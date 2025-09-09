Das Medikament ist in Dir und Du verwendet es nicht

Jeder von uns trägt eine verborgene Quelle der Heilung in sich, eine Quelle, die unser Leben lang nicht versiegen wird. Es ist keine Zauberpille oder Wundertechnik, sondern die Fähigkeit unseres Bewusstseins, den Körper durch unsere Gedanken, Gefühle und Überzeugungen zu verändern.

Wir sind die einzigen Lebewesen auf der Erde, die ihre Biologie bewusst nur durch Emotionen und Gedanken verändern können. Unsere Zellen lauschen ständig jedem inneren Dialog, jeder Angst, jeder Hoffnung und schreiben sich entsprechend neu. Was in uns geschieht, manifestiert sich früher oder später äußerlich – in Gesundheit, Vitalität oder umgekehrt in Krankheit.

Depressionen und chronischer Stress schwächen das Immunsystem, während Frieden, Freude und sinnvolle Aktivitäten es stärken. Die Erinnerung an ein schmerzhaftes Ereignis löst im Körper dieselben chemischen Reaktionen aus, als ob es gerade jetzt geschehen würde. Jede Zelle ist buchstäblich ein Labor, das unsere Lebenserfahrungen verarbeitet und Substanzen entsprechend unseren Gedanken und Gefühlen produziert.

Wenn wir in Harmonie und Offenheit eintauchen, verändert sich unsere Biochemie: Der Hormonspiegel stabilisiert sich, der Schlaf wird wiederhergestellt, der Körper regeneriert. Sogar der Alterungsprozess verlangsamt sich. Unser Körper ist kein Gefängnis, sondern ein Spiegelbild unseres Bewusstseins. Und in diesem Spiegelbild liegt die Antwort – der Heiler, den wir suchen, ist in uns.

Shakespeare hatte Recht: „Wir sind aus demselben Stoff gemacht wie Träume.“ Was wir in uns nähren, wird zu unserer Realität. Möchten Sie wissen, wie sich Ihr Körper heute anfühlt? Schauen Sie sich an, was Sie gestern gedacht und erlebt haben. Und möchten Sie wissen, wie er sich morgen anfühlen wird? Beobachten Sie, was Sie jetzt denken und fühlen.

Der Chirurg kann die Wirkung beseitigen, aber die Ursache bleibt in uns. Solange wir nicht lernen, uns uns selbst zuzuwenden, geben wir unsere Macht an äußere Eingriffe ab. Krankheit ist nicht der Feind, sondern ein Bote. Sie erinnert uns daran, dass wir vergessen haben, unsere eigene innere Medizin zu nutzen: Frieden, Freude, Liebe, Ehrlichkeit uns selbst gegenüber und die Fähigkeit zu vergeben.

Denken Sie daran:

Wir sind nicht, wer wir zu sein glauben. Wir sind, was wir in uns tragen – unbewusste Emotionen, unterbewusste Muster, aber auch die Fähigkeit zu erschaffen, zu fühlen und zu heilen. Und wenn wir uns das eingestehen, beginnen wir, unsere wahre Kraft zu berühren.

Die Medizin ist in dir.

Sie wartet nur darauf, von dir genutzt zu werden.