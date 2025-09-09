Unbekanntes Objekt stürzt in polnischem Maisfeld ab und explodiert

Ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) ist am frühen Mittwoch in einem Maisfeld in Ostpolen abgestürzt und explodiert.

Die örtlichen Behörden berichteten, sie hätten gegen 2 Uhr morgens Anrufe über den Absturz erhalten und in der Nähe des Dorfes Osiny verkohlte Metall- und Plastiktrümmer entdeckt.

Die Explosion des UFOs habe in den umliegenden Häusern zu Fensterbrüchen geführt, Verletzte wurden jedoch nicht gemeldet , berichteten die Lokalnachrichten.

Das operative Kommando der polnischen Streitkräfte gab in den sozialen Medien bekannt, dass es in der Nacht keine Verletzungen des polnischen Luftraums durch die benachbarten Länder Ukraine oder Weißrussland gegeben habe. Zunächst vermuteten Beamte, die Explosion könnte durch ein altes Motorteil mit einem Propeller verursacht worden sein.

Nur wenige Tage zuvor hatte die NASA ein „feindliches“ Objekt entdeckt, das mit 217.000 km/h auf die Erde zusteuerte – und das genaue Datum seiner Ankunft vorhergesagt .

Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz gab später an, dass es sich bei dem Objekt wahrscheinlich um eine Drohne handele, und fügte hinzu, dass derzeit eine Untersuchung im Gange sei, um festzustellen, ob es sich um ein militärisches Objekt oder um einen Schmuggelgegenstand handele.

Der Bezirksstaatsanwalt von Lublin, Grzegorz Trusiewicz, informierte Reporter, dass mehrere zivile und militärische Ermittler die Absturzstelle untersuchten.

Wir verfügen über zahlreiche Arbeitskräfte und die Armee hilft uns. Ich hoffe, dass wir die Operation bis zum Abend abschließen können“, sagte Trusiewicz.

Seit Russland vor über drei Jahren eine groß angelegte Invasion der Ukraine eingeleitet hat , kam es mehrfach zu Eingriffen in den polnischen Luftraum. Dies hat in der Europäischen Union und den NATO-Mitgliedsstaaten Besorgnis ausgelöst und ist eine deutliche Erinnerung an die Nähe des Krieges.

Im November enthüllte der UFO-Bericht des Pentagons Hunderte neuer Sichtungen unerklärlicher Luftphänomene, doch keine deutete auf eine außerirdische Quelle hin.

Die Überprüfung umfasste Hunderte von Fällen, in denen Ballons, Vögel und Satelliten falsch identifiziert wurden, sowie einige, die sich einer einfachen Erklärung entziehen, wie beispielsweise eine Beinahekollision zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem unbekannten Objekt vor der Küste New Yorks .

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass der Bericht die Debatten über die Existenz außerirdischen Lebens beenden wird, doch spiegelt er das gestiegene öffentliche Interesse an diesem Thema und die Versuche der Regierung wider, einige Antworten zu liefern.

Der Bericht wurde einen Tag veröffentlicht, nachdem Abgeordnete des Repräsentantenhauses während einer Anhörung zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen (UAPs) – der Bezeichnung der Regierung für UFOs – mehr Transparenz seitens der Regierung gefordert hatten.

Die Bemühungen der Bundesregierung, UAPs zu untersuchen und zu identifizieren, konzentrierten sich auf potenzielle Bedrohungen der nationalen Sicherheit oder der Flugsicherheit und nicht auf deren Science-Fiction-Aspekte.

Beamte des 2022 zur Verfolgung von UAPs eingerichteten Pentagon-Büros, bekannt als All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), haben erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass einer der von ihnen untersuchten Fälle außerirdischen Ursprungs sei.