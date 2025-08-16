Wissenschaftler haben die DNA außerirdischer Mumien aus Peru untersucht: unbekannte unterirdische Spezies

Wissenschaftler haben die DNA außerirdischer Mumien aus Peru untersucht und ihre Zugehörigkeit zu den „grünen Männchen“ widerlegt .

Laut der Daily Mail haben die Überreste, die aus drei Fingern und Zehen bestehen, seit 2015, als ein Totengräber mumifizierte Leichen in einer Höhle entdeckte, unter Wissenschaftlern und Verschwörungstheoretikern für heftige Diskussionen gesorgt.

Einige behaupteten, es handele sich um Außerirdische, andere um eine unbekannte menschliche Spezies. Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine ausgeklügelte Falschmeldung handelt. Die Forscher behaupten, die Mumien hätten Gewebe, Muskeln und Organe erhalten. Bemerkenswert ist, dass eine der Funde zum Zeitpunkt des Todes schwanger war.

„Ich habe keine Beweise dafür gefunden, dass sie nicht von der Erde stammen“, sagte Jesse Michels, Moderator des Podcasts „American Alchemy“, und vermutete, dass es sich bei den Mumien möglicherweise um eine bisher unbekannte unterirdische Spezies handelt.

Genetische Analysen haben gezeigt, dass die DNA-Proben der Mumien größtenteils mit den genetischen Profilen des Menschen übereinstimmen, trotz einiger Verunreinigungen und technischer Schwierigkeiten, die für die Erforschung alter DNA typisch sind.