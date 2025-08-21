Natronsee: Der ätzende, blutrote See in Tansania, der Tiere zu „Stein“ werden lässt

Der Natronsee ist ein Sodasee im Norden Tansanias. Seine vulkanische Geologie hält den pH-Wert des Wassers bei etwa 10,5, was fast so ätzend ist wie Ammoniak. Dennoch gedeihen dort einige Lebensformen.

Der Natronsee hat eine so aggressive chemische Zusammensetzung, dass er für die meisten Lebewesen unbewohnbar ist. Er ist ein Sodasee, das heißt, er enthält viel gelöstes Natrium und Karbonat.

Aufgrund dieser hohen Konzentration an Salzen und Mineralien kann der pH-Wert des Sees 10,5 erreichen, was fast so ätzend ist wie Ammoniaklösung – und Tiere, die an den Ufern des Natronsees sterben, bleiben daher als verkalkte Mumien erhalten .

Der Natronsee liegt entlang des Ostafrikanischen Grabensystems, einer divergierenden tektonischen Plattengrenze, die die Afrikanische Platte auseinanderreißt .

Aufgrund dieser Geologie wird der Natronsee durch vulkanische Prozesse geformt, die große Mengen Natriumcarbonat und Calciumcarbonat produzieren. Diese Salze und andere Mineralien sickern von den umliegenden Hügeln in den See und gelangen von unten über heiße Quellen ins Wasser, wie Live Science bereits berichtete . Der See mündet nicht in einen Fluss oder ein Meer, daher bleibt die chemische Konzentration das ganze Jahr über hoch.

Nur wenige Tiere können einen so hohen Salzgehalt und pH-Wert wie im Natronsee überleben. Das Wasser kann bei Tieren, die versuchen, einen Schluck zu nehmen oder einzutauchen, schwere Haut- und Augenverbrennungen verursachen. Doch Tiere, die sich an die Bedingungen angepasst haben, darunter Zwergflamingos ( Phoeniconaias minor ) und Tilapia, gedeihen im und um den See.

Tatsächlich ist der Natronsee der weltweit wichtigste Brutplatz für Zwergflamingos. Nach Angaben der Tanzania Wildlife Management Authority schlüpfen die meisten der 1,5 bis 2,5 Millionen Zwergflamingos Ostafrikas – das sind etwa 75 % des Weltbestands dieser Art – in diesem See.

Die Beine der Zwergflamingos haben eine zähe Haut und Schuppen , die sie vor Verbrennungen durch das Wasser schützen. Wie Live Science bereits berichtete, bauen diese Vögel ihre Nester auf Inseln, die sich während der Trockenzeit im See bilden, und dank der tödlichen Bedingungen sind ihre Jungen vor den meisten Raubtieren sicher.

Der Natronsee ist nicht nur extrem alkalisch, sondern auch so flach, dass seine Wassertemperatur in den heißesten Zeiten des Jahres sengende 60 Grad Celsius erreichen kann, wie aus Daten des Earth Observatory der NASA hervorgeht . Der See ist 0,5 Meter tief und 15 Kilometer breit , schrumpft oder dehnt sich jedoch je nach Wetterlage aus. In der Trockenzeit schrumpft er aufgrund geringerer Niederschläge und Flusszuflüsse (und umgekehrt).

Wenn der See schrumpft, vermehren sich Mikroorganismen, die sich von seinen Salzen ernähren. Haloarchaeen (salzliebende Organismen ohne Zellkern) und Cyanobakterien (Blaualgen) können den See dank Pigmenten in ihren Zellen in verschiedenen Rottönen färben .

Dieselben Pigmente verleihen Zwergflamingos laut Earth Observatory der NASA ihre rosa Farbe, da diese Flamingos sich fast ausschließlich von Blaualgen ernähren.

Der Natronsee machte 2013 Schlagzeilen, als der Fotograf Nick Brandt Bilder von „steinernen“ Tieren am Ufer des Sees in dem Buch „ Across the Ravaged Land “ (Abrams Books, 2013) veröffentlichte. Die Bilder zeigten Kadaver von Vögeln und Fledermäusen, die am Ufer des Sees gestorben und durch Natriumcarbonat konserviert worden waren. Brandt platzierte sie auf Ästen und im Wasser, damit sie „im Tod noch einmal lebendig“ aussahen, schrieb er in dem Buch.

„Ich fand die Tiere – alle möglichen Vögel und Fledermäuse – unerwartet an der Küste des Natronsees angespült“, schrieb Brandt. „Niemand weiß genau, wie sie sterben.“

Zu den im Buch abgebildeten Vögeln gehören eine Taube und ein Fischadler. Diese Vögel suchen nicht am Natronsee Nahrung und brüten dort, sondern leben in den Salzwiesen und Süßwasserfeuchtgebieten, die die umliegende Landschaft prägen. Laut der Tanzania Wildlife Management Authority beherbergen diese Ökosysteme auch Rosaflamingos, Pelikane, Strauße, Büffel, Gnus und viele andere Tiere.