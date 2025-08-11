Archäologen lüften das Geheimnis der Bundeslade nach der Entdeckung einer schockierenden „biblischen Reliquie“

(Titelbild: Archäologen haben Ruinen freigelegt, bei denen es sich ihrer Meinung nach um die des Tabernakels handeln könnte)

Eines der größten biblischen Mysterien könnte gerade gelüftet worden sein, als Archäologen offenbar den lange verschollenen Standort der Stiftshütte wiederentdeckt haben, was möglicherweise zur letztendlichen Entdeckung der Bundeslade führen könnte.

Wissenschaftler, Historiker und Archäologen konnten mithilfe moderner Forschungstechniken und sogar neuer Technologien Antworten auf äußerst interessante religiöse Fragen finden . Manche konnten sogar die Identität von Adam und Eva im „wirklichen Leben“ der Vergangenheit feststellen.

Viele Menschen, Orte und Gegenstände sind noch immer ein Rätsel und warten darauf, entdeckt zu werden. Ein neuer Fund könnte jedoch eine Lösung für einen der bedeutendsten verlorenen Aspekte der christlichen und israelitischen Geschichte bieten.

Was haben Archäologen gefunden?

Wie der Express berichtete , hat ein Team von Archäologen unter der Leitung von Dr. Scott Stripling eine faszinierende Ausgrabung in der antiken Stadt Shiloh im palästinensischen Westjordanland durchgeführt und dabei ein bedeutendes Bauwerk freigelegt, das mit der Stiftshütte, auch bekannt als Zelt der Gemeinde, in Verbindung stehen könnte.

Aus alten Schriften geht hervor, dass die Stiftshütte ein heiliges Heiligtum oder Zelt war, das zum Transport der ikonischen Bundeslade verwendet wurde , die wiederum die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergte, die Moses auf dem Berg Sinai erhalten hatte.

Man schätzt, dass die Bundeslade und die Stiftshütte vor etwa 3.000 Jahren von den Israeliten erbaut wurden. Doch der Standort beider Stätten blieb für Historiker und Archäologen ein komplettes Rätsel – bis jetzt natürlich.

Das Team hinter dem Fund ist von seiner Entdeckung überzeugt, da die Struktur Ähnlichkeiten mit den Beschreibungen im Buch Exodus aufweist, wie Dr. Stripling darlegt:

„Wir haben ein monumentales Gebäude aus der Eisenzeit I freigelegt, das den biblischen Abmessungen der Stiftshütte entspricht. Die Struktur ist in Ost-West-Richtung ausgerichtet und im Verhältnis 2:1 geteilt, genau wie in der Heiligen Schrift beschrieben.“

Darüber hinaus fand das Team bei den Ausgrabungen auch mehr als 100.000 Tierknochen – die meisten davon stammen von der rechten Seite des Tieres, was dem Gesetz des Levitikus entspricht und darauf hindeutet, dass diese Seite für heilige Opfergaben vorgesehen war.

„Das ist kein Zufall“, argumentierte Dr. Stripling. „Die Beweise für Opferrituale sind überwältigend und stimmen in einem Maße mit dem biblischen Bericht überein, das kaum zu ignorieren ist.“

Archäologen glauben, dass sie das Tabernakel 3.000 Jahre nach seiner Errichtung freigelegt haben.

Hilft dies den Archäologen, die Bundeslade zu finden?

Leider wurde die Bundeslade – die manche als die „wahre“ Trophäe betrachten würden – bei den Ausgrabungen in Shiloh nicht gefunden. Doch durch die Lösung des Rätsels um die Stiftshütte könnten die Archäologen zuversichtlicher sein, das Rätsel in Zukunft zu lösen.

Derzeit gibt es eine Reihe verschiedener Theorien über seinen Verbleib. Einige glauben, dass er sich in der Kirche Unserer Lieben Frau Maria von Zion in Aksum, Äthiopien, befindet, während andere darauf bestehen, dass er irgendwo in Jerusalem versteckt oder vom Volk der Lemba in Südafrika in den Dumghe-Bergen gefangen gehalten wird.

Vielleicht könnte die Entdeckung der Stiftshütte jedoch darauf hindeuten, dass die Bundeslade näher ist, als wir vielleicht denken, denn es dürfte nicht unbedingt allzu schwer zu glauben sein, dass die beiden auch Tausende von Jahren nach ihrem Verlust noch in unmittelbarer Nähe zueinander blieben.