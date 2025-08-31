70 Jahre später bleibt das Rätsel um die Begegnung mit „koboldartigen Außerirdischen“ bestehen

Im Jahr 1955 machte eine Familie ein seltsames Erlebnis, das als Kelly-Hopkinsville-Begegnung bekannt wurde.

Die Merkwürdigkeiten begannen am 21. August 1955, als Billy Ray Taylor, der seinen Freund Elmer Sutton auf dessen Farm in Kelly, Kentucky, besuchte, beim Wasserholen aus einem Brunnen etwas Seltsames am Himmel entdeckte.

Das Objekt, das er als silberfarben, „hell“ und „mit einem Ausstoß in allen Farben des Regenbogens“ beschrieb, erschrak so sehr, dass er ins Haus rannte und seiner Frau und den anderen Mitgliedern der Familie Sutton mitteilte, dass draußen ein UFO sei und irgendwo in der Nähe gelandet sei.

Bald war die Familie überzeugt, dass sich tatsächlich jemand oder etwas ihrem Farmhaus näherte.

Es folgte ein stundenlanger Kampf gegen angebliche außerirdische Wesen – seltsame, kobold- oder gremlinartige Kreaturen, die die Familie als etwa einen Meter groß, mit übergroßen Köpfen, großen Ohren und Krallen als Fingern beschrieb.

Sie sollen außerdem gelb leuchtende Augen und eine silbrig-metallische Haut gehabt haben.

Mehrere Familienmitglieder wurden Zeugen dieser vermeintlichen Kreaturen, die manchmal durch die Fenster spähten und sich manchmal in die Bäume zurückzogen.

Sowohl Sutton als auch Taylor waren entsetzt über das Geschehen, griffen zu Waffen und versuchten, auf die Kreaturen zu schießen, jedoch mit wenig Erfolg.

Schließlich, unsicher, was sie sonst tun sollten, stiegen beide Familien ins Auto und fuhren zur Polizeiwache von Hopkinsville, um Hilfe zu holen. Die Beamten sahen sofort, dass sie sich in Panik befanden, denn ein Familienmitglied hatte einen Puls von über 140 Schlägen pro Minute.

Vier Beamte fuhren schnell zum Bauernhaus, um sich selbst ein Bild zu machen. Sie fanden Spuren eines Kampfes, darunter mehrere Einschusslöcher, aber keine Spur von den Tieren.

Was also war genau passiert?

Eine der gängigsten Erklärungen ist, dass die Familie tatsächlich großen Eulen begegnet war, die möglicherweise versucht hatten, ihr Nest zu verteidigen.

Einige Eulenarten sind recht groß und könnten, besonders im Dunkeln, die Beschreibungen der Familie als kleine, koboldartige Kreaturen mit Krallen statt Fingern erklären. Es würde auch erklären, wie sich die Tiere so leicht in die Bäume zurückziehen konnten.

Ebenso wurde vermutet, dass die Familien möglicherweise eine Art Massenhysterie erlebt hatten, die ihr Urteilsvermögen beeinträchtigte.

Andererseits gab es vielleicht tatsächlich eine Begegnung mit außerweltlichen Wesen.

Wir werden es wohl nie genau wissen.