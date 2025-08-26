J. Rod: Ist wirklich ein Außerirdischer in Area 51 abgestürzt?

Um die Area 51 ranken sich einige Mythen und Legenden, doch einen Zeugen, der schon einmal vor Ort war, bekommt man nur selten zu Gesicht. Doch genau das ist Bill Uhouse – ein Ex-Area-51-Ingenieur, der mit einer unglaublichen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Der 71-Jährige behauptet, dass es einen triftigen Grund gäbe, wieso die Öffentlichkeit nichts von Aliens hören würde – Schuld wäre damals Präsident Eisenhower gewesen, der eine bestimmte Mission ins Leben gerufen hatte.

Uhouse behauptet nämlich, dass Aliens existieren – und man in der Area 51 bereits ihre Technologien untersuchen würde. Wegen eines Friedenspacktes zwischen den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen würden die USA nicht von den gewonnenen Technologien berichten, so Uhouse. Er selbst hätte gesehen, welche schockierenden Technologien sich in der Area 51 befinden würden.

Außerirdische Wesen beherrschten im vergangenen Jahr die Schlagzeilen, da die Menschen immer stärker davon überzeugt waren, dass es UFOs gibt – doch schon lange davor gab es den Außerirdischen J. Rod .

Noch nie von ihm gehört?

Oh, er ist offensichtlich nur ein Außerirdischer, der in den 1950er Jahren einen UFO- Absturz überlebt hat und dann für die Regierung in Area 51 gearbeitet hat .

Während seines Aufenthalts dort unterrichtete er uns Menschen über seinen Heimatplaneten (dessen Name noch nicht durchgesickert ist), das Universum und wie man die Technologie, die ihn auf die Erde gebracht hatte, zurückentwickelt – und das alles, während er in einem unterirdischen Bunker auf dem streng geheimen Militärstützpunkt lebte.

Wenig überraschend sah er anscheinend auch genauso aus wie fast jeder humanoide Außerirdische, den man sich in Büchern, im Fernsehen und in Filmen vorstellt – groß und schlank, mit großen Augen und fast durchsichtiger grauer Haut.

Die Geschichte von J. Rod inspirierte weitere Romane und Fernsehsendungen und man findet ihn sogar auf Sweatshirts und Lunchboxen.

Was den ursprünglichen Fundort betrifft, so handelte es sich lediglich um einen der berühmtesten UFO-Abstürze aller Zeiten.

Im Mai 1953 wurde berichtet, dass ein UFO, das als „stromlinienförmige Zigarre“ beschrieben wurde, in der Nähe von Kingman in Arizona abgestürzt sei.

Drinnen wird es noch seltsamer.

In einer Dokumentation für den History Channel fügte Herr Dennett hinzu: „Im Inneren befanden sich zwei bis vier etwa 1,20 Meter große Humanoide, die den meisten Quellen zufolge verstorben waren, große Augen hatten und metallische Anzüge trugen.“

Aber waren sie wirklich tot?

Offenbar nicht, wenn man der Legende von J. Rod – und denen, die ihn kannten – Glauben schenkt.

In den Jahrzehnten seitdem haben zwei ehemalige Mitarbeiter von Area 51 erklärt, sie hätten mit ihm zusammengearbeitet.

Der ehemalige Navy-Pilot Bill Uhouse sagte in einem Interview im Jahr 2000 dass J. Rod „genau wie Sie klang“ und „versuchte, Fragen zu beantworten“.

Der Mikrobiologe Dan Burisch sagte, es sei seine Aufgabe, für die Gesundheit von J. Rod zu sorgen, und behauptet, die Regierung habe ihn gezwungen, Gewebeproben von dem Außerirdischen zu entnehmen.

Es überrascht jedoch nicht, dass es keine öffentlichen Dokumente gibt, die die Existenz dieses interplanetaren Besuchers bestätigen.