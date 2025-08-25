Archäologen entdecken das verlorene „Buch der Toten“, das Tausende von Jahren vergraben war

Archäologen in Ägypten haben eine bedeutende Entdeckung gemacht: einen verlorenen Friedhof, der 3.500 Jahre alt ist und eine Fülle antiker Artefakte enthält, darunter Mumien , Statuen und eine außergewöhnlich seltene, 13 Meter lange Papyrusrolle mit einem Teil des „Buchs der Toten“.

Die Schriftrolle wurde 2023 in der Gegend von Al-Ghuraifa gefunden und ist laut Mostafa Waziry, dem damaligen Generalsekretär des ägyptischen Obersten Rates für Altertümer, „in gutem Zustand“. Dieses Manuskript sollte den Verstorbenen den Weg ins Jenseits erleichtern – ein zentrales Element der ägyptischen Bestattungstradition.

Allgemein bekannt als das Totenbuch, ist dieser Name ein moderner Begriff, der sich auf eine Sammlung von Texten mit verschiedenen Zwecken bezieht, beispielsweise der Führung von Seelen durch die Unterwelt.

Der ursprüngliche ägyptische Name dieser Texte wird oft mit „Buch des Hervorkommens bei Tag“ übersetzt und Auszüge aus diesen Texten wurden manchmal bei Bestattungen mitgegeben.

Der Friedhof stammt aus der Zeit des Neuen Reiches (ca. 1550 bis 1070 v. Chr.).

Neben der Schriftrolle wurden bei Ausgrabungen auch Mumien, Sarkophage, Amulette und zahlreiche Uschebti-Figuren – auch als Uschebti bekannt – freigelegt, die den Toten im Jenseits dienen sollten, heißt es in einer Pressemitteilung des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer.

Lara Weiss, Geschäftsführerin des deutschen Roemer- und Pelizaeus-Museums und mit dem Totenbuch vertraute Wissenschaftlerin, sagte gegenüber Live Science : „Wenn es so lang und gut erhalten ist, [dann] ist es sicherlich ein großartiger und interessanter Fund.“

Bei der Ausgrabung wurden auch zahlreiche Kanopenkrüge freigelegt, in denen die Organe der Verstorbenen aufbewahrt wurden. Außerdem wurden Überreste von Steinsarkophagen gefunden, in denen einst Holzsärge lagen.