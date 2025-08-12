Sie können ein Vermögen dafür bezahlen, in Ihrem eigenen Raketensilo zu leben, während die Angst vor dem Dritten Weltkrieg zunimmt

Wenn Sie angesichts der eskalierenden globalen Spannungen auf der Suche nach einem Bunker der besonderen Art sind, dann haben Sie hier eine ziemlich surreale Chance, sich Ihren ganz eigenen Raketensilo zu sichern.

Das Rolling Hills Missile Silo außerhalb von Lincoln, Kansas, ist nicht nur ein Relikt aus dem Kalten Krieg; es ist auch eine potenzielle Weltuntergangsplattform, die angesichts der aufkommenden Angst vor einem Dritten Weltkrieg zum Tragen kommen könnte.

Diese stillgelegte Anlage wurde 1960 zur Unterbringung einer nuklear bestückten Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Atlas errichtet. Sie steht auf einem 8,4 Hektar großen Gelände und ist hinter Stacheldrahtzäunen abgeriegelt, die offenbar noch immer die ursprünglichen Zäune des Geländes sind.

Wie auf Homes.com berichtet und aufgelistet wird , gibt es oberirdisch kein Herrenhaus, sondern nur zwei Lagergebäude aus Metall und zwei Betonplatten mit den Maßen 30 mal 12 Meter.

Darüber hinaus steht es für satte 1,3 Millionen Dollar zum Verkauf.

John Gilbert, Berater des Center for Arms Control and Non-Proliferation, erklärte: „Atlas-Raketen konnten nicht im Silo stehen, bis sie für den Start betankt waren.“ Sie wurden horizontal in einer Art Sarg gelagert , bis sie startbereit waren.

Besucher steigen durch ein freistehendes Portal hinab, das auf eine Treppe führt , die in die unterirdischen Tiefen führt. Schon nach fünf bis zehn Schritten sinkt die Temperatur dank natürlicher Isolierung rapide und liegt das ganze Jahr über konstant bei 12–17 °C.

Der Eingang führt zunächst zu einem 75 Tonnen schweren Stahl-„Fangraum“. Tarra Martin von Real Broker, die für den Verkauf zuständig ist, erklärt: „Man geht durch eine dieser großen Metalltüren.“

„Du schließt sie hinter dir und bist in diesem winzigen Raum. Du nimmst ein Telefon, und wenn du der bist, für den du dich ausgibst, öffnen sie die nächste Tür. Wenn nicht, sperren sie dich dort ein.“

Diese Türen sind nicht mehr funktionsfähig, könnten aber theoretisch restauriert werden – Martin sagt jedoch: „Das würde einfach viel Geld kosten.“

Hinter dieser massiven Sicherheitsanlage verbirgt sich das zweistöckige, 230 Quadratmeter große Kontrollzentrum. Einst beherbergten die Räume die für den Raketenstart unerlässlichen Maschinen und Geländer , heute sind sie frisch weiß gestrichen – ein Geschenk des jetzigen Eigentümers, der das Gelände vor drei Jahren erworben hat. Ideal für Fotoshootings zum Thema Spionage.

Ein Tunnel vom Kontrollzentrum führt in den Hauptsilo selbst – eine 18 Stockwerke hohe Betonröhre, die sich bis in den Boden erstreckt.

Ein Blick nach unten offenbart einen 14 Stockwerke tiefen Abgrund und darüber weitere vier Stockwerke bis zu den Starttoren. Ein in jeder Hinsicht dramatischer Abgrund und sicherlich eines der auffälligsten Merkmale des Gebäudes.

Das Grundstück ist als Wohngebiet ausgewiesen und verfügt über einen funktionierenden Brunnen. Ein abenteuerlustiger Käufer könnte also auf ebener Erde ein Haus bauen und den darunterliegenden Silo umfunktionieren. Ideen sind beispielsweise eine Pilzfarm, eine Kunstgalerie oder sogar ein riesiger Weinkeller. Gilbert weist jedoch darauf hin, dass Feuchtigkeit und Luftzirkulation für Komfort und Lagerung entscheidend seien.

Es gibt Beispiele dafür. Im benachbarten Concordia, Kansas, steht das Survival Condo, ein Luxusbunker, der in einem ehemaligen Silo untergebracht ist. Jede Etage wird für rund drei Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Und noch näher liegt das Atlas Ad Astra Adventure Resort, das einen anderen Silo in eine Bildungsattraktion mit Vermietungsmöglichkeit umgebaut hat.

Allerdings gibt Gilbert zu, dass das Leben in einem Silo nicht jedermanns Sache ist. Er erinnert sich: „Ich habe viele, viele Stunden in einem … Kontrollzentrum verbracht.“

„Es ist laut. Es stinkt. Die Luft ist schwer.“ Wenn Ihnen die Vorstellung gefällt, den Dritten Weltkrieg zusammengekauert unter der Erde zu verbringen, könnte sich die Investition in diesen Raketensilo dennoch lohnen.