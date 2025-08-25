Medienbericht: Bizarre „mysteriöse Kreatur“ in Mexiko angetroffen (Video)

Ein Video aus Mexiko zeigt den Moment, als eine Familie auf ein bizarres „mysteriöses Wesen“ trifft, das sie ratlos zurücklässt.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich der rätselhafte Vorfall letzten Freitagabend in der Gemeinde Santa María El Alta.

Während sie auf einer verlassenen Schotterstraße fuhren, waren die Zeugen verständlicherweise fassungslos, als sie zufällig auf das wirklich seltsam aussehende Tier stießen, das vor ihrem Auto stand.

Sie leuchteten das seltsame Wesen mit ihren Scheinwerfern an und fragten sich laut, was es wohl sein könnte. Ein Beobachter vermutete einen Hund, ein anderer argumentierte, es sei ein Jaguar. Besonders beunruhigte die Familie, dass das Wesen keinerlei Anzeichen von Angst zeigte, während es ihren langen und zunehmend verwirrten Blick erwiderte.

Seit seiner Veröffentlichung im Internet ist das verblüffende Video in Mexiko viral gegangen. Es gibt verschiedene Theorien zur Natur des rätselhaften Tieres.

Wie bei der Familie im Auto vermuten einige, dass es sich um eine Großkatze oder einen Hund handelte. Andere spekulieren jedoch, dass es sich um eine verkleidete Person handeln könnte, da der unheimliche Eindringling unerklärlicherweise klein und zweibeinig wirkte. Erschreckenderweise kam es in der Region, in der die Begegnung stattfand, kürzlich zu seltsamen Tiermorden durch ein unbekanntes Raubtier, von dem einige nun glauben, dass es sich um das Wesen handeln könnte, dem die Familie begegnete.

Was glauben Sie also, was sie letzten Freitagabend angetroffen haben?

Video: