Es gibt viele Geheimnisse über Hitler und den Zweiten Weltkrieg, die die Menschheit noch immer verwirren, und ich werde nur zwei davon ansprechen! Von Gorgi Shepentulevski

Eines davon ist die massive Bücherverbrennung in Deutschland.

Als ich Student war und Marxismus, dialektischen Materialismus und Hegels Ideologische Philosophie studierte, klang mir etwas sehr laut in den Ohren, bis ich seine wahre Bedeutung entdeckte.

Hegel behauptet, dass „Krieg ein Mittel zur Reinigung ist, das Gesellschaften von sozial inakzeptablen abwertenden Gewohnheiten und Praktiken reinigt, die die ursprüngliche menschliche Erfahrung der Welt in ihrer Entwicklung der spirituellen Entwicklung untergraben“.

War Hegel dumm genug zu sagen, dass der Krieg ein Werkzeug ist, das positiv zur Erfahrung des sozialen und politischen Lebens beiträgt?

Ich glaube nicht. Tatsächlich war Hegel so berühmt, weil er der letzte der großen Systembauer der westlichen Philosophie und der größte und extravaganteste Vertreter der Schule des absoluten Idealismus war, einer modernen philosophischen Bewegung, die die Bedeutung persönlicher Erfahrung und Verantwortung und die damit verbundenen Anforderungen an den Einzelnen betonte, der als freier Akteur in einem deterministischen und scheinbar bedeutungslosen Universum betrachtet wird.

Welchen Zusammenhang gibt dies mit den Bücherverbrennungen in Deutschland, und was wusste Hegel über die deutsche Gesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg?

Wir alle wissen, dass Hitler und sein Propagandaminister Joseph Goebbels in der Nacht des 10. Mai 1933 landesweite Bücherverbrennungen inszenierten.

Die Bücherverbrennungen stellten den Höhepunkt der Verfolgung jener Autoren dar, deren mündliche oder schriftliche Ansichten der Nazi-Ideologie widersprachen. Vielen Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftlern wurde Berufs- und Publikationsverbot erteilt. Die Bücherverbrennungen waren ein eindringliches Symbol der nationalsozialistischen Intoleranz und Zensur.

Doch die wahre Wendung in der ganzen Bücherverbrennungsaffäre der Nazis wird erst deutlich, als die Wahrheit hinter dieser scheinbar barbarischen Tat der Nazis ans Licht kommt.

Uns wurde nur das erzählt, was die Herrscher der Welt uns wissen lassen wollten, doch das dunkelste Geheimnis hinter der Bücherverbrennungsaffäre wurde nicht nur nie enthüllt, sondern lange Zeit streng geheim gehalten.

Dies ist die wahre Geschichte der Bücherverbrennungsaffäre.

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“