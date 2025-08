Russland: Schlammlawine löst Evakuierungen aus und unterbricht Wasserversorgung in der Nähe des Vulkans Elbrus (Video)

Rund 3.000 Menschen hatten keinen Zugang zu Wasser und mehr als 350 Einwohner mussten aufgrund von Erdrutschen in der Nähe des Berges Elbrus in der südrussischen Republik Kabardino-Balkarien in Sicherheit gebracht werden, teilten die Behörden am Freitag mit.

Im Stadtbezirk Elbrussky wurde der Ausnahmezustand ausgerufen , als die Behörden mit Evakuierungen begannen, nachdem schwere Regenfälle am Donnerstag Schlammlawinen ausgelöst hatten.

Kantemir Berov, Sprecher des Katastrophenschutzministeriums, sagte, 372 Menschen seien aus von Überschwemmungen bedrohten Gebieten in Sicherheit gebracht worden.

Der Erdrutsch beschädigte die Wasserinfrastruktur im Verwaltungszentrum des Distrikts, Tyrnauz, einer 21.000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu Georgien. Rund 3.000 Einwohner hatten nach Angaben des Ministeriums keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser.

Obwohl bis Freitagmorgen keine neuen Schlammlawinen beobachtet wurden, warnten die Behörden , dass in der Gegend weiterhin die Gefahr weiterer Vorfälle bestehe.

Auch am Fluss Gerkhozhan-Su, der durch die Region fließt, kam es Anfang letzter Woche zu Schlammlawinen.

Der Elbrus, ein ruhender Schichtvulkan, ist mit 5.642 Metern (18.510 Fuß) über dem Meeresspiegel der höchste Gipfel Russlands und Europas.

