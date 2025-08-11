Der Kosmos lädt ein: Portaltage 2025: Wann sie sind und was sie bedeuten

Schon seit einigen Jahren haben die Portaltage an Bekanntheit dazugewonnen und immer mehr Menschen setzen sich mit diesen besonderen Daten auseinander.

Die sogenannten „Gap Days“ sollen es ermöglichen, sich genauer mit sich selbst, seinem Inneren und den um einen herum wirkenden Energien auseinanderzusetzen.

Sie können eine ganz besondere Chance sein. Doch woher kommen sie überhaupt? Wann sind die Portaltage 2025 und wie können Sie sie am besten für sich nutzen? Lesen Sie hier weiter für die wichtigsten Infos.

Die Portaltage im August 2025

Im August 2025 gibt es in diesem Jahr insgesamt zehn aufeinanderfolgende Portaltage. In diesen fast zwei Wochen haben wir also außergewöhnlich viele Chancen, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen.

Das sind die Termine im August:

Der Ursprung der Portaltage

So viel, wie sich inzwischen mit den Portaltagen beschäftigt wird, stellt sich natürlich auch die Frage, woher sie genau kommen. Entnommen sind die Portaltage dem Dreamspell-Kalender von José Argüelles. Für diesen Kalender wiederum diente in Teilen der Tzolkin-Kalender der Maya als Vorlage.

Dieser umfasst im Gegensatz zum gregorianischen Kalender nicht 365, sondern 260 Tage. Er wurde allerdings mittlerweile an die gegenwärtige Zeitrechnung angeglichen.

Eine Besonderheit der Portaltage ist, dass sie jedes Jahr variieren – nicht nur der jeweilige Zeitpunkt, sondern auch die Anzahl. Wenn Sie die Einladung annehmen möchten, die diese Tage bieten können, dann sollten Sie wissen, wann genau sie im Jahr 2025 stattfinden.

Wann sind die Portaltage 2025?

Damit Sie sich rechtzeitig auf die einzelnen Portaltage vorbereiten können, finden Sie hier eine Übersicht für die verbleibenden Daten in diesem Jahr.

Portaltage Januar 2025

Januar Januar Januar Januar Januar

Portaltage Februar 2025

Februar Februar Februar Februar

Portaltage März 2025

März März März März

Portaltage April 2025

April April

Portaltage Mai 2025

Mai Mai Mai Mai Mai Mai

Portaltage Juni 2025

Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Portaltage Juli 2025

Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli

Portaltage August 2025

August August August August August August August August August August

Portaltage September 2025

September September September September September September

Portaltage Oktober 2025

Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober

Portaltage November 2025

November November November

Portaltage Dezember 2025

Dezember Dezember Dezember Dezember

Wie können die Portaltage genutzt werden?

Wie ein Portaltag richtig genutzt werden kann, ist ganz unterschiedlich und hängt sehr von der eigenen Persönlichkeit ab. Unter Umständen sollen Portaltage uns aus dem Gleichgewicht bringen und für erhebliche Unruhe sorgen können. Insbesondere wenn man ignoriert, was diese in einem auslösen und Empfindungen verdrängt.

Sich den Dingen und Energien des Tages gegenüber offen zu verhalten, ist darum der erste wichtige Schritt. Außerdem ist es ratsam, sich Raum zu schaffen, um sich überhaupt auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse konzentrieren zu können.

Sie haben es hier mit Tagen zu tun, an denen Sie einen leichteren Zugang zu Ihrem Seelenleben erreichen können. Ihre Intuition steht dann im Mittelpunkt. Bestimmte Rituale können während der Portaltage hilfreich sein.