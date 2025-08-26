US-Abgeordnete behauptet, die Gesetzgeber hätten Beweise für „interdimensionale Wesen“

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna (R-Fla.) sagte während einer Podcast-Folge mit Joe Rogan am Mittwoch, dass die Gesetzgeber Beweise für „interdimensionale Wesen“ gesehen hätten.

„Ich denke, dass sie tatsächlich in den Zeiträumen operieren können, die wir derzeit haben“, sagte Luna während des Podcasts.

„Und das ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht habe. Es basiert auf Dingen, die wir gesehen haben. Es basiert auf Informationen, die uns mitgeteilt wurden“, fügte sie hinzu.

Im Februar schickten Luna und der republikanische Abgeordnete James Comer aus Kentucky Briefe an Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und CIA-Direktor John Ratcliffe und forderten darin eine Unterrichtung über alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen im Zusammenhang mit nicht identifizierten anomalen Phänomenen. Ihr oberstes Ziel war es, „dem amerikanischen Volk Transparenz zu verschaffen“.

Sie sagt, sie habe durch ihre Ermittlungen Informationen aus einer anderen Welt entdeckt.

„Basierend auf Zeugenaussagen – das würde auf Zeugenaussagen basieren, die sich gemeldet haben. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass uns nur gesagt wurde, dass sie Dinge gesehen haben“, sagte Luna zu Rogan.

„Und was ich Ihnen sagen kann, ohne in vertrauliche Gespräche einzusteigen, ist, dass es Vorfälle gab, die ich für sehr glaubwürdig halte – Menschen haben von Bewegungen außerhalb von Zeit und Raum berichtet“, fuhr sie fort