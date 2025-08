Archäologen haben bei einer Entdeckung im alten Ägypten einen „Eingang zum Jenseits“ gefunden

Bild links: Es wird angenommen, dass die Tür eine symbolische ist. Rechts: Es ist das erste Mal, dass eine falsche Tür entdeckt wurde.

Archäologen haben in einem über 4.000 Jahre alten ägyptischen Grab eine bahnbrechende Entdeckung gemacht.

Das Grab gehört Prinz Userefre , dem Sohn von König Userkaf, der von etwa 2465 bis 2458 v. Chr. regierte. Es enthält auch Inschriften wie „Erbprinz“, „Richter“ und „Gouverneur“ sowie „Minister“ und „singender Priester“.

Laut Ronald Leprohon, emeritierter Professor für Ägyptologie an der Universität Toronto, ist dies jedoch das erste Mal, dass Ägyptologen auf ihn aufmerksam geworden sind. Er sagte gegenüber The New Archaeologist: „Vor dieser Entdeckung wussten wir nicht einmal, dass er existiert.“

Bei der Untersuchung des Grabes in Kairo entdeckte das Team eine große rosa Tür in einer Katakombe, einem unterirdischen Friedhof, der aus Tunneln und Kammern besteht.

Die 4,5 Meter hohe Tür lässt sich nicht öffnen, gilt aber als symbolisch und stellt ein „Portal zum Jenseits“ dar.

In einer Erklärung erklärte das Ministerium für Tourismus und Altertümer: „Die gemeinsame ägyptische Mission unter der Leitung des Obersten Rates für Altertümer und der Zahi Hawass-Stiftung für Altertümer und Kulturerbe hat während ihrer Arbeit an der archäologischen Stätte von Sakkara das Grab von Prinz Userefre, dem Sohn von König Userkaf, dem ersten König der fünften Dynastie des Alten Reiches, freigelegt, zusätzlich zu zahlreichen wichtigen archäologischen Funden aus dieser und späteren Epochen.“

„Dr. Mohamed Ismail Khaled, Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, erklärte, dass dies das erste Mal sei, dass eine Scheintür aus rosa Granit dieser Größenordnung gefunden wurde. Sie ist viereinhalb Meter hoch und 1,15 Meter breit.“

Dr. Melanie Pitkin von der Universität Cambridge erklärte zuvor, dass falsche Türen es dem „Ka“ der Toten ermöglichten, sich zwischen dem Grab und dem Jenseits zu bewegen.

Laut Inside Egypt „glaubten die alten Ägypter, dass jeder Mensch ein Ka hatte, einen wesentlichen Bestandteil ihrer spirituellen Essenz“.

Das Ka galt als „die Lebenskraft, der göttliche Funke, der einen Menschen während des Lebens belebt und nach dem Tod weiter existiert“.

„Familienmitglieder und Priester kamen zu dem Grab, wo die falsche Tür stand, rezitierten den Namen des Verstorbenen und seine Verdienste und hinterließen Opfergaben“, sagte Dr. Pitkin.

„Das Ka des Verstorbenen reiste dann auf magische Weise zwischen der Grabkammer und der Unterwelt hin und her. Es kam und sammelte Essen, Getränke und Opfergaben aus dem Grab, um ihm im Jenseits zu helfen.“

Laut der Daily Mail wurden bereits früher Scheintüren aus Kalkstein entdeckt. Rosa Granit gilt jedoch als Rarität, da er aus Assuan, einer 905 Kilometer von Kairo entfernten ägyptischen Stadt, importiert werden musste.

Daher war es nur reicheren Leuten, etwa dem Königshaus, vorbehalten, was auf den höheren Status von Prinz Userefre hindeutet.

Der Archäologe und ehemalige Minister für Altertümer, Dr. Zahi Hawass, erklärte außerdem, dass sich in dem Grab eine Statue von König Djoser, seiner Frau und seinen zehn Töchtern befinde.

„Erste Untersuchungen haben ergeben, dass sich diese Statuen in einem Raum neben der Stufenpyramide von König Djoser befanden und in der Spätzeit in das Grab von Prinz Userefre gebracht wurden. Die Mission wird ihre Arbeit fortsetzen, um den Grund für die Verlegung dieser Statuen von ihrem ursprünglichen Standort hierher zu ermitteln“, heißt es in der Erklärung weiter.