Wenn Sie jedoch so etwas sagen, steht das gesamte Kontrollsystem (Regierung, Bildung, Recht, Banken, Religion, Gesundheit, Medien usw.) zusammen – als eine Stimme – und tut alles, um Sie dazu zu bringen, sich hinzusetzen und den Mund zu halten.

Innerhalb dieser Struktur vertreten alle scheinbar „gegensätzlichen“ Seiten in allen Fragen, die zur Aufrechterhaltung des Kontrollsystems beitragen, die gleiche Position. FOX News wird Sie genauso gerne lächerlich machen wie das ZDF, wenn Sie behaupten, die „Realität“ sei eine Illusion. Sie unterscheiden sich nicht – zumindest nicht, wenn man hinter die Oberfläche blickt. Wenn man hinter die Fassade blickt, sind sie alle gleich.

All diese Institutionen scheinen unterschiedlich zu sein, aber hier sind sie nun einmal – sie fördern alle dieselbe Version der Realität und beschimpfen jeden, der anders denkt. Wie ist das anders? Nein, es sieht nur oberflächlich anders aus, aber es ist dasselbe.

Der Grund dafür ist, dass das Kontrollsystem genauso aufgebaut ist wie jedes Pyramidensystem, von dem Sie je gehört haben. Das Ganze wird von ganz oben von einer extrem kleinen Anzahl von Leuten kontrolliert. Sagen Sie das den Demokraten, und sie werden Sie einen verrückten Verschwörungstheoretiker nennen. Sagen Sie das den Republikanern, und sie werden Sie einen verrückten Verschwörungstheoretiker nennen.

Sind sie unterschiedlich? Auf keinen Fall! Wenn Sie weit über all das hinausgehen, werden Sie feststellen, dass es tatsächlich eine globale Verschwörung gibt, bei der die Menschheit auf kaum mehr als Vieh reduziert wird. Aus diesem Grund sprechen und handeln all diese scheinbar unterschiedlichen Ausprägungen des Kontrollsystems im Gleichklang – weil sie alle ihre Rolle innerhalb der Verschwörung spielen.

Manche Leute glauben, die Medien würden es uns sagen, wenn es so etwas gäbe, aber sie werden uns nichts über die Verschwörung erzählen, wenn sie Teil davon sind – jedenfalls nicht dann. Wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, ob die Medien Teil der Verschwörung sind oder nicht: Operation Mockingbird.

„Operation Mockingbird ist ein angebliches groß angelegtes Programm der US-amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA), das in den frühen Jahren des Kalten Krieges begann und versuchte, inländische amerikanische Nachrichtenmedien für Propagandazwecke zu manipulieren. Laut der Autorin Deborah Davis rekrutierte Operation Mockingbird führende amerikanische Journalisten für ein Propagandanetzwerk und beeinflusste die Operationen von Tarnorganisationen.“ (1)

Aber was, wenn es wirklich nur eine Illusion ist?

Sie sagen uns nicht die Wahrheit, das sollten wir mittlerweile alle wissen … aber warum? Warum sagen sie uns nicht die Wahrheit? Weil sie alle Ausdruck derselben weitreichenden Verschwörung sind, die darauf abzielt, die Realität zu kontrollieren, die die Menschheit erleben kann. Ein Teil dieser Kontrolle besteht darin sicherzustellen, dass wir die wahre Natur der Realität nie erkennen.

Wenn wir das verstehen, können sie uns nicht mehr manipulieren. Deshalb haben alle aus jeder politischen Partei, jedem Medienunternehmen und so weiter dieselbe Meinung über die wahre Natur der „Realität“.

Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass Sie sich jemals eine mögliche „Realität“ vorstellen können, die über das hinausgeht, was sie behaupten. Deshalb wird niemandem, der jemals eine solche Vermutung äußert, irgendwo in der Mainstream- oder offiziellen Öffentlichkeit Zeit eingeräumt. …

Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6

Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248

Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252

Über den Autor ……………………………………………………………S. 280